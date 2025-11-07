「50年来の推しは永ちゃん」泉ピン子がタワマンに賃貸で暮らしたからこそ起きた「奇跡」

「ワールドシリーズどうなったの？ え？ 18回延長でドジャース？ やった！！」

10月28日に開催された一般公開の記者会見のとき、思わずこう叫んでガッツポーズをしたのは泉ピン子さん。

ワールドシリーズ第4戦、第2戦で完投勝利をした山本由伸選手が、ブルペンに向かって「彼に投げさせるわけにいかなかった」とサヨナラホームランを打ったあの試合の日のことだ。

この日のトークショーは三越会員向けのもので、相変わらず絶好調。さらにそのあと開催された記者会見には佐藤隆太さん、あめくみちこさん、星野真理さんと登壇し、2026年4月より上演される『声舞劇 終活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました。』の制作発表を行った。その会見でつい「あの試合の結果どうなった？」と聞いてしまったわけである。

ピン子さんのエッセイ『終活やーめた。元祖バッシングの女王の「ピンチを福に転じる」思考法』では、「推し」との奇跡の邂逅について綴られている。

11月10日にも尾道法人会主催のトークイベントに出演が決まっているピン子さんが、思わず顔がほてってしまったような経験を本書より紹介する。

50年来の推しは「永ちゃん」

ここ何年かは、「推し活」っていうのがブームなんでしょ？ 最初に聞いたときは、「なんだよそれ？」って思ったけど、「いちファンとして、誰かを熱心に応援すること」を「推し活」っていうなら、私はもう半世紀ぐらい前から、推し活をやってます。「推し」がくれるエネルギーについて語らせたら、長いし深いよ！（笑）

私の 50 年来の「推し」は、永ちゃんこと矢沢永吉さん。永ちゃんが「キャロル」というロックバンドでデビューしたときは、とにかくすごい社会現象でした。まだ私はテレビに出ていなくて、ギター片手にキャバレー回りをしている漫談家だったんだけど、デビュー前のキャロルもキャバレー回りをしていたと聞いて親近感が湧いた。もうね、音楽もルックスもファッションも、圧倒的にカッコよくて、当時は、コンサートで興奮のあまり失神する女の子が続出していたんです。

キャロルというバンドは、実質３年ぐらいしか活動しなかったけど、永ちゃんはその後すぐソロになって、ヒット曲を連発します。でも、ライブを大事にしたいからって、テレビには出なくなっちゃう。その頃、まるで入れ替わるように、私がテレビで目されて、トイレも共同のボロアパートに住んでいたのが、一気に１ＬＤＫのマンションを借りられるようになった。しばらくして青山に一人暮らしにピッタリのマンションを買うんだけど、それは（元ザ・ドリフターズの）荒井注さんから勧められた物件でした。

「青山の一等地だから、絶対値崩れしないから」って言われて、一回内見しただけで 買っちゃったんだけど。周りの人はビックリしてましたね。「不動産を買うときは、普通もっと調べてからにするでしょ」って。でも、当時は、結婚する気もなかったし、青山は、NHKもTBSも、当時河田町にあったフジテレビも、麹町にあった日テレも、全部近かったからいいかな、と。昔から、家に執着がないんです。

お隣さんが憧れの矢沢様？

結婚してからは、熱海に引っ越すまで、タワマンに住んでいました。そこは賃貸。でもだからこそ出会える奇跡もあって……。今は時効だから言うけど、一時期なんと、 あの矢沢様の隣の部屋に住んでいたことがあるんです！

私は、売れない時代から矢沢様を神と崇め、もし「あと何ヵ月で死にますよ」って言われたら、矢沢様の家のお手伝いさんになるか、矢沢様が武道館コンサートを開催するタイミングで、武道館の清掃員になって、「素の矢沢様と一瞬でも言葉を交わしてから死にたい」と思っていました。そうしたら、そのタワマンに引っ越してしばらくして、マネージャーが、「隣に矢沢さん、いますよね」って言うんです。「私だけじゃなくて、スタッフみんな見てますよ」って。

まさかそんなはずは……と思いながら、ある日10 時ぐらいにデパートに行こうと思ってエレベーターに乗ったら、あとから「すいません」って、真っ白のGUCCIの短パンに、GUCCIの紐なしのスニーカーを履いた人が入ってきて、ペットボトルの水を一本持って、「タタン、タタン」と足でリズムを刻んでいた。そのとき私はすっぴんで、つばのある帽子をかぶっていたから、その人の足元ばっかりに目が行って たんだけど、「このリズムの刻み方はもしや永ちゃん……？」と思って顔を上げたら、もう「うぇぇぇぇぇ！」って、心の中で変な声が出ました（笑）。

◇分譲マンションだと隣人が変わることも珍しいが、それにしても推しと隣の部屋に暮らすなんて、まるでマンガのストーリーのようだ。さらに実際エレベーターで二人きりになったら、あなたならどうするだろうか。

後編「泉ピン子、「生涯の推し」矢沢永吉とマンションエレベーターで一緒になって思わず口にしたこと」にて詳しくお伝えする。

