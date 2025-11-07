NHK¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¬±À¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃë´Ö¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¡¢´ó½ÉÀè¤À¤Ã¤¿ÉÚÅÄÎ¹´Û¤ÎÉ×ÉØ¤¬»Ä¤·¤¿Ê¸¸¥¤Ê¤É¤«¤é»Ë¼Â¤ËÇ÷¤ë¡½¡½¡£

¢£¡Ö½É¤ÎÊÑ¹¹¡×¡Ö»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ë¹ø¤¬È´¤±¤ë¡×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÏÃ

NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶½Ì£¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤ËÊâ¤­²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³¥­¥ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤È¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤Î½é¤á¤Æ¤Î°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤À¡£

¡ØNHK¥É¥é¥Þ¡¦¥¬¥¤¥É¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¤Ð¤±¤Ð¤± Part1¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë

¾¾¹¾¤ÎÊ¸²½¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡£¸©¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¡¢´¿·Þ¼°Åµ¤â½àÈ÷¡¢½ÉÇñ¤Î¤¿¤á¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÎ¹´Û¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿À¸À¥¾¡µ×¤ÈÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë´ó½É¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤½¤³¤Ç¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤â¶Ã¤­¤Î¿ô¡¹¡¢ÂçÎÌ¤ÎÍñ¤ò³ä¤Ã¤Æ°û¤ß´³¤¹¥Ø¥Ö¥ó¤ËÆüËÜ¤Î¿Í¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£¤«¤¿¤ä¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤ë»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ë¡¢¹ø¤òÈ´¤«¤·¤Æ¶Ã¤¯¡Ä¡Ä¡£

¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

¼ÂºÝ¤ËÈ¬±À¤¬ÂÚºß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾¹¾»ÔËö¼¡ËÜÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÚÅÄÎ¹´Û¡£¸½ºß¤Ï¤½¤Î»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿Âç¶¶´Û¤È¤¤¤¦Î¹´Û¤¬¤¢¤ê¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤æ¤«¤ê¤Î½É¡×¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤µ¤ìÀÐÈê¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ÎÎ¹´Û¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉÚÅÄÂÀÊ¿¤È¥Ä¥ÍÉ×ºÊ¤¬¸åÇ¯¸ý½Ò¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡ØÉÚÅÄÎ¹´ÛÆó±÷¥±¥ë¾®ÀôÈ¬±ÀÀèÀ¸¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÊ¸½ñ¤ÏÄ¹¤é¤¯ÉÚÅÄ²È¤ËÈëÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤ËÃÏ°è»ï¡Ø¸ÐÅÔ¾¾¹¾¡ÙVol.37¤ËÁ´Ê¸·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¹­¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¢£½É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤À¤Ã¤¿

¤½¤³¤Ëµ­¤µ¤ì¤¿µ­½Ò¤òÆÉ¤à¤È¡¢Ã±¤Ê¤ëÂº·É¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­Ê¸¹ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î´¶À­¤ò»ý¤Ã¤¿È¬±À¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£°Ê²¼¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤Ê¤ª¸¶Ê¸¤Ï´Á»ú¤ÈÊÒ²¾Ì¾º®¤¼½ñ¤­¤ÎÊ¸¸ìÂÎ¤À¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¸½Âå¸ìÌõ¤·¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¸¶Ê¸¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢1890Ç¯8·î¤ËÈ¬±À¤¬¾¾¹¾¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤¬ÉÚÅÄÎ¹´Û¤Ë´ó½É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤À¡£

¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸©Ä£³ØÌ³²Ý¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥óÀèÀ¸¤Î²¼½É¤òº£Å¹¡Ê¸½¡¦¾¾¹¾»ÔËö¼¡ËÜÄ®¡Ë¤Î³§Èþ¤È¤¤¤¦Î¹´Û¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ»Ò¤«¤é¾øµ¤Á¥¤ÇÅþÃå¤·¤¿ÀèÀ¸¤Ï¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç³§Èþ¤Ë¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤¬ÀèÀ¸¤Îµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤­ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿Î¹´Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ø°ÆÆâ¤»¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ø±ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

É×ºÊ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÈ¬±À¤ò¾è¤»¤¿¿ÍÎÏ¼Ö¤¬¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¾¾¹¾Âç¶¶¤¬¹©»öÃæ¤Ç²¾¤Î¶¶¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾øµ¤Á¥¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é³§Èþ¤Ø¤¤¤¯Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¡¢´ñ±ï¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤¦¤·¤ÆÄÌÌõ¤Î¿¿Æé¹¸¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¿¿Æé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò»²¾È¡ØŽ¢Æ´¤ì¤ÎÆüËÜŽ£¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¶â¥Ê¥·Ž¤¿¦¥Ê¥·¤Ë¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¥â¥Ç¥ëŽ¥¾®ÀôÈ¬±À¤ò¤É¤óÄì¤«¤éµß¤Ã¤¿Ž¢²£ÉÍ¤Î²¸¿ÍŽ£¡Ù¡Ë¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ´ó½É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¬±À¤À¤¬¡¢ÆÍÁ³³°¹ñ¿Í¤¬ÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÚÅÄÎ¹´Û¡¢¤½¤ì¤Ë¸©Ä£¤ÎÌò¿Í¤âÂç¹²¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£´û¤Ë³§Èþ¤Ë±¿¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤ò¹²¤Æ¤Æ°ÜÆ°¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

¢£°ÛÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¬¤ëÈ¬±À¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÎ¹´Û¤ÎÉ×ÉØ

¤½¤ó¤Ê¼þ°Ï¤ÎÌÂÏÇ¤â¸Ü¤ß¤º¡¢È¬±À¤Ï¤¤¤­¤Ê¤ê¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É×ÉØ¤Î²óÁÛ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤³¤¦¤À¡£

ÀèÀ¸¤Î»ý¤ÁÊª¤ÏÂç¥È¥é¥ó¥¯°ì¸Ä¤È¡¢ÊÌ¤ËÂÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ÙÊª¤ò¤¹¤°¤Ë±¿¤Ð¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢ÀèÀ¸¤ÏÂç¤¤¤ËÉÔÉþ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯±¿¤ó¤À²ÙÊª¤ÎÃæ¤«¤éÉÊÊª¤¬¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤ë¤È¡¢ÂçÊÑÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸¶Ê¸¤Ë¤Ï¡ÖÂçÉÔÉþ¥Ç¥¢¥ê¥Þ¥·¥¿¡×¤È¤¢¤ë¡£¸½Âå¸ì¤Ê¤é¡ÖÈó¾ï¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×ÄøÅÙ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Ê¸¸ìÂÎ¤Î¡ÖÂç¡×¤Ï³ÊÄ´¹â¤¯¶¯Ä´¤Î°Õ¿Þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥­¥ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£

¤¤¤­¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¥­¥ì¤Æ¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤«¤¤¤¬¤¤¤·¤¯À¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢É×ºÊ¤¬À»¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ÛÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÁáÂ®¡¢½É¤ÎÍá°á¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¾ö¤Î¾å¤ËÉß¤¤¤¿ÉÛÃÄ¤ÇÌ²¤ë¡£É÷Ï¤¤âÅö»þ¤ÎÉ¸½à¤Ç¤¢¤ëÅ´Ë¤É÷Ï¤¡Ê»þÂå·à¤Ê¤É¤Ç¸«¤ë¡¢Åò²³¤Î²¼¤Ç¿Å¤òÊ²¤¯É÷Ï¤¡Ë¤ËÊ¿µ¤¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÉ÷Ï¤¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£

Åò¤Ï¤Ì¤ë¤¤¤Î¤¬¹¥¤­¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÅò²Ã¸º¤ÎÆÃÊÌÇ®¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÖÃÏ¹ö¡×¡ÖÃÏ¹ö¡×¤È¶«¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ª¤½¤é¤¯È¬±À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¸ì¤ÇÇ®¤¹¤®¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¤¤¤­¤Ê¤ê³°¹ñ¿Í¤Ë¡ÖÃÏ¹ö¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤µ¤ì¤¿Î¹´Û¤ÎÊý¤âº¤ÏÇ¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£

¢£»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤À¤±¤Ï¡ÈÃî¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¡É¤È·ù¤¬¤Ã¤¿

¿©»ö¤Ï¡¢Ä«¤ÏµíÆý¤ÈÍñ¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´û¤Ë¾¾¹¾¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£²óÁÛ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÀ¸Íñ¤ò¤É¤¦³ä¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤âÍñ¤ò¿©¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·è¤·¤ÆÂç¿©´Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ë9¸Ä¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤½¤ó¤ÊÄ«¤Î¿©»ö°Ê³°¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¹¥¤­·ù¤¤¤ò¤¤¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤À¤±¤ÏÊÌ¤Ç¡Ö»ä¥Î¹ñ¡¢¥³¥ó¥ÊÃîµï¥Æ¡¢¥½¥ìÏ¢ÁÛ¥¹¥ë¡¢¥¤¥ä¥À¡×¤È·ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Oksana Ermak
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Oksana Ermak

¤µ¤é¤Ë¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¼ò¤òÃë¤ÈÈÕ¤Ë1ËÜ¡¢°ì¹çÈ¬¼Û°û¤à¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿©»ö¤ÎºÝ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Îµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ãë¤«¤é¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤É¤í¤­¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£

¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼ò¤Ï°û¤à¤Î¤Ë¡¢Ãã¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¡£¹ÈÃã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÀùÃã¤â°û¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥³¡¼¥Ò¡¼¤â°û¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¶ËÅÙ¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£

¤¿¤À±ìÁð¤À¤±¤ÏÂç¹¥Êª¤ÇÍÕ´¬¤È¹ï¤ß±ìÁð¤È¤òÀä¤ä¤µ¤Ì¤¯¤é¤¤¤ËµÛ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£±ì´É¤â»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤â¼¡Âè¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¢£ÍèÆü¸å¤«¤é¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÄÌÌõ¡É¤ò¥¯¥Ó¤Ë

ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡¢È¬±À¤ÎµÊ±ì¤ËÍí¤à¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¤Ê¤¼¤«¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤­¤Ï¤¤¤Ä¤âÍÕ´¬¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤¬½¬´·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤¬¤è¤¯¸ì¤ë¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÇµÛ¤¦±ìÁð¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¤³¤Îº¢¤«¤éÍÎ¤ÎÅìÀ¾¤òÌä¤ï¤ºÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£

¤³¤¦¤·¤ÆÈ¬±À¤Ï6¥«·î¤¢¤Þ¤ê¤òÉÚÅÄÎ¹´Û¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¼¡¡¹¤È»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤­¤¿ÄÌÌõ¤Î¿¿Æé¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¡£È¬±À¤¬¿¿Æé¤È´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢»ñÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ×ÉØ¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¿¿Æé¤òË¬¤Í¤Æ¤­¤¿½÷À­¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¬±À¤Î¼ª¤ËÆþ¤ê¡¢·ãÅÜ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¡×¤È²Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤â´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¿¿Æé¤µ¤ó¤Ïµ¢¤ëÎ¹Èñ¤â¤Ê¤¤¤ÈÅöÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÎ¹Èñ¤ò¤È°¥´ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ç¡¢Ê¡ÅÄÍÍ¡ÊÃí¡§È¬±À¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿»ÕÈÏ³Ø¹»ÉÕÂ°¾®³Ø¹»¤Î·±Æ³¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÀèÀ¸¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢Î¹Èñ¤òÌã¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Æé¤µ¤ó¤¬¸æÎé¤Î¤·¤ë¤·¤Ë¤È¤¤¤Ã¤ÆÆóËçÂ³¤­¤Î¥Õ¥ëÌÓÉÛ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²£ÉÍ¾åÎ¦°ÊÍè¡¢¿ô¥«·î´Ö¤ò¿Æ¤·¤¯²á¤´¤·¤ÆÍè¤¿¿¿Æé¤Ë¤¤¤­¤Ê¤ê·ãÅÜ¤·¤ÆÃ¡¤­½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÊ¨ÅÀ¤ÎÄã¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÆüËÜ¤ËÅþÃå¸åÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿¿Æé¤È¤Ï¾¾¹¾¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾¹¾¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¤µ¤»¤¿¤Î¤âÈà¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿¿Æé¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÇÀä¤µ¤»¤¿¤³¤Î½÷À­¤Ï²¿¼Ô¤«¡Ä¡Ä»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ñÎÁ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£

¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡áBisland Elizabeth¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¸³¶¤È½ñ´Ê½¸¡Ù¡Ê1906¡Ë¤è¤ê¡¿No restrictions¡¿Wikimedia Commons¡Ë

¢£È¬±À¤Ï¡ÖÎ¹´Û¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿

¤µ¤é¤ËÈ¬±À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂ³¤¯¡£

¤¢¤ë»þ¡¢¹»Ä¹¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿È¬±À¤Ï¡¢¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤Ê¬ÎÉ¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÏÍý¤ËÉÔ°ÆÆâ¤ÊÈ¬±À¤ÏÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½É¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Ï¤¤¤Ä¤â»È¤¦¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÉÔ°ÆÆâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢É×ºÊ¤Î²óÁÛ¤Ë¤è¤ì¤ÐÈ¬±À¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç·è¤á¤¿ÉÚÅÄÎ¹´Û¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

½É¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯Æ»¤È½É¤Î³°´Ñ¤È·úÊª¤Î¥µ¥¤¥º¤Ïµ­²±¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´Î¿´¤Î½É¤ÎÌ¾Á°¤¬µ­²±¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

ËèÆü¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ»°ÅÙ¤Î¿©»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë½É¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Ç¤â¡¢È¬±À¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©

¤½¤³¤ÇÈ¬±À¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÅÙÃæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¿ÍÎÏ¼Ö¤ò»ß¤á¤ÆÃæ³Ø¹»¤Ø¤¤¤¯¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¬±À¤Ï¡ÖÃæ³Ø¹»¡×¤ÈÈ¯²»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥æ¥¬¥¯¡×¤ÈÈ¯²»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£

¼ÖÉ×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿µÒ¤ÇÀå¤¬¤â¤Ä¤ì¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤­¤Ã¤ÈÏÂÂ¿¸«¤ÎÍ·³Ô¤Ø¤¤¤­¤¿¤¤¤Î¤À¤ÈÁá¹çÅÀ¤·¤Æ¡¢ÏÂÂ¿¸«¤Î¤Û¤¦¤Ø¤È¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¾¹¾Âç¶¶¤¬²Í¤±ÂØ¤¨Ãæ¤Ç²¾¤Î¶¶¤òÅÏ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÚÅÄÎ¹´Û¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ÏÃÏÃÄÂÌ¤òÆ§¤ß¡¢¼ÖÉ×¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¼Ö¤òÄä¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¢£´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤¹¤°¤Ëáòáû¤òµ¯¤³¤¹À­³Ê

¤Þ¤¿¤Þ¤¿¶¶¤¬´ñÌ¯¤Ê±ï¤ò·Ò¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ½É¤Ëµ¢¤êÃå¤±¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢È¬±À¤Î¤Û¤¦¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É×ºÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¿ÆÀÚ¤Ê¼ÖÉ×¤À¤È¡¢¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤Ç¤­¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£

¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾Ð¤¤ÏÃ¤È¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤Î¤â¡¢´û¤Ë±ó¤¤ÀÎ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£

¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢µÒ¾¦Çä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É×ÉØ¤ÏÈ¬±À¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤À­³Ê¤ËÁêÅöíä°×¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«áò¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

µ¡·ù¤¬°­¤¤¤ÈÌë¡¢¿²¤Æ¤¤¤ÆÂ­¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥óÉÛÃÄ¤ò½³¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶³Ð¤âÈó¾ï¤Ë±ÔÉÒ¤ÊÊý¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤è¤¤»×º÷¤ËÃ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«Áû¤¬¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ»×º÷¤Î¼ÙËâ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀèÀ¸¤Îµ¤À­¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¤ËÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¸ÀÍÕ¤ÏÁª¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯¤¹¤°¤Ëáòáû¤òµ¯¤³¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î½Ð¶Ð¤òÁ°¤Ë¿©»ö¤ò±¿¤ó¤Ç¤­¤¿½÷Ãæ¤ËÅÜÌÄ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºî·à¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¤¹¤°¤ËÏÂ²ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÂÚºß¤·¤¿È¾Ç¯¤Î´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£

¢£¡ÈËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤ÎËÜ²»¤¬¸«¤¨¤ë

¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¡¢³ÊÊÌáò¤Î¶¯¤¤ÀèÀ¸¤¬»ä¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î²È¤Ë6¥«·î´Ö¤´¿ÉÊú¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤Ù¤­¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ì¸«¡¢¸¬µõ¤Ç´¶¼Õ¤ËËþ¤Á¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤è¤¯ÆÉ¤à¤È¤³¤Î°ìÊ¸¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¤´¿ÉÊú¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÉÊú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËèÆüáòáû¤òµ¯¤³¤µ¤ì¡¢µ¤Ê¬¤ÎÉâ¤­ÄÀ¤ß¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢½É¤ÎÌ¾Á°¤¹¤é³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¹´Û¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¿ÉÊú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²¶¤¿¤Á¤ÎÊý¤À¤ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤¬¹Ô´Ö¤«¤éÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö»ä¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î²È¡×¤È¼«¤é¤òÈÜ²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä«¤«¤é¼ò¤ò°û¤ß¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÍÕ´¬¤ÈË¹»Ò¤ÇÆþ¤ê¡¢µ¡·ù¤¬°­¤¤¤ÈÉÛÃÄ¤ò½³Èô¤Ð¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾ï¼±³°¤ì¤Î¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤½¤¦¤À¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¡¢Ê¸¹ë¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤Ï¡Ö¹âÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÂº·É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊËÜ²»¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£

¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤¿É½¸½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¼ÂÂÎ¸³¼Ô¤À¤±¤¬ÃÎ¤ëÈ¬±À¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡×¤¬¡¢À¸¡¹¤·¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÆüËÜÅª¤Ê±ü¤æ¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¤È¿¿¼Â¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

¢£¾¾¹¾¤Ï¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÍýÁÛÅª¤ÊÅÚÃÏ¡É¤À¤Ã¤¿

¼ÂºÝ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÂç´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¬±À¤À¤¬¡¢ÉÚÅÄÎ¹´Û¤Î¿Í¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö½ÐÀ¤¤·¤Æ¸å¤ËÅìµþÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤È¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢Ã±¤Ë·îµë¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÌã¤ï¤ì¤ëÃæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ë¡Öº¤¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍµÒ¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£

¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤â¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð³¨¤Ï¤¬¤­¤Î°ìËç¤Ç¤âµ­Ç°¤ËÌã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½ñ¤­Â»¤¸¤âÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡£¤à¤·¤í¡ÖÀË¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¤¤¤¿Í´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¤³¤ó¤Ê¿Í¡¹¤¬½»¤Þ¤¦¾¾¹¾¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅÔ²ñ¤ÇÈèÊÀ¤·¤¿È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------

¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë