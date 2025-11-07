「돼지국밥（テジクッパッ）」の意味は？アツアツで食べたいもの！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「돼지국밥（テジクッパッ）」の意味知ってる？ 「돼지국밥（テジクッパッ）」という言葉を聞いたことはありますか？ ヒントは、長時間煮込んだスープ料理です！ 「돼지국밥（テジクッパッ）」はどういう意味なのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「豚肉のスープご飯」でした！ 「돼지국밥（テジクッパッ）」とは、「돼지（デジ）」＝「豚肉」の「국밥（クッパッ）」＝「スープご飯」のことです。 韓国の釜山を代表する郷土料理で、豚肉と豚骨を煮込んだスープにご飯を加えて食べます。 豚肉に含まれるビタミンB1に疲労回復効果があり、栄養も摂れる料理ですよ。 あなたはわかりましたか？ 覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！ ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

