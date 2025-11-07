トランプが隠蔽する現代米国「奴隷制」の知られざる実態を暴く！

アメリカ社会と奴隷制

ドナルド・トランプ大統領は、3月27日付の大統領令14253号「アメリカの歴史に真実と正気を回復する」によって、客観的事実を、真実ではなくイデオロギーに駆られた歪んだ物語で置き換える修正主義的運動を批判し、不適切なイデオロギーを除去するよう求めた。

5月20日になって、ダグ・バーガム内務長官は、この大統領令の条項を実施するために内務省令を発し、当局の管轄内にあるすべての公共の記念碑、銅像、標柱、または同様の施設に、過去または現存する米国人を不適切に中傷する記述、描写、またはその他の内容が含まれないようにする行動を取るよう命じた。

この政策に対して、「ニューヨークタイムズ」（NYT）の記者ケビン・サックは9月5日、「トランプは歴史的遺跡から奴隷制を消し去ろうとしている」という記事を掲載した。そのなかで、「もし再び一つの国家となることを目指すなら、推定1000万人に及ぶ人々の奴隷化を含む、私たちの過去のすべてを共有の歴史として認めなければならない」と記している。

忘れてはならない「現代奴隷制」

サック記者の意見は、至極真っ当だ。ただし、この議論が「表」の話にすぎないことに注意しなければならない。米国の「裏」には、いまでも「現代奴隷制」に苦しむ人々が少なくとも数十万人以上も存在しているからである。「表」の過去の奴隷制を隠す動きと同時に、「裏」で、現在も、いわゆる「現代奴隷制」が広がっていることを忘れてはならない。

オーストラリアの人権団体ウォーク・フリー（Walk Free）が2023年5月に公表した報告書には、「2021年時点で、現代的な奴隷状態に置かれている人は推定5000万人とされ、2016年以降1000万人増加している」と書かれている。同組織は、「現代奴隷制」を、「基本的には、脅し、暴力、強要、欺瞞（ぎまん）のために、人が拒否することも離れることもできない搾取（さくしゅ）の状況を指す」と定義している。具体的には、強制労働、強制結婚または奴隷的結婚、借金による束縛、強制的な商業的性的搾取、人身売買、奴隷のような慣行、子どもの売買と搾取が含まれる。

この報告書に収載されている論文「守護者と加害者：国家による強制労働の検証」によれば、「2021年には、推定390万人が国家当局によって強制労働を強いられた」。「現代奴隷制」と呼べるこの強制労働には、（1）強制的な刑務所労働の濫用、（2）徴兵の濫用、（3）経済発展のための強制労働――という三つのタイプがある。下図からわかるように、（1）のタイプによる強制労働が220万人、（2）が110万人、（3）が70万人に奴隷労働を強いている。

なお、「ワシントンポスト」（WP）の2019年の情報では、歴史家サリー・E・ハッデンによれば、1700年までに英領北アメリカには約3万人の奴隷が住んでいたという。1776年までに、その数は45万人に増加した。つまり、事態は過去以上に深刻なのだ。

（1）刑務所における労働の濫用

この論文によると、国家による強制労働は、ブラジル、中国、北朝鮮、ポーランド、ロシア、トルクメニスタン、アメリカ合衆国、ベトナム、ジンバブエなど、世界中の公的・私的刑務所で発生している。また、リビアの移民収容センター、中国の再教育キャンプ、北朝鮮の強制労働所、ベラルーシおよびベトナムの医療労働センターでも発生しているという。意外に思うかもしれないが、米国が含まれている点が決定的に重要だ。

（2）徴兵制の濫用

この論文は、「徴兵制の濫用は、エジプト、エリトリア、マリ、モンゴルで明らかである」と書いている。2022年、エリトリアの人権状況に関する特別報告書は、エリトリアの国民奉仕制度が徴兵者を体系的に強制労働に服させていると報告したという。

いまでいえば、ウクライナがこの範疇（はんちゅう）に含まれるだろう。「現代ビジネス」において、拙稿「ウクライナで恐ろしい「バス化」＝路上強制兵役連行が頻発中！」で紹介したように、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は強制的な動員によって兵役に就かせることを行っている。あるいは、9月5日、キーウの独立広場（マイダン）で、ウクライナ議会が第1読会で可決した、不服従に対する兵士の刑事責任を厳格化する法律案に反対する抗議デモにおいて、「兵役は奴隷制ではない」（Служба не рабство）というプラカードが登場した（下の写真）。まさに、ウクライナにおける動員は強制動員化しており、奴隷のような隷従が待ち構えているケースが存在する。

（3）経済発展を目的とした強制労働

読者の多くは、中国新疆（しんきょう）ウイグル自治区におけるウイグル人、およびその他のテュルク系・イスラム教徒多数派集団に対する国家による強制労働を思い浮かべるかもしれない。しかし、論文によれば、世界には他にもまだまだこうした強制労働がある。

たとえば、ミャンマーでは、チン族やラカイン族の成員が軍（タットマドー）によって労働者や荷役として強制労働を強いられていると報告されている。トルクメニスタンでは、労働者と学生が9月から11月にかけて行われる年次綿花収穫に、ほとんどあるいは全く報酬なし、あるいは処罰の脅威のもとで参加を強制される。ルワンダでは、月1回実施される国民奉仕活動「ウムガンダ」に強制労働が存在する。

120万人の米国人が奴隷状態

つぎに、ほとんどの日本人が気にもかけていない米国での奴隷労働について解説しよう。なぜなら、エイブラハム・リンカーン大統領が、南北戦争中の1862年9月に連邦軍の戦っていた南部連合が支配する地域の奴隷たちの解放を命じた宣言（奴隷解放宣言）を出し、終戦後、南部連合支配地域が連邦軍の支配下になり、アメリカ合衆国憲法修正第13条が承認されたため、奴隷たちの解放は公式に確立されたと理解しているからだろう。

しかし、憲法修正第13条は、「当事者が正当に有罪判決を受けた犯罪に対する刑罰としての場合を除き」、非自発的な隷属を禁じていたにすぎなかった。昨年6月19日付のNYTは、つぎのように記述している。

「北部では、このいわゆる例外条項は、すでに進行中だった強制的な囚人労働の民間請負を認めるものと解釈された。一方、旧南部連合地域では、解放された男女が虚偽の罪状で日常的に逮捕され、その後プランテーション所有者や実業家に貸し出され、刑期を労働で償わせるという、はるかに残酷な制度を生み出した。

一部の歴史家は、この囚人貸与制度（convict leasing system）を『奴隷制よりも酷い』と評している。なぜなら、彼らを死に追いやるほど働かせることを避ける動機が全くなかったからだ」

この囚人貸与制度こそ、今日まで米国でつづけられている「現代奴隷制」の根幹をなしている。先のNYTは、「今日、州や連邦の刑務所に収監されている120万人の米国人の大半は、独房の掃除から熟練した製造業まで、あらゆる分野の仕事を、時給数セントの低賃金で、あるいはいくつかの州ではまったく無賃金で、強要されて働いている」と書いている。

「議会の議員は、中国の新疆ウイグル自治区などで囚人労働によってつくられた輸入品を非難しているが、ワシントンをはじめとする多くの政府機関のオフィスには、この国の囚人によって作られた家具や備品が置かれている」のだ。

「実際、連邦政府機関は連邦刑務所から物品を購入することが義務づけられており、公立学校や大学などの州政府機関も、しばしば州刑務所からの調達を検討しなければならない」、とも指摘している。

強制的な囚人労働の実態

今年1月に公表された論文「「自由の国」における強制的な囚人労働」によると、全国で200万人近くが、州や連邦の刑務所、郡の拘置所、少年院、移民収容所、その他収容施設に収容されており、州と連邦の刑務所に収監されている120万人のうち、80万人近くが刑務所の労働者で、そのほとんどが強制労働であるという。

これらの労働者の大部分（約80％）は、清掃業務、食事の準備、敷地内の整備、洗濯など、収容施設の運営を維持するための施設の維持・運営業務に従事している。残りの約20％のうち、約17％は政府が運営する企業で働いており、陸運局のコールセンターのスタッフや公立病院の洗濯係、あるいは公共事業で、危険物の流出清掃や国有林の消火活動に従事している。残りの3％は民間の雇用主で働いており、米国経済全体の産業のために商品やサービスを生産し、わずかな賃金を得ているにすぎない。

他方で、貸与する側の自治体の収益源となっている。たとえばアラバマ州の場合、矯正局が作業解放労働者の税引き前総収入から40％を徴収することで、州財政に年間約4億5000万ドルの追加収入がもたらされる（NYTを参照）。

人口10万人あたり614人も投獄

先の論文はまず、法外な投獄率に注目している。強制労働させるには、とにかく囚人の数を増やす必要がある。そこで、下図に示したように、米国では人口10万人あたり614人が投獄されている。これは、英国（146人）の4倍以上であり、カナダ（88人）の7倍近くであることを示している。

南部16州（およびワシントンDC）のうち13州は、全米平均（614人）よりもはるかに収容率が高い。ルイジアナ州（1067人）とミシシッピ州（1020人）が人口10万人あたり1000人を超える収容率でトップとなり、僅差でアーカンソー州（912人）とオクラホマ州（905人）がつづく。

それだけではない。人種差別とおぼしき事態が存在する。論文によれば、全米の約12％が黒人であるのに対し、州および連邦刑務所に収監されている人の32％が黒人なのだ。さらに、男性、ヒスパニック系、アメリカ・インディアンおよびアラスカ先住民（AIAN）も、全人口に占める割合に比べ、収監者の割合が高い。

7州では無休労働も常態化

論文は、「アメリカ全土で、収監中の労働者の時給は、もっとも一般的な職種で平均13〜52セントである」と書いている。さらに、南部の7州（アラバマ州、アーカンソー州、フロリダ州、ジョージア州、ミシシッピ州、サウスカロライナ州、テキサス州）では、囚人による労働はほとんど無給のままである。ルイジアナ州の収監労働者のほとんどは、時給2〜4セントと、ほとんど無給である（下図を参照）。

南部全域の収監労働者の時給は平均20セント以下

なお、日本の場合、刑務作業を実施した受刑者等には、出所後の生活資金の扶助として、作業報奨金が支給されているが、その作業報奨金の1人1月当たりの平均支給計算額は、約4537円にすぎない（2022年度）。また6月からの法改正により、「懲役」と「禁錮」は廃止され、新たに「拘禁刑」が導入された。これにより、拘禁刑では、刑務作業はようやく義務ではなくなった（ただし、その実態は不明）。

米国では、収監中の労働者が得るわずかな賃金は、税金で差し引かれ、裁判所が課す罰金、弁護士費用、返還金の支払いのために差し押さえられ、彼ら自身の収監費用に充てられる（いわゆる「ペイ・ツー・ステイ」料金が、こうした差し引きの大部分を占めることが多い）。多くの州では、収監者はマットレス代や食費のほか、医療費の自己負担分、電子メールや電話代、配給品などのサービス料を日割りで請求される。

150年前と同じ強制労働

論文のつぎの記述は、「ほんとうの米国」を語っている。少しでも多くの日本人に読んでほしい内容になっている。

「全国の刑務所労働に占める農業雇用の割合はわずか2.2％だが、南部の州では、刑務所労働を農業に活用する割合が高く、アーカンソー州では17％が農業に従事している。

アーカンソー州、フロリダ州、ジョージア州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ノースカロライナ州、テキサス州では、1万人以上の収監労働者（そのほとんどが黒人）が、罰則付きのプランテーションや刑務所農場で、150年前に奴隷にされた人々が働いたのと同じ土地で、同じ作物の一部を栽培し、農業労働に従事している。

このうち五つの州では、収容労働者はこの労働に対して全く賃金を支払われておらず、毎年数百万ドルの収入を州にもたらしている」

たとえば、カリフォルニア州の場合、民間企業で働くのは1％未満だが、民間企業は現行賃金を支払わなければならない一方、その最大80％は刑務所側が徴収できる（2022年11月11日付のThe Economistを参照）。

もちろん、強制的囚人労働という「現代奴隷制」を廃止しようという動きもある。2022年11月の段階では、アラバマ、オレゴン、テネシー、バーモントの4州は例外なく奴隷制を廃止することになったが、ルイジアナ州の提案は否決された（The Economistを参照）。驚くのは、2024年11月において、カリフォルニア州憲法を改正して受刑者が刑罰として強制労働させられるのを防ぐ議案第6号が否決されたことである（NYTを参照）。カネのために、「現代奴隷制」を廃止できずにいるのだ。

先に紹介した昨年6月19日付のNYTによると、現在（昨年6月）、最大20州と連邦レベルで修正条項の提案が進められており、連邦議会では2020年に共同法案が提出され、それ以降毎回の会期で審議されている。これらの措置は強制労働を違法化するのみであり、刑務所労働に現行賃金の支払いを義務づけるものではない。これが米国の現実なのだ。

どうだろうか。トランプがいくらの過去の奴隷制の歴史を隠蔽しようとしても、「現代奴隷制」は厳然と存在している。それどころか、移民の排除によって、その重要性が増しているとも言えるのである。

