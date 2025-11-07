大腸がん治療のため入院していたタレント・浜村淳（90）が5日、退院したことが分かった。同日、所属事務所の公式サイトで発表された。近日中に活動を再開する予定だという。



サイトでは「浜村淳の退院および活動再開に関するお知らせ」として、「このたび、入院・手術のため療養しておりました浜村淳が、本日無事に退院いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。退院に伴って「近く活動を再開する予定でございます」「今後とも体調を第一に活動を続けてまいります」とした。



浜村については、10月末に同サイトで「医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました」と発表。がんは「早期に発見されたもの」で「医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております」としていた。



自身がパーソナリティーを務めるMBSラジオの名物番組「ありがとう浜村淳です土曜日です」は10月18日の放送から3週連続で休演中。代役を務めているフリーアナウンサーの森たけしは今月1日の放送で「おそらく来週は戻ってこられるんちゃうかなと」と8日の放送からの復帰を示唆していた。



所属事務所の発表全文は以下の通り。



浜村淳の退院および活動再開に関するお知らせ



平素より弊社所属タレント浜村淳を応援いただき、誠にありがとうございます。



このたび、入院・手術のため療養しておりました浜村淳が、本日無事に退院いたしましたことをご報告申し上げます。



また、退院に伴い、近く活動を再開する予定でございます。​



療養中は温かい励ましのお言葉を多数いただき、心より御礼申し上げます。



今後とも体調を第一に活動を続けてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

（よろず～ニュース編集部）