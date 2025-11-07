メジャー志向もソフトバンク指名された佐々木麟太郎と大谷翔平の「決定的な違い」…ドラフトのウラにあった「王貞治の思惑」

佐々木麟太郎を指名したソフトバンクの挑戦

今年のドラフト会議で、一番のサプライズは、まだ米国留学中、しかも大学二年生の佐々木麟太郎選手を指名したソフトバンクの挑戦でしょう。ポスティングシステムで、日本球団が手塩にかけて育てた選手を米国に簡単につれてゆかれる、日本野球界としての意地！ 王貞治ソフトバンク終身GMの「日本野球をメジャーの二軍にしない」という理想の体現と賞賛する人もいます。

私もこのままでは日本野球がメジャーの二軍になるという危機感を抱く野球ファンの一人です。しかし、佐々木麟太郎の場合は、日ハムの大谷指名以上の困難があるのでは、と心配になります。

たしかに、大谷翔平はメジャー志向が強く、同じ160キロの高校生速球投手でも、甲子園優勝投手の藤浪晋太郎（大阪桐蔭）に4球団が集中。単に、メジャー志向が強いだけでなく、甲子園で一勝もしていない大谷とはスカウトの評価自体が、当時はちがいました。そして、大谷の強いメジャー志向を覆したのは、日ハムスカウトが作った「日韓から直接メジャーに行った選手の成功率が低く、一度は日本でプロの速度に慣れた方がいい」という真っ当なレポートによる説得があったから。実際、その後の大谷の成功は、目標を忘れず、日々、トレーニングに励み、メジャーで成功しても、そのストイックさでリスペクトを受ける意思力があったからだと思います。

私も、大谷選手と、人生で、一度だけ会うチャンスがありました。文藝春秋には「スポーツグラフィックナンバー」という日本のスポーツ選手なら、一度は表紙になりたいと憧れられている雑誌があり、毎年一番活躍した選手にはナンバーMVP賞を贈呈します。イチローさんも、松井秀喜さんも、ラグビー日本代表チームも表彰会場である文春本社ビルを訪れてくれましたが、大谷選手はオフシーズンは練習に力をいれたいので千葉県・鎌ケ谷の二軍合宿でなら授賞式に出るとの返事。さすがに、経営陣にいた私は、千葉までゆく時間がなく、本人と直接話す機会がありませんでした。しかし、若いのに、天狗にならないストイックさには、アスリートとしての将来性を楽しみだと感じたことを思い出します。

しかし、ソフトバンク・ホークスは、佐々木に対して日ハム流の説得術は使えません。なぜなら、佐々木麟太郎の父親はプロ入団当時の大谷選手の監督だった人。日本でプロに入るか、米国の大学、しかもスタンフォードに留学して勉強もしながらメジャーにゆくことを決定的にした人でもあるからです。日本のプロ野球経由がいいと思ったなら、その道を歩ませたはず。大谷とは別の事情があるからこそ、スタンフォードにゆかせたのです。

ソフトバンクが佐々木麟太郎を指名したワケ

それでも、ソフトバンクが佐々木麟太郎を指名したのは、なぜか。推測できる根拠がいくつかあります。第一は、米国の科学的データをホークスが完全に入手している可能性です。スポーツライターの広尾晃氏のレポート（PRESIDENT ONLINE）によると、NPB傘下の株式会社NPBエンタープライズ、コナミデジタルエンタテインメント、ソニーの3社が期間限定で「NPB＋（プラス）」というアプリをテスト配信しています。このアプリでは、球場に設置された高精度カメラ「ホークアイ」の画像をもとに、投手の球速、回転数、タテヨコの変化、打者の打球速度、飛距離、スイングスピード、打球角度などが瞬時に表示され、その方式はMLBの「スタットキャスト」を手本にしているとのこと。このアプリでNPBの投手、打者のデータをMLBと詳細に比較できることがわかります。

たとえば、前回のWBCで、侍ジャパンに加わった大谷翔平は、バンテリンドームで外野の最上段席に達する打球を片足を地面につけながら、放り込みました。後ろで見ていたヤクルトの主砲、村上宗隆は、大谷の最高打球速度は190km／hを超えていたことを知り、自分の、打球速度は180km／h超えがギリギリ。大谷に追いつかねば、メジャーにいけないと練習方法を変えたため、数年間、日本での成績が落ちましたが、現在は、187.5km／hまで速くなりました。ただし、大谷も進化していて193.1km／h。まだ差があります。巨人・岡本は180.7km／h、で、レッドソックスの吉田正尚と同レベルなので、長距離打者としては、あまり期待できません。

そのほかにも、重視されるのが、「ハードヒット率」と「バレル率」。ハードヒット率は、ハードヒット率は、打球に占める打球速度（153km／h）以上の打球割合のこと。フライボール革命全盛のMLBでは、打球速度が上がれば上がるほど本塁打、安打になる確率が高いとされていて、ハードヒット率が高い選手は、速い打球をより多く打てることになります。大谷翔平の数値は、ハードヒット率はメジャー2位、バレル率は3位でした。大谷は、コンスタントに速いスイングができるうえに、打球をバレルゾーンに打つことができる「技術」を持っていることがわかります。

ヤンキースのジャッジもハードヒット率が3位、バレル率は1位とこの指標で上位となっています。もっとも、これだけが指標ではありません。

メジャー指名の可能性は「低い」

ナ・リーグ本塁打数で大谷を抜いたシュワバーは、打球速度は12位でしたが、、ハードヒット率1位、バレル率3位。ア・リーグの本塁打王のローリーの打球速度は34位、ハードヒット率36位だが、バレル率は4位。今シーズンのMLBの本塁打王の2人は、パワーや総合力では大谷やジャッジに劣るが、ホームランを打つ技術で彼らを少し上回ったともいえます。村上宗隆はハードヒット率58.7％、バレル率23.5％と、MLBの打者と比べてもトップクラスの数字をたたき出しています。今季の村上はMLBの打撃を意識してバットを振っていたのです。打球速度は物足りないが、村上はパワー不足を「技術」で補って好成績をだす可能性が十二分にあるとメジャーも計算しているからこそ、ポスティング市場で人気者なのです。

もっともNPBでのハードヒット率、バレル率では、阪神の佐藤輝明が両方とも1位。（村上は規定打席不足）、打球速度も186.7km／h。佐藤にも、十分資格はあります。これは、日本のプロ野球選手の記録ですが、当然メジャーは、米国のアマチュア選手についても詳細に調査をしています。佐々木麟太郎選手は、高校時代、通算140本塁打という抜群の記録をもつにしても、184cm113kg 右左 一塁手 遠投90m 50m6秒9という数字は、メジャーでは大柄とはいえないし、高校時代のスイングスピードは164キロでした。スタンフォード入りして、二年目の、25年。チームの全52試合に先発出場し、201打数54安打、打率.269、7本塁打、41打点という成績で、飛び抜けた成績ともいえません。

たとえば、米国大学リーグで大活躍して、すぐメジャーでも通用した選手として、リッキー・ウィークス(サザン大、2003年MIL全体2位指名)の場合、大学通算成績は、 160試合 打率.465(546-254)以下は推定値ですが、 50本塁打、233打点 107四球 66三振 65盗塁 長打率.927で、実際ラフト指名を受けた年からすぐにメジャーにスピード昇格し、13シーズンで20HR以上3回&2桁盗塁6回&オールスター出場1回。MLB通算では、1324試合 打率.246 161本塁打 474打点 533四球 1230三振 132盗塁 出塁率.344 長打率.420 OPS.764と一人前の成績を残してはいます。このリッキー・ウィンクスの大学時代の成績に、佐々木麟太郎がはるかに及ばないことはハッキリしています。しかも、佐々木は一塁手。メジャーには強打で大柄な一塁手が大勢いるため、なかなか内野手としてのデビューはむずかしいし、日本の内野手は人工芝での守備に慣れてしまって、自然の芝生のメジャーでは守備力で失格とされるケースが多く、成功者はほとんどいないことからも、メジャー指名の可能性が低いと、ソフトバンクが推理したのが二つ目の根拠です。

王貞治が夢見ていること

もし、指名されても下位であり、即戦力として活躍できないのなら、その間、日本のプロで活躍してから、メジャーへという選択肢もあると提示できます。実際、ソフトバンクには、米国からドラフト指名された選手を略奪し指名し戦力化した経験もあります。その名は、カーク・スチュワートJr。高校生だった2018年に、大リーグのドラフトでアトランタ・ブレーブスから1巡目指名（全体8位）を受けながらも、身体検査で右手首の懸念が判明したとして契約金が減額されたことで入団交渉が決裂。短大に進学してプレーを続ける中で日本行きを決断し、19歳だった2019年6月にソフトバンクに8年契約で入団しました。実質、高校生ですから、日本でも、一軍ですぐ活躍とはいかなかったのですが、24年には、20試合の先発登板で9勝4敗・防御率1.95と好成績を残しました。今年は故障のため、帰国。契約最終年の来期で日本を出て、メジャーにゆく可能性もあります。

つまり、王ソフトバンク終身ＧＭは、日米が選手を国情にあわせて、往来させることを夢見ているのではないでしょうか。佐々木の米国大学リーグの成績次第では、ソフトバンク入りは決して夢ではないと考えてよさそうです。

ただし、佐々木麟太郎には、もうひとつの選択肢があります。スタンフォード大学を卒業した以上、別に帰国してプロ野球にはいらずとも、ビジネスマンとして、米国で活躍する人生です。ただ、それなら、日本の球団でも親会社が国際的大会社であるソフトバンクに入団し、引退後はビジネスパーソンとして活躍するという契約もありえます。

いずれにせよ、佐々木の行く末は、日米の野球の野球のあり方を変える可能性があることは事実です。今年のワールドシリーズでは、メジャーならではの劇的人生を送る新人が出現しました。ブルージェイズの先発投手として、第一戦、第四戦、そして最終戦で好投したイエサベージは、今年、大学からドラフト一位で入団。1Aから出発して2A 3Aと、田舎町を渡り歩き、9月になってようやくメジャーに登板。そしてワールドシリーズでも大活躍。彼は住む町がすぐに変わるので、メジャーリーガーでありながら、トレイラーハウスに住み、荷物もトラックに積んだままだそうです。こういうダイナミックな生活をみてしまうと、日本の生ぬるい環境には戻ってこないかもしれません。いや、そういう精神こそ、王終身ＧＭが日本野球に注入したいことなのかもしれません。

