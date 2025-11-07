Ž¢²¿¤«¼ÁÌä¤Ï?Ž£²ñµÄÃæ¤ÎÆÍÁ³¤Î¿¶¤ê¤Ë¿ÀÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡Ä"±Ô¤¤¿Í"¤¬Ì©¤«¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëŽ¢¶ÛµÞÂÐºö¥Õ¥ì¡¼¥ºŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»³¸ýÂóÏ¯¡ØÀµ¤·¤¤Åú¤¨¤òÆ³¤¯¼ÁÌäÎÏ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼ÁÌä¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°
²ñµÄ¡¢¹ÖµÁ¡¢ÌÌÃÌ¡¢»¨ÃÌ¡Ä¡Ä¾ìÌÌ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ìÅÙ¤Ï¡Ö²¿¤ò¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¤Ï¡¢»×¹Í¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼ÁÌä¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯À°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¼ÁÌä¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×·«¤ê½Ð¤¹20¤Î¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¼ÁÌä
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¡¢¼ÁÌä¤¬·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¼ÁÌä¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¡ËÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÈÆÍÑ¼ÁÌä¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë20¸Ä¤ÎÈÆÍÑ¼ÁÌä¡Û
¡³ÎÇ§¡§¡Ö¤³¤ÎÍý²ò¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¢ÌÜÅª¡§¡ÖÌÜÅª¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
£¾ÜºÙ¡§¡Ö¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤ÍýÍ³¡§¡ÖÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¢¨º¬µò¡¿¸¶°ø
¥Èæ³Ó¡§¡ÖA¤ÈB¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¦±þÍÑ¡§¡Ö±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
§¸÷±Æ¡§¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¨¸ú²Ì¡Ê±Æ¶Á¡Ë¡§¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¸ú²Ì¡Ê±Æ¶Á¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
©ÊÑ²½¡§¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
ªÎã³°¡§¡ÖÎã³°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
«È¿Å¾¡§¡ÖA¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¬ÇØ·Ê¡§¡Ö¡û¡û¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Í¥Àè¡§¡ÖÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
®ÂåÂØ¡§¡Ö¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¯¸¶ÅÀ¡§¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°Á°Äó¡§¡Ö¤É¤ó¤ÊÁ°Äó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
±¾ò·ï¡ÊÀ©Ìó¡Ë¡§¡Ö¾ò·ï¡ÊÀ©Ìó¡Ë¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²´Ø·¸¡§¡Ö¤Û¤«¤Ë²¿¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
³½ªÅÀ¡§¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×
´ÁÛÄê¡§¡Ö¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¢£¼ÁÌä¤·¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦
°Ê¾å¤ÎÈÆÍÑ¼ÁÌä¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¡Ö¼ÁÌä¤Î·¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¡ÊÏÈÁÈ¤ß¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢Êª»ö¤ò¹½Â¤Åª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î20¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¼ÁÌä¤¬¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î16¤Î¼ÁÌä
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ß¥ó¥°¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ö¥ì¥¹¥È¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÇ¾¤òÍò¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤«¤»¤ëÈ¯ÁÛË¡¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÎÉ¤·°¤·¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ©¸Â¤òÀß¤±¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÌ¤ò½Ð¤¹¡×¤³¤È¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë°Æ¤«¤é¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê°ì°Æ¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÍ¶¤¤¿å¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢°Ê²¼¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë16¸Ä¤Î¡ÔÃå²ÐºÞ¼ÁÌä¡Õ¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¤µ¤é¤ËÏ¢ÁÛ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¢ª¡¡Ä«¡¿½¸ÃæÎÏ¡¿µÙ·Æ¡¿¹á¤ê¡¿¥«¥Õ¥§Ê¸²½¡¿Âç¿Í¤Î»þ´Ö¡¡¤Ê¤É
¢¡û¡û¤ò±þÍÑ¡¦Å¾ÍÑ¤¹¤ë¤È¡©
Â¾Ê¬Ìî¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÀ®¸ù»öÎã¤ò¡¢¡Ö±þÍÑ¡Ê¹©É×¤·¤Æ³è¤«¤¹¡Ë¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅ¾ÍÑ¡ÊÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë»È¤¦¡Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¡§10Ê¬¥«¥Ã¥È¤ÎÍýÍÆÅ¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤È¡©
¢ª¡¡10Ê¬¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¸¥à¡¿±Ø¥Ê¥«¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¿¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¶Ú¥È¥ì¡¡¤Ê¤É
£¡û¡û¤ò¶ñÂÎ²½¡¦Ãê¾Ý²½¤¹¤ë¤È¡©
¹ÔÆ°¥ì¥Ù¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤ê¡¢³µÇ°¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È¾º²Ú¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤È¡©
¢ª¡¡»þ´Ö¤ò¼é¤ë¿Í¡¿ÌóÂ«¤ò¼é¤ë¿Í¡¿±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í¡¡¤Ê¤É
Îã¡§¡Ö»þ´Ö¤äÌóÂ«¤ò¼é¤ë¿Í¡×¤òÃê¾Ý²½¤¹¤ë¤È¡©
¢ª¡¡¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¿Í¡¿À¿¼Â¤Ê¿Í¡¡¤Ê¤É
¤¡û¡û¤ò¤«¤±»»¤¹¤ë¤È¡©
°Û¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤«¤±»»¤Ï¡¢¿·µ¬´ë²è¡¦¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ´ÈÄ¼êË¡¤Ç¤¹¡£
Îã¡§¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤È¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡×¤ò¤«¤±»»¤¹¤ë¤È¡©
¢ª¡¡¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤ò½ñ¤½Ð¤»¤ë¥Î¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¥«¥Õ¥§¡×¤Ê¤É
¥¡û¡û¤ò¥·¥ó¥×¥ë²½¤¹¤ë¤È¡©
¥à¥À¤òºï¤®Íî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡Ö·ëº§¼°¡×¤ò¥·¥ó¥×¥ë²½¤¹¤ë¤È¡©
¢ª¡¡¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¥Õ¥©¥Èº§¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Î¥ê¥â¡¼¥Èº§¡¡¤Ê¤É
¦¡û¡û¤ËÆùÉÕ¤±¡¦Áõ¾þ¤¹¤ë¤È¡©´ûÂ¸¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ü¦Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤äÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡Ö¥È¥¤¥ì¡×¤ËÆùÉÕ¤±¡¦Áõ¾þ¤¹¤ë¤È¡©
¢ª¡¡Q¡õA¼°³Ø½¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕ¤¥È¥¤¥ì¡¿60ÉÃâÔÁÛ¥È¥¤¥ì¡¿»ÑÀª¿ÇÃÇÊØºÂ¡¡¤Ê¤É
§¡û¡û¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤È¡©
Ê¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìò³ä¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤Ê¤É¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡Ö´´»ö¤Î»Å»ö¡×¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤È¡©
¢ª¡¡²ñ¾ì¼êÇÛ¡¿°ÆÆâºîÀ®¡¿½Ð·ç´ÉÍý¡¿¿Ê¹Ô´ÉÍý¡¡¤Ê¤É
¨¡û¡û¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤È¡©¾ï¼±¤äÅö¤¿¤êÁ°¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡ÖÏÂ¤ò°Ê¤Æµ®¤·¤È¤Ê¤¹¡ÊÄ´ÏÂ¤³¤½ºÇ¾å¤Î²ÁÃÍ¡Ë¡×¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤È¡©
¢ª¡¡¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Î²ÁÃÍ¡¿¤¢¤¨¤Æ°Õ¸«¤ò¾×ÆÍ¤µ¤»¤Æ°Æ¤òÙæ¤à¡¡¤Ê¤É
©¡û¡û¤Ë°Õ³°À¤òÅº²Ã¤¹¤ë¤È¡©
¶Ã¤¤äÍ·¤Ó¿´¤ÎÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò°ú¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡ÖÂðÇÛÊÛÅö¡×¤Ë°Õ³°À¤òÅº²Ã¤¹¤ë¤È¡©
¢ª¡¡ÀµµÁ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼ÇÛÃ£¡¿Ææ²ò¤¡Ê°Å¹æ¡ËÊÛÅö¡¡¤Ê¤É
ª¡û¡û¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©
¤ª¶â¤ä¿Í¡¢»þ´Ö¡¢ÊýË¡¤Ê¤É¡¢À©¸Â¤ò³°¤·¤¿½Ö´Ö¡¢È¯ÁÛ¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§Í½»»À©¸Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡©
¢ª¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀ¼Í¥¥ª¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹³«ºÅ¡¡¤Ê¤É
«¡û¡û¤ò¥ì¥È¥í¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
¥ì¥È¥í²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë×Æþ´¶¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡Öe¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¥ì¥È¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¡©
¢ª¡¡»æ¼ÇµïÉ÷¤Î²òÀâ¡¿¹õÈÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆ°²è¹ÖµÁ¡¡¤Ê¤É
¬¡û¡û¤ò¢¤¢¤¸þ¤±¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤é¡©
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡Ê»ëÅÀ¡Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·ãÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡ÖÂç¿Í¸þ¤±±Ñ²ñÏÃ¶µºà¡×¤ò¡Ö¾®³ØÀ¸¸þ¤±¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤é¡©
¢ª¡¡¤¹¤´¤í¤¯±Ñ²ñÏÃ¡¿¥À¥ó¥¹±Ñ²ñÏÃ¡¡¤Ê¤É
¡û¡û¤ò¤Û¤«¤Î²¿¤«¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡©
¤¿¤È¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ä¹½Â¤¡¢¶¯¤ß¡¦¼å¤ß¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨É½¸½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦ÄÌÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢¶¦´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡Ö²ñµÄ¡×¤ò¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡©
¢ª¡¡Ê£¿ô¿Í¤Ç1ËÜ¤Î±ôÉ®¤òºï¤ëºî¶È¡¿Â¨¶½¤Î¥¸¥ã¥º¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿¹ÒÏ©¤ò·è¤á¤ë³¤¿Þºî¤ê¡¡¤Ê¤É
®¡û¡û¤Ë¡Ô°Ìò¡Õ¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤È¡©
°Ìò¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÝÂê¤ò¥¨¥ó¥¿¥á²½¤·¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡Ö·ò¹¯½¬´·¡×¤ËÅ¨¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤È¡©
¢ª¡¡¿çÌ²¶¯Ã¥¥¹¥Þ¥Û¡¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¿©¤ÙÊüÂê¡¿¿Í¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¥½¥Õ¥¡¡¡¤Ê¤É
¯¡û¡û¤ò¡ÔºÇ°¤Î·Á¡Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¡©
ºÇ°¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤«¡×¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÍýÁÛ¤ÎµÕ»»¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡ÖÍýÁÛ¤Î¿¦¾ì¡×¤ò¡ÔºÇ°¤Î¿¦¾ì¡Õ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡©
¢ª¡¡Á´°÷Ìµ¸À¡¿¾ï¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¡¿µÙ·Æ¥¼¥í¡¡¤Ê¤É
°¡û¡û¤Î¡ÔÌ¤Íè¤Î»Ñ¡Õ¤Ï¡©
Ì¤Íè»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¹Í¤¨¡¢¾ï¼±¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Þ¤¹¡£Ì¤Íèµ¯ÅÀ¤«¤é¤ÎµÕ»»¤Ç¡¢¿·¤·¤¤´ë²è¤ä¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§¡Ö½Ð¶Ð¡×¤Î20Ç¯¸å¤Î»Ñ¤Ï¡©
¢ª¡¡Âç·¿¥É¥í¡¼¥ó½Ð¶Ð¡¿AIÂåÍý½Ð¶Ð¡¡¤Ê¤É
¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤«¤é²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿16¸Ä¤Î¡ÔÃå²ÐºÞ¼ÁÌä¡Õ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤³¤½¼ÁÌä¤ò
Êª»ö¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¤Ä¤¤¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢Ìä¤¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½çÄ´¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Íî¤È¤··ê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Çä¾å¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë±Ä¶È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¹¥Ä´¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢²¿¤«±£¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¸ÂÇúÃÆ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÇÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸½¾õ¤Ë´Õ¤ß¡¢Èà¤Ï¶ÈÌ³ÇÛÊ¬¤äÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È·òÁ´À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤òÃµ¤·¡¢À®¸ù¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÁÌäÎã
¡¦¡Ö¤³¤Î¹¥Ä´¤µ¤Ë¡¢ÌµÍý¤äÏÄ¤ß¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¦¡ÖÃ¯¤«¤¬¡Ê²¿¤«¤¬¡Ëµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¦¡Ö¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢È¾Ç¯¸å¡¦1Ç¯¸å¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×
¡¦¡ÖÀª¤¤¤À¤±¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤³¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢À®¸ù¤òµ¿¤¦¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢À®¸ù¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É½ÌÌÅª¤ÊÀ®¸ù¤Ë°Â¿´¤»¤º¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê°ÂÄê¤ÈÀ®Ä¹¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½çÄ´¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢¡ÔÉûºîÍÑ¤ò¸«È´¤¯¼ÁÌä¡Õ¤¬¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£Å¾¤Ð¤ÌÀè¤Î¾ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
»³¸ý ÂóÏ¯¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡Ë
ÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡ÚÏÃ¤¹¡¦½ñ¤¯¡Û¸¦µæ½ê½êÄ¹
½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÊÔ½¸¼Ô¡¦µ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¥é¥¤¥¿¡¼¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£27Ç¯´Ö¤Ç3800·ï°Ê¾å¤Î¼èºà¡¦¼¹É®Îò¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼¹É®¤ä¹Ö±é¡¢¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¸À¸ì²½¤ä¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø9³ä¼Î¤Æ¤Æ10ÇÜÅÁ¤ï¤ë¡ÖÍ×ÌóÎÏ¡×¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â20ºý°Ê¾å¤¬ËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡ÚÏÃ¤¹¡¦½ñ¤¯¡Û¸¦µæ½ê½êÄ¹ »³¸ý ÂóÏ¯¡Ë