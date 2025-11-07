【関ヶ原の戦い】西軍の中心人物に石田三成はいなかった？…徳川家康を弾劾し、クーデターを計画していた「真の人物」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

本記事では、毛利輝元が挙兵した経緯と、ほんとうの西軍の首謀者について詳しくみていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

毛利輝元はなぜ挙兵を決意したのか

7月19日、毛利輝元は大坂城西の丸に入った。同日、西軍は伏見城を包囲し、攻撃を開始した。

7月23日、毛利輝元は、益田元祥ら毛利家家臣たちに瀬田へ向かうよう命じた。

毛利輝元より益田元祥への指示

けさも指示したように、毛利家家臣を向かわせていますので、あなたも同じように瀬田へ向かってください。そこで何をすればよいかは、瑶甫恵瓊が指図します。先に使者が口頭で説明したとおり、現地では万事気配りをして毛利家家臣たちを統率し、油断をしないように頼みます。

7月25日、益田元祥は瀬田に着き、普請をはじめた。このとき動員された人数は2万以上にのぼった。翌26日、大坂にいる輝元から元祥に送られた書状は以下のとおりである。

毛利輝元より益田元祥への書状

瀬田に着陣したとのこと、辛労のほど察します。その方面の普請を急がせるようにしてください。使者をつかわしますので、いろいろと相談してください。毛利家家臣と相談し、思っていることを遠慮なく聞かせてください。

同日、吉川広家は国元の家臣（このとき米子湊山（みなとやま）の普請をしていた）に、上方の状況を知らせた。

吉川広家より国元の家臣への書状

こちら上方では、伏見城に家康の人数500〜600人が籠城しています。伏見城はたいへん堅固なつくりで、すぐに攻め落とすことはできないため、周辺に陣地を築いて砲撃するとのことです。堀も埋めてしまうのだそうです。そのため、いま伏見城を攻めている人数は宇治・瀬田へ向かい、渡河地点に城を普請せよとのことです。毛利家の家臣たちは、きのう（7月25日）瀬田に着陣しました。この城の普請が終わったら、次は淀の周辺を普請せよとのことです。家康の西上については、いまだに情報が入ってきていませんが、諸大名を引き連れて関東へ下ったときに、おそらくこのような事態を予期していたのでしょう。家康はかならず西上してくるので、そのときの覚悟をしておこうと、みなが言っています。

7月27日、毛利輝元は前田利長と青木重吉（越前北庄（きたのしょう）20万石の領主）にそれぞれ書状を送り、挙兵した理由を説明した。九州の諸将に「内府ちがいの条々」が送られてから、すでに10日が経過している。このころには北国の諸将にも、同様の弾劾状が送られていたものと考えられる。

毛利輝元より前田利長・青木重吉への書状

さる慶長4年以来、徳川家康が秀吉様の遺言にそむき、「上巻之誓紙」の内容を守ろうとせず、やりたい放題のことをしていることについては、奉行衆（増田長盛・長束正家・前田玄以）より説明があったとおりです。とりわけ豊臣政権の年寄衆・奉行衆が1人ずつ排除されていくようなことがあって、どうして秀頼様の将来を保証することができるでしょう。わたくしはこのことを思い悩み、このたび、皆で相談して、挙兵におよびました。あなた（利長・重吉）もきっと同じ考えでしょう。秀頼様へ忠節を尽くされるという内意を聞き、大慶です。そのため、とりいそぎこの書状をつかわします。

徳川家康は慶長4年8月に「天下人」としての参内を果たして以来、年寄である前田利長を圧迫し、同じく年寄である上杉景勝を攻めようとしている、このように豊臣政権の年寄が1人ずつ失脚していくようでは、家康に意見をする者が誰もいなくなるだろう、いまのところ、家康は秀頼を尊重しているが、この先もそうである保証はどこにもない。

以上が、輝元による挙兵の理由である。

西軍は美濃・伊勢を制圧した

7月26日、3人の奉行は、豊後竹田の中川秀成に上方の状況を知らせ、上洛を命じた。

三奉行より中川秀成への書状

一、さる17日に2通の書状をもって指示を下しました。きっともう届いていると思います。家康は秀吉様の遺言にそむき、起請文の内容を違え、やりたい放題のことをしていますので、毛利輝元・宇喜多秀家・島津維新・奉行衆（増田長盛・長束正家・前田玄以）が相談し、秀頼様の将来のため、家康と戦うことにしました。あなたが秀吉様のご恩を忘れていないのであれば、いまこそ秀頼様へ忠節を尽くすべきです。

一、美濃方面では岐阜の織田秀信、郡上八幡の稲葉貞通をはじめ、大柿の伊藤盛正、犬山の石川光吉も、秀頼様へ忠節を尽くすことに決めて人質を差し出してきました。

一、伊勢方面では、桑名の氏家行広のもとへ、加勢として原長頼をつかわしました。亀山の岡本良勝も人質を差し出してきましたので、加勢として池田秀氏・横浜茂勝をつかわしました。伊勢神戸（かんべ）には滝川雄利（かつとし）が在城しており、津・松坂・岩出いずれの城にも人数を入れ、この方面の守りを丈夫に固めています。

一、毛利輝元の人数2万は瀬田と守山の間に布陣し、どちらの方面にも対応するとのことです。それに続いて、宇喜多秀家殿・小早川秀秋殿も、醍醐・山科・大津に布陣しています。

一、大坂では諸大名の人質を確保し、見張りをつけて逃げられないようにしています。

一、あなたは信頼できる者を竹田の留守居とし、しかるべき人数を率いて早々に上洛するように。いまが大事なときですので、秀頼様のために忠節を尽くしなさい。

この書状によると、西軍の中心人物は、奉行衆以外では、毛利輝元・宇喜多秀家・島津維新の3人である。輝元・秀家と同じ中納言である小早川秀秋と織田秀信は、合議には参加しておらず、奉行衆の指揮下にある。石田三成と大谷吉継はすでに挙兵に参加しているが、ここには名が挙げられていない。伊勢（現在の三重県）安濃津（あのつ）の富田信高、松坂の古田重勝、岩出の稲葉道通（みちとお）らは会津攻めへ向かっており、それぞれの居城は留守居の者たちが守っていたが、これらもすべて西軍が制圧したと、3人の奉行は説明している。

7月28日、大坂の増田長盛は伏見にいる島津維新の陣所へ大谷吉継をつかわし、島津領から人数を送らせるよう要請した。その日、吉継は夜遅くまで維新の説得にあたった。あくる29日、吉継が維新へ送った書状が残っている。

大谷吉継から島津維新への書状

昨晩はあなたのもとを訪問し、いろいろと親切にしていただきました。気分がふさいでいたのを、発散することができました。ありがとうございます。もってのほかに大酒を飲んでしまい、この時間まで臥せっていました。今朝は早々に使者を送ってくださいまして、過分のことです。こちらからもすぐに書き送るべきですが、二日酔いで具合が悪いので、まことに恐れ入りますが、とりいそぎ一筆書き送ります。追ってまた連絡いたします。

従来、西軍の首謀者は石田三成であり、毛利輝元は名目上の総大将にすぎないと考えられてきた。しかし、実際にはどうだったのだろうか。同時代の史料によると、7月中旬には瑶甫恵瓊が「毛利輝元の命令で石田三成と大谷吉継は大坂へ呼び戻された」と上方で触れ回っているのである。毛利輝元は、増田長盛・長束正家・前田玄以の三奉行と結んで、天下人・家康を弾劾し、諸大名を大坂へ呼び寄せたと考えられる。

次章では、会津に向かう途中で西軍のクーデターを知った家康はどうしたかをみていく。

