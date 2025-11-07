「資産100億円より子どもとの時間」を選んだ“億り人医師”が、コロナショックで資産が「11億円→8億円」に激減したとき“買い”に向かったワケ

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

家族という新たな「資産」

結婚して君たちが生まれてからというもの、夫婦共働きということもあって、子育てを優先しなければならず、株のために時間を割くことが難しくなった。そして、株の勉強をあまりしなくなった途端、パフォーマンスは落ちた。

また、株に対するモチベーションも、あまり上がらなくなった。すでに一生食べていくに困らないだけの資産を築いた。それに麻酔科医という、まず食いっぱぐれのない仕事もある。

100億円より価値ある時間

「もうあなたは十分お金を持っているんだから、いまは子どもと過ごす時間のほうが大切なんじゃないの」という君たちの母さんの言葉に、深くうなずいた。

その決断には、後悔していない。君たちと過ごす時間は、本当にかけがえのないものだった。たとえ、あのとき株に没頭し、資産100億円になったとしても、君たちの成長を見守ってきたことのほうに価値がある。

子育ての傍らでつかんだ

堅実なリターン

そんななかでも多少は株をやっていた。その10年間である程度儲かった株といえば、瀧上工業（5918）、三精テクノロジーズ（6357）、シーキューブ（2018年上場廃止）の3銘柄。

いずれも長期保有して、瀧上工業は1株3000円から8000円に、三精テクノロジーズは1株400円から1400円に、シーキューブは1株350円から800円になった。

それまでの派手な投資成績からすれば見劣りするけれど、それぞれ数倍になっているのだから、一般的に見ればかなりいい成績だ。

