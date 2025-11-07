「돼지국밥（テジクッパッ）」の意味は？アツアツで食べたいもの！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「돼지국밥（テジクッパッ）」の意味知ってる？
「돼지국밥（テジクッパッ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、長時間煮込んだスープ料理です！
「돼지국밥（テジクッパッ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「豚肉のスープご飯」でした！
「돼지국밥（テジクッパッ）」とは、「돼지（デジ）」＝「豚肉」の「국밥（クッパッ）」＝「スープご飯」のことです。
韓国の釜山を代表する郷土料理で、豚肉と豚骨を煮込んだスープにご飯を加えて食べます。
豚肉に含まれるビタミンB1に疲労回復効果があり、栄養も摂れる料理ですよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『SEOULnavi』
ライター Ray WEB編集部