¡ÔËºÇ¯²ñÎ¥¤ì¤â¤É¤³¿á¤¯É÷¡Õµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¿·»þÂå¡×¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡É°Â¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³
½©É÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¹þ¤àº£Æü¤³¤Îº¢¡£ËÜÍè¤Ê¤é¡¢¤½¤í¤½¤í³Æ½ê¤ÇËºÇ¯²ñ¤ÎÏÃÂê¤¬µó¤¬¤ê»Ï¤á¡¢µï¼ò²°¤â½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤æ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éº£Ç¯¤âËºÇ¯²ñ¤ò¸«Á÷¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬º£Ç¯11·î1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø2025Ç¯¡ÖËº¡¦¿·Ç¯²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ëº¡¦¿·Ç¯²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë´ë¶È¤Ï57.8¡ó¡ÊÁ°Ç¯59.6¡ó¡Ë¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¶¯À©Åª¤Ê°û¤ß²ñ¤ò·É±ó¤¹¤ë¿Í¤ÎÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡ÖÈñÍÑºï¸º¡×¤òÍýÍ³¤Ë¼Â»Ü¤ò¸«Á÷¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµï¼ò²°¶È³¦¤À¡£2024Ç¯ÅÙ¤Îµï¼ò²°»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¿ä·×¤ÇÌó1Ãû6600²¯±ß¤È¡¢¤³¤³10Ç¯¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿2017Ç¯ÅÙ¤ÎÌó1Ãû8900²¯±ß¤Î¿å½à¤Ë¤ÏÄø±ó¤¯¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ë½Ì¾®·¹¸þ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤âÀ®Ä¹Ãø¤·¤¯¡¢º£¤Ë¤â»Ô¾ì¤òÀÊ·þ¤·¤½¤¦¤Êµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¡È¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëµï¼ò²°¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁ´¹ñ200Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡Ö¿·»þÂå¡×¤À¡£
¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤ÇÅ±Âà¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤
¿·»þÂå¤Ï¡¢ÍÈ¤²Èé¶ú¡ÖÅÁ¶ú¡×¡Ê·ÜÈé¤òÆÈ¼«¤ÎÇÈ·¿¶úÂÇ¤Á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆÈÆÃ¤Î¥Ñ¥ê¥â¥Á¿©´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¡ËÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¤òÉ¸ÜÖ¤·¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±¿±Ä¸µ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ã¥º¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Îº´ÌîÄ¾»Ë»á¤Ï¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï2006Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç19Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤³¤Îº´Ìî»á¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼ÁÏ¶È¼Ô¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³ô¼°¤ò100%ÊÝÍ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ç¯¾¦280²¯±ß¡¢½¾¶È°÷¿ô6000Ì¾¡¢200Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¡£
¿·»þÂå¤¬°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦µ¬ÌÏ´¶¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³°Éô¤ÎÅê»ñ²È¤ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë°ìÀÚÍê¤é¤º¡¢º´Ìî»á¸Ä¿Í¤¬»ñ¶â¤òÁ´³ÛÄ´Ã£¤·¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¼«¤é¤¬¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Ì´º¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡½¡½¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î³°¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤ÇÅ±Âà¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º´Ìî»á¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê·Ð±Ä¥»¥ó¥¹¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£¡Ö³°¿©¥¢¥ï¡¼¥É2023¡×¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤â¤½¤Î¾Úº¸¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¿·»þÂå¤¬Í¤¹¤ë¡¢Â¾¼Ò¤È¤Î°ã¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡£
¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«
Â¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤Î¡¢¿·»þÂå¤¬Í¤¹¤ë¡ÖÌÀ³Î¤Ê¶¯¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡¶ÈÂÖÎÏ¡ÊÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¶ÈÂÖ³«È¯ÎÏ¡Ë¡¢¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎÏ¡Ê°µÅÝÅª¤ÊÁá¤µ¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê¡Ë¡¢£¿Í´ÖÎÏ¡ÊÅ¬ºàÅ¬½ê¤Î¡È¥µ¥Ã¥«¡¼Î®¡É¥Á¡¼¥àºî¤ê¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¤È¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤È¤·¤Æ¡Ö¿·»þÂå¡×¤Û¤«¡¢¡Ö¿·»þÂå44¡×¡¢¡Ö³û¤ÈÆÚÎÁÍý¤È¤ó¤Ú¤é²°¡×¡¢¡ÖÀ¸¶úÂÇ¤Á±ö¾ÆÄ» ¼ò¾ì¥Ö¥é¥¸¥ë¡×¡¢¡Ö¥¿¥¤²¦¹ñÀ¯ÉÜÇ§Äê¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥¹¥³¥ó¥¿¡¼¡×¤Î·×5¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢Å¹ÊÞ³«È¯¡¢½ÐÅ¹¾µÇ§¤ò¤¹¤Ù¤Æº´Ìî»á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î²áÅÙ¤Ê¡Ô¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤Î°ÍÂ¸¡Õ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤ä»ýÂ³Åª¤Ê·Ð±Ä¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁÈ¿¥ÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÒÄ¹ÉÔºß¤Ç¤â±ß³ê¤Ë»ö¶È¤¬±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¤«¤é¤À¡£
¥«¥ê¥¹¥Þ¼ÒÄ¹¤¬µÞ»à¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤¬°ìµ¤¤Ëº®Íð¤Ë´Ù¤ë¡£¤½¤ó¤Ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤Àº´Ìî»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦È¯¸À¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È2ÈÖ¼ê¡É¤ò°éÀ®Ãæ¤Î¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¡¢º´Ìî»á¤ÏËèÄ«¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Î¶ÈÀÓ³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô»ú¤Ë¸·¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£Â»±×·×»»½ñ¡ÊPL¡Ë¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë´ª¤ä·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ôÃÍ¤òº¬µò¤Ë·Ð±ÄÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÈÂÖ³«È¯ÎÏ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¡¢Î©ÃÏÁªÄê¡¢Êª·ï¼èÆÀ¡¢Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢º´Ìî»á¼«¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê·èÄê¡£¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤ò¹â¤á¡¢ÉÔºÎ»»Å¹¤ò°ìÀÚ½Ð¤µ¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ÏÎ®ÀÐ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¿¥À¾è¤ê¡×¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤
¤½¤·¤Æ£¤Î¿Í´ÖÎÏ¡ÊÅ¬ºàÅ¬½ê¤Î¡È¥µ¥Ã¥«¡¼Î®¡É¥Á¡¼¥àºî¤ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿·»þÂå¤¬¡ÖÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î¿¯³²¹Ô°Ù¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤·Ð±Ä»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÏÊï¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤ä´ë²è¤ò³«È¯¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾Å¹¤Ë¤¹¤°¥Þ¥Í¤µ¤ìÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤³¤ì¤¬³°¿©¶È³¦¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÎÅª½êÍ¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¼é¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£
ÄÉ¿ï¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ¸æºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤È°Ý»ý¤Î¥³¥¹¥È¤«¤éÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¡£ÁêÅö¤Êµ¬ÌÏ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÈñÍÑÂÐ¸ú²ÌÅª¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¶¯¤¯¡¢¼èÆÀ¤·¤Æ¤â¤»¤¤¤¼¤¤¾¦É¸¸¢¤¯¤é¤¤¤À¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¡¢¿·»þÂå¤Ï¡ÖÅÁ¶ú¡×¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤Ç3¤Ä¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÐÏ¿¾¦É¸¡ÊÊ¸»ú¾¦É¸¡¦Î©ÂÎ¾¦É¸¡Ë¤ÇÊÝ¸î¤·¡¢ÌÏÊï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ¾¼Ò¤Ë¤«¤Ê¤ê¶¯¤á¤Î·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î»ÑÀª¤«¤é¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¡¢½¾¶È°÷¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ê¤É¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢Â¾¼Ò¤¬¾¡¼ê¤Ë¿¿»÷¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥À¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤ë¡£
ÆÃµö¤ä¾¦É¸¸¢¡¢¤½¤·¤Æº£¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂçÀÚ¤À¤«¤é¤È¡¢¾¦ÉÊ·ÁÂÖÌÏÊï¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤âÇ°Æ¬¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¿·»þÂå¡£°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡È¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢º´Ìî»á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ë°Õ»×·èÄê¤È¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÈ¼«¾¦ÉÊ¤òÀäÂÐ¤ËÂ¾½ê¤Ë¿¿»÷¤µ¤»¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶È³¦¤Î¡È°ÛÃ¼»ù¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¤Ä¤Å¤¯¡Ú¸åÊÔµ»ö¡Û¡Ø1ËÜ50±ß¤Î·ÜÈé¶ú¤Ç¡Ô°û¤ß²°³¦¤Î¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ä¤Ê¤¼µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¿·»þÂå¡×¤ÏµÒ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µï¼ò²°ÉÔ¶·¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤ÆµÒ¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¡¢¿·»þÂå¤Î¡Ö¾¦ÉÊÀïÎ¬¡×¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û1ËÜ50±ß¤Î·ÜÈé¶ú¤Ç¡Ô°û¤ß²°³¦¤Î¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ä¤Ê¤¼µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¿·»þÂå¡×¤ÏµÒ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«