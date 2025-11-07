¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆÍÇ¡Êü¤Ã¤¿¡Ö³Ë¼Â¸³ºÆ³«¡×Àë¸À¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¡È³ËÊ¼´ï¶¥Áè¡ÉÆÍÆþ¤Î¹æË¤¤Ê¤Î¤«
1957Ç¯5·î¡Á10·î¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¤Î³Ë¼Â¸³¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿³Ë¼Â¸³¡£¸å¤Ë¤³¤Î¼Â¸³¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÂàÌò·³¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ö³ØÅªÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Çò·ìÉÂ¤Î¾ÉÎã¿ô¤¬Ãø¤·¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Science Source¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬³Ë¼Â¸³ºÆ³«¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿ÇØ·Ê
¡¡10·î30Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÀë¸À¡×¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁ´À¤³¦¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎSNS¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤É¤Î¹ñ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎºÇ½é¤ÎÂçÅýÎÎºßÇ¤Ãæ¤ËÃ£À®¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê³ËÀïÎÏ¤Ï¡Ë¥í¥·¥¢¤¬2°Ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤À¤¤¤ÖÃÙ¤ì¤Æ3°Ì¤À¤¬¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¡£Â¾¹ñ¤Î³Ë¼Â¸³·×²è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤âÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Ç³Ë¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¹ñËÉÁí¾Ê¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£Ä¾¤Á¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤È¡¢³Ë¼Â¸³¤ÎºÆ³«¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤ÇÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´ØÀÇÀïÁè¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢Ä©È¯Åª¤Ê¡È¥¸¥ã¥Ö¡É¤ÈÂª¤¨¤ë¸þ¤¤ÏÂ¿¤¤¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¥È¥é¥ó¥×¡¦½¬Î¾»á¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡Æâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¹ð¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í¤³¤Á¤é¤òÃí»ë¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÇË²õÎÏ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÛÌÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î³ÍÆÀ¤òÄü¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¡ÖÆ¨¤²¸ý¾å¡×¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Î½ÅÄÃ¡¦¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö³Ë¤Ê¤À¤³¦¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³ËÊ¼´ïÁý¶¯¤ËÀÑ¶ËÅª¡×¤Ç¤ÏÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶¡Í¿¡×¤ò°ìÅ¾¤µ¤»¤¿ÍýÍ³
¡¡³Ë¼Â¸³ºÆ³«Àë¸À¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢10·î12Æü¤Î¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯È¯¸À¡×¤À¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Æ±Æü¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯Ä¹µ÷Î¥½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ê¼ÍÄø1600¡Á3000km¡Ë¤ò¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ò¹²¤Æ¤µ¤»¤¿¡£
¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯Ä¹µ÷Î¥½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡£¼ÍÄøµ÷Î¥¤Ï1600¡Á3000km¡Ê¼Ì¿¿¡§Roger-Viollet¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤ä¥í¥·¥¢¹ñÆâ±ü¿¼¤¯¤ÎµòÅÀ¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁÀ¤¨¤ëÄ¹µ÷Î¥½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¡Í¿¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡£10·î3ÆüÉÕ¤Î±Ñ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¹õ³¤±è´ß¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÅÔ»Ô¥½¥Á¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾·¤¯¡×¤È¡È·Ù¹ð¡É¤·¤¿¡£
¡¡¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤¬¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢³ËÊ¼´ï¤Î¹Ô»È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï³ËÃÆÆ¬¤òÁ°Äó¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ë³Ë¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò³Î¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡10·î16Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¢¥×¡¼¥Á¥óÎ¾¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶¯¸¢¤ÇÂç¹ñ¥í¥·¥¢¤òÅý¼£¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÂÐ¤·¡¢°ì¼ï¤Î·É°Õ¤¹¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢º£²ó¤â¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤µ¤ì¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¡Í¿¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¥â¥¹¥¯¥ï¹¶·â¤Ë¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÀäÂÐ¤Ë³ËÊóÉü¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢·ë²Ì¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï³ËÀïÁè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë×ø³å¤µ¤ì¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Íâ17Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶¡Í¿¤òÇ÷¤ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ËÂÐ¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊÆCBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶¡Í¿¤ËOK¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¡Ê¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ò¡ËÂçÎÌ¤ËÊú¤¨¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¸Ï³é¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ºß¸Ë¤¬¿´¤â¤È¤Ê¤¤»Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤â¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡ÖÄäÀï¤Î°Õ»×¤Ê¤·¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£22Æü¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¼óÅÔ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¡£±Ñ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¡Ø»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏÊ°³´¤·¤¿¤Î¤«¡¢Ä¾¸å¤Ë³ËÃÆÆ¬¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê2¼ïÎà¤ÎÊ¼´ï¤Î¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤òÄ©È¯¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ò³Ë¼Â¸³ºÆ³«¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¥í¥·¥¢¤Î¸¶»ÒÎÏ¿ä¿ÊÊ¼´ï
¡¡1¤Ä¤Ï¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¼°½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Ö¥ì¥Ù¥¹¥Ë¥¯¡Ê³¤¥Ä¥Ð¥á¡Ë¡×¤À¡£ÊÆCNN¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï10·î21¡¢22Î¾Æü¤Ë»î¼Í¤ò¹Ô¤¤À®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£»î¸³¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Ìó15»þ´Ö¡¢Ìó1Ëü4000km¤òÈô¤ÓÂ³¤±¤ÆÌÜÉ¸¤ËÌ¿Ãæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¼°¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¤ËÂå¤ï¤ê¸¶»ÒÏ§¤òºÜ¤»¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¤Û¤ÜÌµ¸Â¤Ë±ä¤Ð¤·¤¿Êý¼°¤Ç¡¢ÃÏµå¤ò¿ô¼þÈô¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¡È²½¤±Êª¡É¤À¡£
¡¡ÄÌ¾ïÃÆÆ¬¤âÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÀï¤Ç»È¤¨¤Ð¸¶»ÒÏ§¤¬²õ¤ìÌÜÉ¸¼þÊÕ¤¬¹âÇ»ÅÙ¤ÎÊü¼ÍÇ½±øÀ÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áê¼êÂ¦¤Ï³Ë¹¶·â¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢³ËÊóÉü¤ËÁö¤ë´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é³ËÃÆÆ¬¤òºÜ¤»¤Æ»È¤¦¡Ö³ËÀìÍÑ¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤È¸«¤ëÊý¤¬Åª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¼ÂÀïÇÛÈ÷¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¿··¿ICBM¥µ¥ë¥Þ¥È¡£¼ÍÄøµ÷Î¥¤ÏÌó1Ëü8000km¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¥µ¥¤¥È¡Ë
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Ï¸¶»ÒÎÏµûÍë¡Ö¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡Ê2M39¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£10·î29ÆüÉÕ¤Î±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ï28Æü¤Ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¤Ï¥Ö¥ì¥Ù¥¹¥Ë¥¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¸¶»ÒÏ§¤Î¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¼°¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï»ö¼Â¾åÌµ¸Â¤À¡£´°Á´¤Ê¼«Î§¹Ò¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¿åÃæ¥É¥í¡¼¥ó¡ÊAUV¡Ë¤Ë¶á¤¤¡£
¥í¥·¥¢¤Î¸¶»ÒÎÏµûÍë¡Ö¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§Press and Information Office of the Defence Ministry of the Russian Federation¡¿TASS¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¤Ï¥Ö¥ì¥Ù¥¹¥Ë¥¯¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¼°Ò¤Ç¡¢2¥á¥¬¥È¥ó¡Ê¹Åç·¿¸¶ÇúÌó125¸ÄÊ¬¡Ë¤ÎÇË²õÎÏ¤ò»ý¤Ä³ËÃÆÆ¬¤òÅëºÜ¤·¡¢¿åÃæÂ®ÎÏ70¥Î¥Ã¥È¡Ê»þÂ®Ìó130km¡Ë¡¢ºÇÂç¿¼ÅÙÌó1000£í¤ÇÅ¨¤Î±è´ß¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¿Ê¤¹¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ²¹ç¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¡¢Êü¼ÍÇ½±øÀ÷¤µ¤ì¤¿µðÂçÄÅÇÈ¤Ç¡¢±è´ß°ìÂÓ¤òµï½»ÉÔÇ½¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿åÃæÂ®ÅÙ¡¦ºÇÂç¿¼ÅÙ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¸¶Àø¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥½¥Ê¡¼¡Ê²»ÇÈÃµÃÎµ¡¡Ë¤Ç¤ÎÊáÂª¡¦·Þ·â¤âÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö½ªËöÊ¼´ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
¥í¥·¥¢³¤·³¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¡¢¥Ç¥ë¥¿¸·¿¡Ö¥Ä¡¼¥é¡×¡£Àø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ê¼ÍÄø8000km¶¯¡Ë¤ò16´ðÅëºÜ¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¥µ¥¤¥È¡Ë
Á´¤¯¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÆ¥í´Ö¤Î·³½Ì¾òÌóINF
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»þ·ÏÎóÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î³Ë¼Â¸³ºÆ³«É½ÌÀ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¤Î¡È³Ë¡É¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈµûÍë2¼ï¤Î¼Â¸³¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢ÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤«¤é¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
¡¡10·î30ÆüÉÕ¤Î±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î³Ë¼Â¸³ºÆ³«É½ÌÀ¤ËÂÐ¤·¡¢Â¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Ö¥ì¥Ù¥¹¥Ë¥¯¡¢¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¤Î¼Â¸³¤Ï¡ËÌÀ¤é¤«¤Ë³Ë¼Â¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î²á¾êÈ¿±þ¤òëÝ¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤Î³ËÊ¼´ï¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢²¾¤Ë¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤¬³Ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÄ©È¯¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Áê¤Ï¡¢10·î31Æü¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¿··¿¤ÎÃÏ¾åÈ¯¼Í·¿Ä¹µ÷Î¥½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö9M729¡×¤ò¹¶·â¤ËÍÑ¤¤¤¿¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡Ö9M729¡×¤Î¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö9M729¡×¤ÏºÇÂç¼ÍÄø2500km°Ê¾å¤Ç³ËÃÆÆ¬¤âÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¼ÍÄø500¡Á5500km¤ÎÃÏ¾åÈ¯¼Í·¿Ãæµ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ê³Ë¡¦Èó³Ë¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡Ë¤ÎÁ´ÇÑ¤òÄê¤á¤¿¡¢ÊÆ¥í¡Êµì¥½Ï¢¡Ë´Ö¤Î·³½Ì¾òÌóINF¡ÊÃæµ÷Î¥³ËÀïÎÏÁ´ÇÑ¾òÌó¡Ë¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬°ÊÁ°¤«¤éÈóÆñ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÃÏ¾åÈ¯¼Í·¿Ä¹µ÷Î¥½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö9M729¡×¤ÈÈ¯¼ÍÂæ¡Ê¼Ì¿¿¡§AP¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡ÊÂ¹Ô¤·¤ÆINF¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ÖÇû¤ê¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹¥µ¡¤È¤·¤Æ¡¢Ãæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊIRBM¡¢¼ÍÄø3000¡Á5000km¡Ë¤ä¡¢½àÃæµ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊMRBM¡¢¼ÍÄø1000¡Á3000km¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤Î¼ï¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ëÃæ¹ñ¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ï·Ù²ü´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï2019Ç¯¤Ë¡¢¡Ö9M729¡×¤Î°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Æ±¾òÌó¤òÇË´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÈÔ²ó¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¡Ö³ËÅëºÜ²½¡×Éü³è¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¡¢2023Ç¯¤«¤éÂç·¿·³ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿ÃÏ¾åÈ¯¼Í·¿¤Î¡Ö¥¿¥¤¥Õ¥©¥ó¡×¤òÊÆÎ¦·³¤ËÇÛÈ÷¤·¤¿¡£
ÊÆÎ¦·³¤¬2023Ç¯¤«¤éÇÛÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡Ö¥¿¥¤¥Õ¥©¥ó¡×Ãæµ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£ÃÏ¾åÈ¯¼Í·¿¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢³ËÅëºÜ·¿¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯ÍÑ¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆÎ¦·³¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Öºß¸ËÉÔ½½Ê¬¡×¤òÍýÍ³¤Ë¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÂÐ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¡Í¿¤ò¸«Á÷¤ë¹½¤¨¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆCNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿10·î17Æü¡¢Åý¹ç»²ËÅËÜÉô¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ò¶¡Í¿¤·¤Æ¤âÈ÷Ãß¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö½ÉÅ¨¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¡×¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤ÊÆ·³¤ÎÀ©ÉþÁÈ¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ëÅý¹ç»²ËÅËÜÉô¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î´é¿§¤ò±®¤¤¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¡Í¿¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾ðÊó¤ò¥ê¡¼¥¯¤·¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆÉ¤à¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶¡Í¿¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³ËÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÃæ¥í¤Î³Ë³«È¯¶¥Áè¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
ÊÆ³ËÀïÎÏ¤Î1¤ÄB-52Çú·âµ¡¡£AGM-86C³ËÅëºÜ¤Î¶õÃæÈ¯¼Í½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSLCM¡Ë¤òÅëºÜ¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶õ·³¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
³Ë¼Â¸³¤Î¼«¼çµ¬À©¡Ö³Ë¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¡×¤òÀë¸À¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤À¤¬¡Ä
¡¡³Ë¼Â¸³¤ÎºÆ³«¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇúÃÆ¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î»î¸³¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤À¡£ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡ÖÊü¼ÍÇ½¡×¤Ç¡¢¿ÍÂÎ¡¦´Ä¶¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê°±Æ¶Á¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¤¿¤á¡¢¤¤¤¯¤é¹Âç¤Ê¹ñÅÚ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡¢¡Ö¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¼Â¸³¾ì¤Ê¤éOK¡×¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÎäÀï´ü¤Î1950Ç¯¡¢1960Ç¯Âå¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥Ó¥¥Ë´Ä¾Ì¡Ê¸½¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¶¦ÏÂ¹ñÎÎ¤Ç¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¡Ë¤ä¥¢¥é¥¹¥«½£¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ó¤Ë³Ë¼Â¸³¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î³Ë¼Â¸³¾ì¤Ï¥Í¥Ð¥À½£¤Î¡Ö¥Í¥Ð¥À¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã»ÜÀß¡ÊNNSS¡Ë¡×¤Î1¥«½ê¤À¤±¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ï³Ë¼Â¸³¤Î¼«¼çµ¬À©¡Ö³Ë¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¡Ê°ì»þÄä»ß¡Ë¡×¤òÀë¸À¤·¡¢ÎäÀï½ª·ëÄ¾¸å¤Î1992Ç¯°Ê¹ß¡¢³ËÇúÈ¯¤òÈ¼¤¦¼Â¸³¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥í¥·¥¢¤â1990Ç¯¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤â1996Ç¯°Ê¹ß¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ê³Ë¼Â¸³¶Ø»ß¾òÌó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìó180¥«¹ñ¤¬½ðÌ¾¤¹¤ëCTBT¡ÊÊñ³çÅª³Ë¼Â¸³¶Ø»ß¾òÌó¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£±ÑÊ©¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¤âÈã½Ú¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï½ðÌ¾¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÌ¤Èã½Ú¤Ç¡¢CTBT¼«ÂÎ¤â¤Þ¤ÀÌ¤È¯¸ú¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤½¤ÎÍýÇ°¤òÂº½Å¤·¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¼çµ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇCTBT¤Ë½ðÌ¾¡¦Èã½Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁèËÖÈ¯¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤¿¤á2023Ç¯¤ËÈã½Ú¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¡Ö¥ª¥Ï¥¤¥ª¡×µéÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¡Ö¥á¥¤¥ó¡×¡£¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¶SLBM¡Ê¼ÍÄø1Ëü1000km¡Ë¤ò24´ðÅëºÜ¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ³¤·³¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¥í¥·¥¢¤ÎSS-27ICBM¡£Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¼ÍÄø¤Ï1Ëü1000km¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¥µ¥¤¥È¡Ë
µðÂç¤ÊÇúÈ¯¤òÈ¼¤¦¡ÖÃÏ²¼³Ë¼Â¸³¡×¤Î½àÈ÷¤Ë¤ÏºÇÄã3Ç¯¤«¤«¤ë
¡¡³Ë¼Â¸³¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖÉÔµ¤Ì£¤Ê¥¥Î¥³±À¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬CTBT¤Ç¤ÏÂçµ¤·÷Æâ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÃÏ¾å¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿åÃæ¡¢±§Ãè¶õ´Ö¡¢ÃÏ²¼¤Ç¤Î³ËÇúÈ¯¤Ë¤è¤ë³Ë¼Â¸³¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö³Ë¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¡×¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò½ç¼é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬³Ë¼Â¸³ºÆ³«¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¥Î¥³±À¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡Ö70Ç¯Á°¤Î¸÷·Ê¡×¤ÎºÆÍè¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êü¼ÍÇ½±øÀ÷¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÌ±¤Ï¤â¤È¤è¤ê´äÈ×»Ù»ýÁØ¤Î»Ù»ý¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤¬Âçµ¤·÷Æâ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤ÃÏ²¼³Ë¼Â¸³¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï³ËÊ¬Îö¤ÎÏ¢º¿È¿±þ¤òÍÞ¤¨¡¢¼ý½¸¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤·¡¢¼ç¤Ë´ûÂ¸¤Î³ËÊ¼´ï¤ÎÀÇ½¤òÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë»È¤¦¡ÖÎ×³¦Á°³Ë¼Â¸³¡×¤¬ËÜÌ¿¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃÏ²¼³Ë¼Â¸³¡×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËµðÂç¤ÊÇúÈ¯¤¬È¼¤¦¤¿¤á¡¢¼Â¸³¾ì¤ÎÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ä»þ´ÖÅª¤ÊÅÀ¤â¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Î×³¦Á°³Ë¼Â¸³¤¬¸½¼ÂÅª¤À¡£
¡¡ÊÆFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¡Ê³Ë¼Â¸³¾ì¤ÏÆ±¾Ê»±²¼¤Î¹ñ²È³Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡¦NNSA¤¬´É³í¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÈÄ¹´±¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢Î×³¦Á°³Ë¼Â¸³¤Î¤³¤È¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤³¤ÎÊý¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö³ËÇúÈ¯¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦CTBT¤Îµ¬Ìó¤Ë¤âÄñ¿¨¤»¤º¡¢³ËÊª¼Á¤ÎÂçµ¤·÷Æâ¤Ø¤ÎÊü½Ð¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï1997Ç¯¤«¤éÎ×³¦Á°³Ë¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤Ë1¡Á2²ó¤Î³ä¹ç¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼Â»Ü¥Ú¡¼¥¹¤òÂ¿¾¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤ªÃã¤òÂù¤¹¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
Ç¯¤Ë1¡Á2²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎ×³¦Á°³Ë¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¤Î³Ë¼Â¸³»ÜÀß¡ÊNNSS¡¢ÃÏ¿Þ¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢²¾¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö³Ë¼Â¸³¡×¤¬¡¢1950Ç¯Âå¤ËÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âçµ¤·÷Æâ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¥Î¥³±À¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¾¥Ñ¥ï¡¼¤Î¾ÝÄ§¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï³Ë¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¹ñËÉÁí¾Ê¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¸À¤¦¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÎ×³¦Á°³Ë¼Â¸³¤ÏÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¡Ö³«»Ï¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤À¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡Ö¥¥Î¥³±À¡×¤¬½Ð¸½¤¹¤ëÂçµ¤·÷Æâ³Ë¼Â¸³¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÆÉ¤á¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤â¤Ï¤ä»þÂåºø¸í¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò°ìÊýÅª¤Ë¡Ö¾ù¤ì¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ò¡ÖÊÖ¤»¡×¡Ê1999Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ï±¿²Ï°ìÂÓ¤ò¥Ñ¥Ê¥Þ¤ËÁ´ÌÌÊÖ´Ô¡Ë¤È¶«¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îó¶¯¤¬ìíî½¡Ê¤Ð¤Ã¤³¡Ë¤·¤¿Á°À¤µª¤ÎÄë¹ñ¼çµÁÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÀ¤´Ö¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂàÌò¡¦ÊÝ´ÉÃæ¤Î¡ÈÂè2¼¡ÂçÀï·¿¡É¤ÎÏ·Îðµð´Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ª¥ï¡×µéÀï´Ï¤ÎÉüµ¢¤â¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë³ËÀïÁè¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤«¤·³ËÅëºÜ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¥í¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£ÆÍÇ¡¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡Ö³Ë¼Â¸³ºÆ³«Àë¸À¡×¤Ïµ´¤¬½Ð¤ë¤«¼Ø¤¬½Ð¤ë¤«¡£
¶õÃæµëÌý¤ò¼õ¤±¤ëÊÆ¶õ·³¤ÎB-2¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÎ¬Çú·âµ¡¡£B-83³ËÇúÃÆ¤Ê¤É¤ò±¿ÍÑ¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶õ·³¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
É®¼Ô¡§¿¼Àî ¹§¹Ô