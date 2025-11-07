福岡市の警察署で6日、留学生を対象にした自転車の安全講習が開かれました。参加者は母国との違いを感じながら、安全な運転の大切さを学びました。

■森野里奈記者

「東警察署で自転車の安全講習を受けているのは、外国人の学生です。」



安全講習では、ミャンマーやネパールから来て日本語学校に通う留学生18人が、自転車の安全な運転の方法を学びました。



日本で暮らす外国人は自転車の利用が多いとして、交通安全への意識を高めてもらおうと東警察署が企画しました。





参加者は、標識の意味や、スマートフォン・傘を持って運転する危険性などを体験しました。■警察官「右ブレーキだけで止まると、前タイヤにかかります。（車体が）上がってしまい、非常に危険です。」

その後、実際にスマートフォンを操作しながらの運転を体験しました。



■参加者

「きゃ！」



中には、母国の交通ルールとの違いに驚いたという参加者もいました。



■ミャンマーからの留学生

「全部違う。私の国のミャンマーでは自転車に乗る時、2人乗りは大丈夫です。ライトもミャンマーでは必要ありません。」

■バングラデシュからの留学生

「私の国では自転車のルールはあまりありません。だから、初めて日本に来た時、私と友達で自転車を運転していたら警察に止まってくださいと言われて、ちょっとびっくりしました。」

参加した留学生たちは講習を通じて、日本で自転車を利用するためのポイントを確かめていました。



■留学生

「私の国のミャンマーでの自転車のルールはない。だから、自転車と車との事故は増えていると思います。日本のルールはとてもすごいと思います。」

「全部のルールは守れていませんが、どんどんルールに慣れていきたいと思います。」



■東警察署 交通1課・伊東篤志 課長

「自分の国では違反ではないのに、 なぜ違反になるのかと質問されました。自転車を傘をさして運転したら、ハンドルの操作がうまくできないことを体験してもらったので、理解できたのではないかと思います。」



日本で暮らす外国人が増える中で、東警察署では安全講習を通じて交通マナー向上と地域の安心につなげていきたいとしています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月6日午後5時すぎ放送