俳優ジョナサン・ベイリー（37）が、ピープル誌の2025年版「最もセクシーな男性」に選ばれた。映画『ウィキッド ふたりの魔女』やドラマ『ブリジャートン家』などで知られるジョナサンは、母国であるイギリスの海辺で撮影された写真で表紙に登場し、受賞の喜びとその舞台裏を語った。



【写真】むっちゃカッコよ！文字通りの水もしたたるいい男www

同誌のインタビューでジョナサンは「とても光栄だ。もちろん、すごく嬉しい。でも完全にばかげてるとも思う」と笑いながら語り、「ずっと秘密にしていたから、友人や家族が知るのが楽しみだ。犬のベンソンには話したけど、他には誰にも…」と冗談交じりに明かした。



さらに「人生は誰にとっても旅のようなもの。どこから来たかに関係なく、その旅の中で周囲を見渡して、みんなが大丈夫か確認して、必要ならハイタッチしてあげることが大切」と語り、謙虚な姿勢を見せた。



この話題は『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』でも取り上げられ、ジョナサンは「人生で一番の名誉だ。ジミー、辞退してくれてありがとう」とユーモアたっぷりに感謝を述べた。



今回の選出は、2024年のジョン・クラシンスキーに続くもので、過去にはマイケル・B・ジョーダン、ポール・ラッド、ライアン・レイノルズ、クリス・ヘムズワース、ブラッドリー・クーパー、デビッド・ベッカムらが選ばれている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）