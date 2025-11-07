¹â¿Ü¹îÌï»á¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡Ö·à¾ì¡×100²¯±ß¼Ú¶â¡¢Á´¿È¤¬¤ó¡ÄÇÈÍð80ºÐ¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×À¸¤Êý¡Ö¤¿¤ÀÍÙ¤ë¤À¤±¡×
¡¡ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Ç¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×±¡Ä¹¤Î¹â¿Ü¹îÌï»á¡Ê80¡Ë¤¬10·î8Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡Ö¹â¿Ü¤Î°ä¸À¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢100²¯±ß¤Î¼Ú¶â¡¢Ãç´Ö¤«¤é¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ê¤É¼«¿È¤Î¡È·ãÆ°¤ÎÈ¾À¸¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2014Ç¯¤Ë¥¬¥ó¤òÈ¯ÉÂ¤·¤Æ¤«¤éÌó11Ç¯¡£¸½ºß¡¢Á´¿È¥¬¥ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î¹â¿Ü¤ËËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä·Ú¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸´Ñ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÆá¿Ü¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë
¡¡¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¢¾ôÅÚ¿¿½¡¡Ê¿¿½¡ÂçÃ«ÇÉ¡ËÁÎÎ·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢·Ý¿Í¡¢ÇÏ¼ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥á¥¤¥½¥ó¡ÄÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä¹â¿Ü»á¡£Ê¸É®²È¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÃøºî¤òÀ¤¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°ä¸À¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿ºÇ¿·ºî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡£¤¹¤ë¤È¹â¿Ü»á¤Ï¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¾Ð¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÅÁ¤¨Â³¤±¤ë°ì´Ó¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï²¿¤«¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¿ÍÀ¸·à¾ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤µ¤é¤ê¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö°ìÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·à¾ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤ÇÌÌÇò¤¯±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤â¤¦¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼¡¡¢¼¡¤Î¾Ï¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡Ö¹â¿Ü¤Î°ä¸À¡×¤Ç¤Ï100²¯±ß¤Î¼Ú¶â¡¢Ãç´Ö¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¡¦¹â¿Ü¥·¥Å»á¤È¤ÎÊÌ¤ì¡¢¸½ºß¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÇÌ¡²è²È¤ÎÀ¾¸¶Íý·Ã»Ò»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¤Þ¤µ¤ËÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙÉü³è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼¡¤Ë¼Ú¶â¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é´°ºÑ¤Ç¤¤Æ¡Ä¡£¼¡¡¹¤È¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¾õ¶·¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ï²¿¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤±¤É¡¢²¿¤â¤ä¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤¿¤À¿ÀÍÍ¤¬ºî¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Î¾å¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼¡¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÂæËÜ¤¬Íè¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡14Ç¯¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¡¢º£¤âÆ®ÉÂÃæ¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ÍÀ¸´Ñ¤Ï¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¡£¡ÖÊÌ¤Ë¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âËÍ¤ÎÀ¸³è¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÁá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÏÀ¨¤¯¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢Áá¤¯»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡¡¡ÖÆ®ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ëºÇ¿·¤Îµ¡³£¤ä¼ê½Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸ú¤¤¤¿¤ê¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¹½¡¢¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¿ÍÂÎ¼Â¸³¤¹¤ë¤Î¤Ï¹çË¡¤Ê¾å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡Ö°ä¸À¡×¤È´§¤¹¤ëÄÌ¤ê½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊËÜºî¤À¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤â¥¿¥á¤Ë¤Ê¤é¤ó¤¾¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Î°õÀÇ¤Ï¡ÖÁ´Éô¡¢ÂæÏÑ¤ÎºÒ³²¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¼Â¤Ï¡Ö¹â¿Ü¹î×½µÇ°ºâÃÄ¡×¡¢¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó´ð¶â¡×¤Ê¤ÉºâÃÄ¤ò¼¡¡¹¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤â¹Ô¤¦ÆÆ»Ö²È¤Î¸ª½ñ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¡ÖÀÇ¶âÊ§¤¦¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤²¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤ó¡×¡£°ì¤Ä¤Î¸ª½ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤80ºÐ¡£¼¡¤Î¡ÈÉñÂæ¡É¤Ë¤Ï²¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡þ¹â¿Ü¹îÌï¡Ê¤¿¤«¤¹¡¦¤«¤Ä¤ä¡Ë1945Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î80ºÐ¡£¾¼ÏÂÂç³Ø¡Ê¸½¡¦¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡Ë°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢1976Ç¯¤Ë¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«±¡¡£°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ö±é³èÆ°¤Ë¤â½¾»ö¡£¡ÈÀ¸³¶¸½Ìò¡É¤òÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¡Ö¶äºÂ¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£