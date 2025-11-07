1秒以内ですべて正確に外国語を翻訳…24歳・学生起業家がつくった「通訳アプリ」が変える世界

通訳カテゴリで即1位を獲得

「こんなに速くて正確な同時通訳ができるとは！」

9月12日にあるアプリが配信されて以降、ネットに驚きの声が溢れかえった。その名は「CoeFont通訳」。最新のAIを使って開発された翻訳ツールだ。

マイクに話しかければ、ボタンひとつで英語に翻訳してくれるアプリはいくつも生まれている。本記事を執筆している記者は、英会話教室に3年間通っており、勉強がてらいくつもの翻訳アプリを試してきたが、CoeFont通訳の速さ・正確性は頭一つ抜けている。

どんな音声でも聞き取り、瞬時に翻訳するこのアプリを使ってみて、正直、「もう教室に通う必要はないな……」と思ってしまったほどだ。評判が評判を呼び、配信直後にApp Storeの通訳カテゴリで1位を獲得した。

「誰もが簡単に使える翻訳ツールを目指して開発しました。さっそく多くの人に使っていただき嬉しく思っています」

こう語るのはCoeFont社の早川尚吾氏（24歳）。東京科学大学（旧東工大）に在籍する学生起業家だ。

能力を翻訳に特化させたAI

AIを活用して、読み込ませた文章を自然な音声に変換する技術などを開発してきた同社。0・5秒以内で翻訳可能なツールを開発できた背景には「AIの超活用」がある。

1つ目の要因が、AIの特殊なチューニング（調節）だ。早川氏が説明する。

「すでに世にあるAIツールを使っても、ほとんどが翻訳に数秒、長ければ数十秒かかってしまい、実用的ではありません。そこで、私たちはAIに特別なチューニングを加えました。簡潔に言うと、能力を翻訳に特化させたのです」

いまのAIは指示を出せば高度な計算もできるし、流麗な文章を書くこともできる。しかし「なんでもできる」がゆえに、何をするにも時間がかかってしまうのだ。

「考えた末、AIに制限を加えました。日常で翻訳が要る場面では、フェルマーの最終定理を証明したり、芥川賞を狙うような文章を書いたりする必要はありませんよね。そうしたAIの高度な能力は極力制限して、それで生じた余力を、翻訳のスピードや精度を上げるほうに振り分けたんです」

AIの能力を翻訳に注力させることで、会話の前後の文脈からその人が次に何を話すのかまで予測することができるようになり、瞬時に翻訳することが可能になったという。

後編記事『どうしてたった1秒で正確な通訳ができるの……？24歳の「超次世代翻訳アプリ製作者」が明かす驚きのメカニズム』へ続く。

「週刊現代」2025年11月10日号より

