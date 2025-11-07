英語で「無理しないでね」は何て言う？ 相手を思いやるときに役立つ英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は「無理しないで」の英語表現を解説。遅くまで会社に残って仕事をしている人や体調がよくないのに無理をして何かに励んでいる人などを労う際、「無理しないで」はよく使う言葉ですが、英語だとどのように言うのでしょうか？ 状況別にいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「無理しないで」の英語表現

「無理しないで（ください）」は、相手を思いやる優しい一言。英語でも状況によって言い方が少し変わります。ここでは、励ましたり気遣ったりするときに使える自然なフレーズを紹介します。

【1】 Don’t push yourself. 「無理しないでね」

【解説】「push yourself」は「自分を追い込む」という意味で、頑張りすぎている相手に優しく声をかけたいときに使えます。「Don’t push yourself. You’ve done enough.（無理しないでね。もう十分頑張ったよ）」のような使い方もできます。

【2】 Please don’t overdo it. 「無理しないでください」

【解説】「overdo」は「やりすぎる」という意味で、相手の体調や仕事を気遣うときの丁寧な言い方です。「Please don’t overdo it. Take some rest.（無理しないでください。少し休んでくださいね）」のように、気遣いの一言を足すのも良いでしょう。

【3】 Go at your own pace. 「自分のペースでやってね」

【解説】相手を励ましつつプレッシャーを和らげたいときにぴったりの言葉です。「Go at your own pace. You don’t have to rush.（自分のペースでいいよ。急ぐ必要はないよ）」のように優しく言いたいときに使えます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

「Really?」「Are you ready?」と言われたら…状況別 英語での返答フレーズ