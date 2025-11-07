【リスト付き】あの現職閣僚や旧安倍派幹部もことごとく落ちる…！次の選挙で「落選する議員一覧」

本誌は、公明党の支援を失った場合、次の総選挙でどれほどの自民党議員が落選するかを試算した。方法はシンプルだ。前回'24年の衆院選で小選挙区から当選を果たした自民党候補の得票から、公明票の1万票を差し引く。すると前回、自民党候補が当選した132選挙区のうち、約2割の25選挙区で、次点の候補者に逆転されることがわかった。各選挙区の情勢も加味して、落選が予想される議員を見ていこう。

元総理補佐官や閣僚経験者もことごとく落選する

村井英樹氏（埼玉1区）は、岸田政権で総理補佐官も務めたエリートだが、「公明票が1万7000票のっている」（自民党関係者）とされ、失えば落選の危機だ。とはいえ、前回、国民民主党や参政党が候補者を出しておらず、「乱立して野党が割れてくれることだけが願い」（地元関係者）。

旧安倍派5人衆の一人・松野博一氏（千葉3区）は前回、裏金の逆風の中、辛勝した。「禊は済んだし、高市政権で保守票が戻れば勝てる」（地元関係者）という見方がある一方、「（相手候補の）岡島一正氏が、学会員からSNSの申請が来るようになったと喜んでいた。地元の公明党市議たちも『もう自民党からは離れましたから』と言っているそうだ」（立憲民主党関係者）。地方でも公明党と野党の接近が始まっているようだ。

総裁選中、小泉進次郎選対で「ステマ問題」の責任者とされた牧島かれん氏（神奈川17区）は、騒動の煽りもあり、厳しい情勢だ。

「牧島さんは公明党と関係の悪い麻生派なので、学会員はことさら応援したくないでしょう。さらに『ステマ事件』を引きずり無党派層の票も離れれば、負けは必至です」（全国紙政治部記者）

秘書が起訴され、裏金問題の象徴的存在といえる萩生田光一氏（東京24区）。前回は無所属で出馬し、公明党からも推薦は得られなかった。都連会長時代に選挙区調整で公明党と揉め、関係はギクシャクしている。次の選挙では影響はなさそうに見えるが……。

「市議時代から30年、八王子で活動しているだけあって、公明党の都議などと強固な人間関係がある。実は前回も公明党から秘密裏に支援を受けていた。八王子の公明票は4万票あると言われており、これがなければ確実に落選していた」（地元関係者）

あの「二世政治家」も落ちる

政治家の名門・岸家の岸信千世氏（山口2区）は、「前回は創価学会女性部の必死の応援もあり、なんとか当選できた」（地元関係者）という。しかし、「次の選挙は相当厳しい」（同前）。

「立憲の相手候補、平岡秀夫さんは元法務大臣。しかも自民党を離党した松岡満寿男さんの後継で、保守層の支持がある。公明票がなくなればまったく勝ち目はない」（同）

やはり自民党議員は全体的に厳しい戦いを強いられそうだ。焦りからか、「国民民主党や参政党をマネして、突然、SNSで動画を配信し出した議員もいる」（自民党中堅議員）という。

とある閣僚経験者が言う。

「そもそも今まで公明党と創価学会に頼って、ラクをし過ぎていた。政治家は地元に足を運んで、有権者の手を握って票を集めるんだ。みんなちゃんと苦労して、一人前になっていくしかない」

自民党議員たちの真価が問われる時が来た。

「週刊現代」2025年11月10日号

