¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦±ß°Â²¼¤Ç¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡ÉÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤«¡©

ËÜÇ¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¸å¡¢3¥«·î¤ËµÚ¤ÖäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢µî¤ë10·î21Æü¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î³Õ³°¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë·Á¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Â³¤¯24Æü¤Ë¹ñ²ñ¤Ç¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢³°¸òÆüÄø¤òÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ê½Ð¤·¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢11·î4¡Á5Æü¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÏÀÀï¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡È¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡É¾õÂÖ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤¬ÀÚË¾¤¹¤ëµÊ¶Û¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á·ÐºÑÀ¯ºö±¿±Ä¤ò¤á¤°¤ë²ÝÂê¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°À¯¸¢¤ÎºâÀ¯ºÆ·ú½Å»ë¤Î»ÑÀª¤«¤éÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë·Á¤Ç¡È¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡É¤ÎºÆÍè¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢»þÂå¤È¤ÏÍÍÁê¤òÁ´¤¯°Û¤Ë¤¹¤ë¸½²¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦±ß°Â¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö±¿±Ä¾å¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëºâÀ¯±¿±Ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
°ì¸þ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È±ß°Â
¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È±ß°Â´ðÄ´¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÁí¹ç¡Ë¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Ï2022Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¼Â¤Ë3Ç¯È¾°Ê¾å¡¢ÌÜÉ¸¤Î2¡ó¤ò¾å²ó¤ë¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æü¶ä¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ï¤Þ¤À¤ï¤º¤«0.5¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ËÜÇ¯9·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²ÁÁ°Ç¯Èæ¤Ï2.8¡ó¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤«¤éÊª²Á¾å¾ºÊ¬¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¼Â¼Á¶âÍø¤Ï¤Ê¤ª¢¥2.3¡ó¤â¤ÎÂçÉý¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯µÕ¤Î¡¢Êª²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÊý¸þ¤Î¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£º£ÈÌ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È°ì½ï¤ËÍèÆü¤·¤¿¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Æü¶ä¤ÏÄ¹°ú¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ì´ðÄ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÇ¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬ºÇÂç¤ÎÏÀÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤ÏÍ¿ÅÞÂ¦¤ÎµÄÀÊ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤à·ë²Ì¤ò¾·¤¯Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áªµó¸å¤Ï¼«Í³Ì±¼çÅÞÆâ¤Îº®Íð¤ÎÄ¹´ü²½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ÎÀß·×¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ïº£¤Ê¤ªÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2025Ç¯Ãæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ´Ö¤Ç¤Î¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»²µÄ±¡ÁªµóÀï¤ÇÅö»þ¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿µëÉÕ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÌÜ²¼¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß°Ê³°¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ²¿¤é¶ñÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º¬¶¯¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¼ç°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ2022Ç¯º¢¤«¤é¿Ê¹Ô¤·¤¿±ß°Â´ðÄ´¤ÎÄ¹´ü²½¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÞÉ½2¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢±ß¥É¥ë¡¦¥ì¡¼¥È¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡¢Åö½é¤ÏÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬±ß°Â¤Î¼ç°ø¤È¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¡¢±ß¥É¥ë¡¦¥ì¡¼¥È¤Ï¶âÍøº¹¤ÎÊÑÆ°¤Ë±þ¤¸¤¿Æ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2024Ç¯Æþ¤ê¸å¤«¤é¤ÏÍÍÁê¤ò°Û¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Æ±Ç¯¤Î½ÕÀè¤Ë¤ÏÆü¶ä¤¬¡¢¼çÍ×Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¸åÈ¯¤Ê¤¬¤éÍø¾å¤²¤ËÅ¾¤¸¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Ï½Ì¾®·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤ë¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÙÂØ¤Ï¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤Ë¸«¹ç¤¦·Á¤Ç±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢
¡Íø¾å¤²¤ËÅ¾¤¸¤¿Æü¶ä¤Î»ñ»º½Ì¾®¡ÊÀµ¾ï²½¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢Â¾¤Î¼çÍ×Ãæ±û¶ä¹Ô¤ËÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¤´¤¯¾®Éý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ë²Ã¤¨¡¢
¢»Ô¾ì¶âÍø¤Î¾å¾º¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÈÀ¤³¦ºÇ°¡É¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤ï¤¬¹ñ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤¬¡¢°ì¸þ¤ËºÆ·úÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÉ¤òÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢
¤¬»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç·ùµ¤¤µ¤ì¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤â±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤ÈÆü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤¬¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢±ß¤Î¿®Ç§¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤è¤¦¡£
»Ô¾ì¶âÍø¾å¾º¤Ç¹ñºÄ¤Î°ÂÄê¾Ã²½¤Ë°Å±À¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤¬»ë³¦Æâ¤Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Æü¶ä¤¬¹õÅÄÁ°ÁíºÛ»þÂå¤«¤éÂ¿³Û¤Î¹ñºÄ¤òÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡È°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¡É¤Ë»ö¼Â¾å¤Î½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿2024Ç¯½ÕÀè°Ê¹ß¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤âÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¤È¤ê¤ï¤±Ä¶Ä¹´ü¥¾¡¼¥ó¤Î¶âÍø¾å¾º·¹¸þ¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³°¹ñÀª¤¬¤ï¤¬¹ñ¤ÎÀè¹Ô¤¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÀÐÇËÁ°À¯¸¢²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥Ï©Àþ¤ò·Ç¤²¤ë°ìÉô¤ÎÌîÅÞÀªÎÏ¤Î¿Ä¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»²µÄ±¡Áªµó¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇºâÀ¯³ÈÄ¥Ï©Àþ¤ò·Ç¤²¤ë¹â»Ô¸½¼óÁê¤é¤ÎÍ¥Àª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ä¶Ä¹´ü¹ñºÄ¤òÃæ¿´¤Ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇä¤ê¤¬¿ó¤à¡¢¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë°Å±À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤ÎºöÄê»þÅÀ¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÏÅöÇ¯ÅÙ¤ÎÍøÊ§Èñ¤È¤·¤Æ10.7Ãû±ß¤ÎÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬2034Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ25Ãû±ß¤ò¾å²ó¤ë·Á¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬2025Ç¯ÅÙÆþ¤ê¸å¤Î»Ô¾ì¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ä¶Ä¹´ü¥¾¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Áá¤¯¤â²ÆÁ°¤Ë¤ÏºâÌ³¾Ê¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤¬Í×µá¤¹¤ëÉ½ÌÌÍøÎ¨¡Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ë¤Î¿å½à¤ÇÄ¶Ä¹´üºÄ¤òÈ¯¹Ô¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âÍøÊ§Èñ¤òÅö½éÍ½»»¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤ÏÇ±½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤áºâÌ³¾Ê¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙÆþ¤ê¸å¤ï¤º¤«3¥«·î¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤2025Ç¯6·î¡¢Áá¤¯¤â¹ñºÄÈ¯¹Ô·×²è¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÄ¶Ä¹´üºÄ¤ÎÈ¯¹ÔÍ½Äê³Û¤ò3Ãû±ß¶¯¸º³Û¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò2Ç¯ºÄ¤äÃ»´ü¹ñºÄ¡ÊËþ´ü1Ç¯°Ê²¼¡Ë¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤ÎÁý³Û¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Çº£Ç¯ÅÙÈ¯¹ÔÍ½Äê¤Î¹ñºÄ¤Ï²¿¤È¤«»Ô¾ì¤Ç¾Ã²½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¶Ä¹´üºÄ¤ÎÈ¯¹ÔÍ½Äê³Û¤Î°ìÉô¤ò2Ç¯ºÄ¤äÃ»´ü¹ñºÄ¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¡¢¤½¤·¤ÆºÆÍèÇ¯ÅÙ¤Î¼Ú´¹ºÄ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤¬ÀÑ¤ßÁý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ÌÜÀè¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬ºÇ¤â¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥Ì¤Ã£¡ÊºâÀ¯±¿±Ä¾å¤Î»ñ¶â¥·¥ç¡¼¥È¡Ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï²¿¤È¤«²óÈò¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Àè¹Ô¤¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÌäÂê¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¡É¤ÎÂÐ±þ¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ÊÑÆ°ÍøÉÕºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑÆ°ÍøÉÕºÄ¤È¤Ï¡¢¸ÇÄêÍøÉÕÊý¼°¤Ç¤Î¹ñºÄ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Àè¹Ô¤¤Î¶âÍøÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤òÈ¯¹ÔÂÎ¤Ç¤¢¤ë¹ñÂ¦¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÈï¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Àè¹Ô¤¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¾å¡¢»Ô¾ì¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤¬ÍøÊ§Èñ¤ÎµÞÁý¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÑÆ°ÍøÉÕºÄ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÅù¤Î¿®ÍÑÎÏ¤ÎË³¤·¤¤¿·¶½¹ñ¤Ç¤ÏÈ¯¹ÔÎã¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºÄ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¹ñºÄ¤Î°ÂÄê¾Ã²½¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ö
