良かれと思って誘ったのに…アンパンマンミュージアム、義両親の“予想外の返答”にモヤッ【ママリ】
この記事では、義両親からクリスマスプレゼントを渡すために孫に会いたいと言われたため、一緒にアンパンマンミュージアムへ行かないかと誘ったという投稿を紹介します。快く行ってくれるかと思いきや、帰ってきたのは「60過ぎてそんな所は嫌だ」というものでした。元々義両親が嫌いだったという投稿者さんですが、これから関係を改善していきたいと思っていた矢先にこんなことを言われ、両親ならこんなことは言わないだろうに…と感じてしまったそうです。
義両親に対してネガティブな感情を抱いていたという投稿者さん。それでも、子どもたちのために関係を良くしていこうと前向きに考えていた矢先、思いもよらない言葉をかけられたとのこと。きっと戸惑いと落胆が入り混じった気持ちだったでしょうね。
孫が喜ぶ顔を見たくないのかな…と思ってしまうのも無理はありませんが、義両親が断る背景には、人混みが苦手だったり、にぎやかな場所に疲れてしまうといった理由があるのかもしれませんね。行かないという選択自体は自由であり、問題ではありません。
義両親をアンパンマンミュージアムに誘うのはダメだった？
みなさんのご両親、もしくは義両親は
アンパンマンミュージアムに一緒に行こうと誘ったら
ついてきてくれますか？？
渋々ついてくるか、孫と一緒ならと喜んでくれるか
どちらでしょうか？😢
義父母が我が家の娘と息子に
クリスマスプレゼントを渡したいらしいのですが
私も夫も仕事や検診などで予定が合わなかったりして
ちょうど空いてる日が1日しかありませんでした。
ただ、その1日は前々から家族4人で
アンパンマンミュージアムに行こうと決めていた日で
本当は家族のみで過ごしたかったのですが
義父母はプレゼントを渡したくてうずうずしてるらしく
「それなら一緒にアンパンマンミュージアムに行って
夜ご飯も一緒に食べてその時にプレゼント貰える？」と
夫が義父母にLINEで聞きました。
すると、その返信が
「いくら孫と一緒でも60過ぎてそんな場所はヤダ」
「そういうところは行きたくない、つまらない」
「そこに行くくらいなら帰る時間に合わせて
家に行くのでいいです」でした（笑）
ここまで拒否することありますかね😂？
恩着せがましいかもしれませんが、
こちらからすると予定がなかなか合わないので
それならこの日に一緒にいきませんか？と
誘ってあげたつもりでした💦
元々、産後から孫フィーバーがひどく、
義父母の大暴走があって私がかなり病んでしまい、
夫の協力もあって最近は訪問頻度を減らしたり、
夫がかなり根気強く義父母に話をしてくれて
以前のような暴走行為が無くなったところでした。
わたしは義父母は嫌いではありますが、
反省はしてるみたいだし、行動も落ち着いてきたし、
今後子どもが大きくなってきた時に
夏休みに義実家に行ったりすることを
楽しみと捉えてくれたらいいなと思っていたので
拒否し続けるのではなく、少しずつ適度な距離に戻って
今後も付き合っていければと思っていました。
こんな気持ちなので私達夫婦としては
誘うこと自体若干の葛藤はあったのですが
今後を見据えての行動でした。
でもその結果がこれです😂
私の親ならこんなこと言わずについて来てくれるし、
自分たちがつまらないとかではなく
まだ言葉も通じないよちよち歩きの双子を
サポートする要員として来てくれると思います。
現在、夫と「こういう場所に誘うっていうこと自体
間違ってたのか・・？？」と2人で考え込んでいます😂
流石に孫と一緒でも60過ぎで
アンパンマンミュージアムは嫌でしょうか？
みなさんのご両親はどうですか・・？？
出典：
qa.mamari.jp
義両親に対してネガティブな感情を抱いていたという投稿者さん。それでも、子どもたちのために関係を良くしていこうと前向きに考えていた矢先、思いもよらない言葉をかけられたとのこと。きっと戸惑いと落胆が入り混じった気持ちだったでしょうね。
孫の喜ぶ姿よりも、自分たちがどう見られるかを気にしているような態度を見せられると、義両親への印象も変わってしまいます。「何をそんなに気にしているのだろう」と感じるのも無理はありません。
「行きたくない」と言う義両親にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その義理のご実家が珍しいタイプだと思います。
自分たちが行きたい場所じゃなくても、孫が喜ぶ場所なら楽しめる人が多いと思います！
出典：
qa.mamari.jp
私の親は元々めちゃくちゃアクティブで夫婦だけでUSJ行ったりするような60代なので、誘えば海でもアンパンマンミュージアムでもきてくれます。
夫の母親はインドア派ですし別に孫ラブ！！ってわけでもないので、こないです。
実際昔誘いましたが断られましたし、なんならショッピングモールとかでも断られます🤭
フィーバーしてるところを知らないのでなんともですが、その返事自体はそんなに変じゃないとおもいます！
私の友達の親もめっちゃ二極化してて、お出かけは嫌派、どこでもついてくる派がいますよ🤭
出典：
qa.mamari.jp
実家の両親は喜んでついてきてくれて、実父にいたっては息子が推しているキャラクターのグッズを買い与えて、ショーの場所取りまでする気合いの入りようです(笑)
元からそういう場所が好きじゃないとかそういうのもあるんですかね🤔
出典：
qa.mamari.jp
孫が喜ぶ顔を見たくないのかな…と思ってしまうのも無理はありませんが、義両親が断る背景には、人混みが苦手だったり、にぎやかな場所に疲れてしまうといった理由があるのかもしれませんね。行かないという選択自体は自由であり、問題ではありません。
ただ、「そんな場所は嫌だ」と率直に言われると、受け取る側としては少し気持ちが沈んでしまいますよね。「体力が心配で…」など、やわらかい言葉があれば納得もしやすいのに、と思うこともあるでしょう。
ハッキリものを言う義両親だからこそ、投稿者さん夫婦も無理に気を使いすぎず、言うべきことはしっかり伝えるスタンスで良いのかもしれません。お互いに遠慮しすぎない関係のほうが、かえって心地よく付き合えそうです。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）