「急に認知症のようになってしまった」…たった一度の転倒が人生を変えてしまう悪夢

転倒で命を落とす人が多い

不慮の事故と聞くと、なにを思い浮かべるだろうか。

厚生労働省が発表している'24年の「人口動態統計」では「不慮の事故」の第1位は「転倒・転落・墜落」で約1万2000人。交通事故は約3500人なので、転倒などで死ぬ確率は交通事故の実に3倍を超えると言えるわけだ。

普段、横断歩道などで車の往来には気をつけている人がほとんどだと思うが、足元にはそれ以上の危険がひそむ。

神奈川県に住む木原浩司さん（72歳・仮名）は、庭仕事をするため玄関から外に出ようとしたときに、わずか2センチメートルほどの段差につまずいて転倒。

打ちどころが悪く、左大腿骨を骨折し即時入院となった。木原さんの妻が語る。

「夫は、手術後のリハビリに励んだのですが、筋力がガクッと衰えて、歩行器なしでは歩けない状態になってしまいました。退院して自宅に戻ってからも、ベッドにいることがほとんど。出歩けないストレスからか、私にも強くあたることがあり、夫婦関係にもヒビが入っています」

突然物忘れが激しくなった

転倒が足腰だけでなく、脳に影響し、まるで認知症のような状態になることもある。静岡県に住む大曽根幸子さん（81歳・仮名）は買い物帰りのいつもの道で、突然めまいを感じて転倒。地面に頭をぶつけて救急車で運ばれた。息子が語る。

「急いで病院に駆けつけたのですが、そのときの母の様子はいたって普通でした。

問題が起きたのは、転倒から1ヵ月経ってのことです。急に物忘れが激しくなり、同じ用事で電話をしてくることも増えた。念のためと思って、MRIを撮ってみたところ、慢性硬膜下血腫と診断されました」

慢性硬膜下血腫とは、脳の表面に血がたまり、じわじわと脳を圧迫してしまう病気のこと。東京健康リハビリテーション総合研究所所長の武藤芳照氏が解説する。

「転倒で頭を打ったはずみで、つり橋のようにして脳を支えている『架橋静脈』と呼ばれる静脈が切れ、頭蓋の下にある硬膜と脳の間にじわりと血がたまることがあります。症状は人によって異なりますが、記憶力が落ちたり、性格が変わってしまったりと、認知症にも似た症状が出ます」

まずは「衰えを自覚」することから

たった一度の転倒が人生を変えてしまうことがある。

なにより意識したいのが「自分の身体は衰え始めている」と自覚することだろう。

聖マリアンナ医科大学名誉教授の肥塚泉氏が解説する。

「年齢を重ねていくと、体のバランスを司る三半規管、視覚、そして体性感覚の3つの機能がすべて衰えます。その結果として、めまいなどが生じて転倒してしまうことがある。

耳の中にある、前後左右や上下などの傾きを感じている耳石器の感度は、30歳頃から衰え始めます。視覚も45歳頃から、体性感覚は50歳頃から衰えていくことがわかっています」

簡単にできる筋力チェック

こうした身体機能は鍛えることができないので、筋力でカバーするしかない。加齢に伴う筋肉量や身体機能の低下をサルコペニアと呼ぶが、これを調べる簡単な方法がある。

「ふくらはぎのあたりで両手の人差し指と親指でわっかを作ってみてください。わっかが作れてしまうようであれば、筋肉が足りずサルコペニアに陥っています。

実際、私の耳鼻科外来に、ふらつきを訴えてこられる方の多くが、わっかが作れてしまう。三半規管などの衰えもさることながら、足の筋力がないことで、ふらついてしまっている方が多いのです」（肥塚氏）

あのとき、転んでいなければーー。そう思った時には、もう手遅れかもしれない。

「週刊現代」2025年11月10日号より

