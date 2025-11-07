改定されたルール、正しく理解してる？バンカーでのマナーを確認して効率アップ！

バンカーは余計な手間がかかるので、焦ってしまうことがよくある。

「焦りはミスの原因にもなるので禁物です。スピードアップできるルールとマナーを知っておけば同伴者に迷惑をかけませんよ」（市川）

１.ボールの近くではなく手前の低いところから入る

早くボールのある位置に行きたくても、最短ルートを通ってはダメ。バンカーは必ず手前の低いところから入りましょう。アゴがある高い位置から入ると砂がたくさん崩れてしまう。そこをならすのは大変です。低い場所から入ったら、出るときも同じ道を通れば、砂をならす箇所を減らせます。

レーキを持って入ると、打ったあとにすぐにならせる。素振りやインパクト前にヘッドが地面に触れるのはペナルティ（2罰打）。数本持っていったクラブを置いたり、プレーに入る前に体を支えたりで、砂に触れるのはOKだ

２.撫でるようにならし後方に下がっていく

打ったあとはスピーディに砂をならして、すぐに次のプレーに進みたいですよね。

打った跡や足跡は、力を入れすぎずにそっと撫でるようにレーキを前後に往復させる。入ってきた方向に向かって下がりながらならしていくと、足跡が増えませんよ。

耕すようなならし方は×。深く掘ってしまったり砂が集まりすぎて山ができてしまう。

そっと撫でるようにならして、最後にレーキの平らな部分を使って仕上げる（○）

３.葉っぱや小石は取り除いてOK

ルール改定で取ってもいいことになったんですよ

バンカーのルールは2019年から大きく変わりました。ルースインペディメント（葉、枝、石、土の塊、昆虫、動物の排泄物など）に触れたり、取り除いても罰はないので、邪魔になるようでしたら取りましょう。

４.大トラブルはアンプレアブルを活用

アゴにボールが刺さるなどの大トラブルは、アンプレアブルの処置をとるのも賢いマネジメントだと思います。「これは1回、いや2回打っても出る気がしない」と思うような状況は、昨年のルール改定で加わった「2罰打でバンカーの外にドロップできる」を選択すると大叩きを防げますよ。

女性やビギナーには④がオススメ！

バンカーでのアンプレアブルの処置の仕方は4つある。①は戻る位置が遠いときは時間がかかるし、後続の組にも迷惑がかかってしまうので②～④を選択しよう。いずれも球を拭いたり、交換することができる。

①前打の位置に戻って、球があったであろう位置から2クラブレングス以内にドロップ（1罰打）

②ボールがある位置からホール（カップ）に近づかない、2クラブレングス以内にドロップ（1罰打）

③ホール（カップ）とボールを結んだ延長線の後方、1クラブレングス以内にドロップ（1罰打）

②と③はバンカー内にドロップです

④ホール（カップ）とボールを結んだ延長線の後方の「バンカー外」、1クラブレングス以内にドロップ（2罰打）

ドロップの仕方も変わって、今は「ヒザの高さから」です

いかがでしたか？ バンカーの砂を効率よくならして快適にプレーしましょう！

レッスン＝市川里菜

●いちかわ・りな／1995年生まれ、神奈川県出身。163cm。日本女子アマなどに出場し、現在はPGMゴルフアカデミー銀座のインストラクターとして活動中。アプローチのレッスンが得意。

写真＝高橋淳司

協力＝伊勢原カントリークラブ（PGM）