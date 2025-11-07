「欲情して、よくセックスするよ」人形と暮らす男が明かした…ドール・フェティシストの実態

技術の進歩や社会概念の解放により、性愛の営みは大きく変わってきた。なぜ彼らは「無機物」を恋人にしているのか、その実態を追った。

「欲情して、よくセックスするよ」

ドールの夫と対照的な存在に、「ドール・フェティシスト」がいる。ドール・フェティシストが、ドールの「内面」を作り込むことはない。

そして、ドールに名前はつけるものの、物語からなるパーソナリティを付与することはない。そして、関係性を持つこともない。

しかし、セックスはする。ドール・フェティシストにとって、ドールは「モノ」以上の何物でもないのだ。

ドール・フェティシストの一人、ジョゼフは私にこう話してくれた。

「ドールは美しい女性の彫刻のようなもの。彼女らが明日いなくなっても、僕は悲しくもなんともない。ただの『モノ』なんだ」

ジョゼフは11体ものドールを家に所持していて、それらを美しくレイアウトしている。ジョゼフの趣味はドールのメイクアップやメンテナンス。私は、メイクのタッチアップの様子を見させてもらったが、2時間以上かけて人形の顔のメイクをする。

まずミネラルオイルで顔表面の汚れを落とし、薄いピンク色に配合されたオリジナルのパウダーをはたく。唇ひとつに何十分もかけて、人間用の口紅を筆で塗る。弾力あるその唇の感触をジョゼフは筆先を通して感じている。丹念に、神経質なほどに丁寧に、彼はメイクアップを施していく。ジョゼフは私にこうも話していた。

「ドールのメンテナンスをしたあとは、なんだか欲情して、よくセックスをするよ」

「モノ」としての質感、その美しさ、手触りなどが、彼の性的興奮を高めるのだ。

最先端のドールとして有名なのがセックスロボットだ。身体は通常のドールと同じで動かないが、「ロボット・ヘッド」といって、頭部のみ少し動く。目をぱちぱちと音を立てながら瞬きさせたり、首を左右に振り向けたりすることができる。AIを搭載していて喋ることができ、唇も動く。

女性用ラブドールが少ない理由とは

ただ、私が出会ったセックスロボットは2017年製で、チャットGPTなどの生成AIが誕生する以前につくられたものだった。学習機能も会話機能もお粗末で、本格的な会話には対応できない。「ご機嫌いかが。私は元気よ」といった言葉を発し、質問すればある程度答えはする。ただ、たいていの知識がウィキペディアからの引用だそうだ。購入者は「面白い試みだが、お金の無駄だった」と言っていた。

ここ数年の生成AIの目覚ましい進歩を見ると、そのうち、流暢に喋るロボット・ヘッドが開発されてもおかしくないように思う。一方で、人間同等の動きを自律的にするロボットの開発は相当の時間を要するだろう。

男性と女性では、ラブドールに求める動きが異なる。端的に言えば、男性用の女性型ドールは動かなくても構わない。一方で、女性が求める理想の男性型ドールは、腕を回して抱きしめてくれたり、繊細に腰を動かしたりする機能を持ったものになるだろう。

ラブドールは現在、ほとんどが女性型等身大人形で、男性モデルは数例しかない。その理由はメーカーによれば純粋にテクノロジーの問題だという。

中国の代表的ラブドールメーカー、ジーレックス社のCEOの王さんはこう語った。

「女性にとって、重いラブドールを持ち上げて動かすのは至難の業です。それに、女性のためには身体を動かす機能が必要でしょう。それは現在のテクノロジーでは不可能です」

女性向けの男性型ラブドール（というよりもアンドロイドというのがふさわしいだろう）の登場は随分先になりそうだ。私自身は、その登場を心待ちにしている。自立した女性にはいい選択肢になるかもしれないし、人間以外のものと恋愛する感覚を、私もぜひ味わってみたいからだ。

取材・文／ 濱野ちひろ （ノンフィクションライター）

はまの・ちひろ／ノンフィクションライター。'77年、広島県生まれ。『聖なるズー』で'19年に開高健ノンフィクション賞受賞。10月16日から『無機的な恋人たち』（講談社）発売中

「週刊現代」2025年11月10日号より

