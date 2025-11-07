紅葉の季節です。旅行情報サイト「じゃらんニュース」はレトロな街並みと紅葉が織りなす魅力的な絶景スポットを対象に“没入感”をテーマとしたアンケート調査を実施、その結果をランキング形式で発表しました。

【調査概要】

インターネット調査／調査時期：2025 年8月8日（金）～2025年8月13日（水）調査対象：47都道府県在住の20代～50代／有効回答数：1,050 名／複数回答（『じゃらん』で紹介したレトロスポットで楽しめる紅葉を中心に、まさにその雰囲気に没入できそうだと思うスポットを3 つまで選択）

『じゃらん』没入感たっぷりレトロ紅葉スポットランキング

ナンバー1は『銀山温泉』【山形県】 魅力のポイントは？

今回のランキングで見事1位に輝いたのは 山形県の銀山温泉【画像②】。

銀山温泉の紅葉は、歴史ある木造旅館と色づく山々が織りなす風景が魅力。赤や黄に染まった木々が温泉街を包み込み、ノスタルジックな雰囲気を演出します。特に銀山川沿いの大正・昭和期の旅館が並ぶレトロな街並みと紅葉のコントラストは見事で、夕暮れ時にはガス灯がともり、神秘的な空気に包まれます。

2位「嵯峨野トロッコ列車」【京都府】

嵯峨野トロッコ列車では、保津川渓谷を走る列車から紅葉の渓谷美を堪能できます【画像⑤⑥⑦】。



木製の座席や裸電球がともるレトロ感漂う車両でゆったりと進み、車窓からは赤や黄に染まる山々が広がり、秋の風景をじっくり楽しめます。夜には沿線がライトアップされる「光の幻想列車」が運行され、昼間とは異なるロマンティックな景色が見られます。

３位は 見ごたえのある「大イチョウ」 都会の紅葉

3位にランクインしたのは『旧岩崎邸庭園』【東京都】



洋館前にある樹齢400年ともいわれる大イチョウが黄金色に染まり、クラシカルな洋館と調和して、異国情緒漂う秋の絵画のような風景が広がります【画像⑧⑨】。



黄葉・紅葉の見頃は11月下旬～12月上旬で、芝庭ではイロハモミジの紅葉とイチョウの黄葉の美しいコントラストが楽しめます。

4位『小樽運河周辺』【北海道】

小樽運河周辺の紅葉は、歴史的な石造倉庫群と秋色に染まるツタが織りなす、懐かしさを感じる風景が魅力です【画像⑩⑪⑫】。



運河沿いの遊歩道では、水面に映る紅葉とガス灯の明かりが調和し、映画のワンシーンのような美しさです。11月は青の運河という特別なライトアップが実施され、より幻想的な景観をつくり出します。

5位は有名な映画に登場 中国地方の駅がランクイン

映画「男はつらいよ」のロケ地にもなった『美作滝尾駅』【岡山県】が5位にランクイン【画像⑬⑭⑮】。



昭和初期に建てられた木造駅舎はレトロ好きにはたまらない雰囲気。小さな待合室、木のベンチや看板など全てが映画の一場面のよう。山々が色づき始めると、紅葉を背景に駅舎を撮影でき、鉄道ファンや写真愛好家にも愛されています。特に晴れた日の午前中や夕暮れ時には、斜光が建物の 陰影を美しく際立たせてくれます。

6位～10位に入ったのは…

6位：渋温泉【長野県】



秋の渋温泉は、石畳の温泉街と色づく木々が織りなす、情緒豊かな景観が魅力です。大正・昭和の面影を残す木造建築と紅葉が調和し、時を越えて旅をしているかのような気分に浸れます【画像⑯】。



見頃は10月下旬～11月上旬で、「九湯めぐり」や足湯を楽しみながら、レトロな雰囲気漂う秋の温泉街をゆったりと満喫できます。

7位：博物館 明治村【愛知県】



明治村では、明治時代を中心とする貴重な建造物と紅葉が融合し、ほかでは味わえない風景が広がります。



赤や黄に染まるハナミズキやモミジなどが、西郷從道邸や金沢監獄中央看守所・監房などの歴史的建物を彩り、昔懐かしくもありながら、まるでタイムトリップしたかのような感覚に浸れます【画像⑰】。

8位：只見線【福島県】



只見線の紅葉は、列車から眺める奥会津の自然美あふれる絶景が最大の魅力です。只見川に沿って走る路線では、秋の彩りに包まれた山々と川霧が織りなす幻想的な風景が見渡せます【画像⑱】。

特に「第一只見川橋りょう」では、鉄橋と紅葉、川の流れが一体となった景観が楽しめます。秋の臨時運行「風っこ只見線満喫号（※全席指定・要事前予約）」は、窓が大きく開くトロッコタイプで、昔ながらの鉄道旅の雰囲気を味わえます。

9位：黒部峡谷鉄道【富山県】



黒部峡谷鉄道では、ベンチ風の座席でクラシカルなトロッコ電車から眺める峡谷のダイナミックな紅葉が圧巻です【画像⑲】。

車窓からは、秋色に染まる山肌とエメラルドグリーンの黒部川が織りなす絶景が続きます。「山彦橋」や「うなづき湖と湖面橋」では、橋と紅葉のコントラストが美しく、撮影スポットとしても知られています。



標高差による色づきのグラデーションも楽しめ、秋の自然美を五感で堪能できます。 ※2025年は宇奈月駅から猫又駅までの折返し運行となっています

10位：わたらせ渓谷鐵道【群馬県】



わたらせ渓谷鐵道では、関東屈指の渓谷美と鉄道が融合した秋の絶景が満喫できます。窓ガラスのないトロッコ列車「トロッコわっしー号」からは、秋風を感じながら、紅葉に染まる山並みと渡良瀬川が楽しめます【画像⑳】。

沿線には登録有形文化財にもなっている木造駅舎の駅も点在し、レトロな雰囲気が漂います。特に「古路瀬渓谷」や「沢入駅～原向駅」間は写真映え抜群、標高差により紅葉が長く楽しめるのも魅力です。

本格的な紅葉シーズン到来が到来です。



今年の紅葉は「ロマンティック」な景色を堪能してみてはいかがでしょうか？