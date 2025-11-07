【校閲クイズ】「厳格な規制が少ないタックス・ヘブンは、犯罪資金のマネーロンダング（資金洗浄）に利用されているという指摘がある」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「厳格な規制が少ないタックス・ヘブンは、犯罪資金のマネーロンダング（資金洗浄）に利用されているという指摘がある」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

税率が非常に低い、あるいは無税の国や地域を指す「タックス・ヘイブン」は、「税の天国」と捉えられてしまう面があるせいか、「タックス・ヘブン」と誤記されることも。そして「タックス・ヘイブン」が出てくる文脈で非常に多く使われる言葉が「マネーロンダリング」です。この文脈で出てくるのは「マネーロンダリング」に決まっているという思い込みが、「マネーロンダング」という言葉を「マネーロンダリング」と脳内で補完して読んでしまう一因にもなりますので、ひとつひとつの語をしっかり丁寧に確認することの大切さを改めて感じる例と言えますね。

× 「厳格な規制が少ないタックス・ヘブンは、犯罪資金のマネーロンダング（資金洗浄）に利用されているという指摘がある」

〇 「厳格な規制が少ないタックス・ヘイブンは、犯罪資金のマネーロンダリング（資金洗浄）に利用されているという指摘がある」

【校閲クイズ】「講演において、弱さも失敗談もすべてさらし出すことで聴集の心をつかんだ」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？