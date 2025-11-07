【ニューヨーク＝小林泰裕】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは６日、年次株主総会を開催し、イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）（５４）に対する最大１兆ドル（約１５０兆円）規模の報酬案を承認した。

報酬案は業績連動式で、条件をすべて達成すればマスク氏は世界初の「１兆ドル長者」になる見通しだ。

報酬案では、テスラの時価総額を現在の約１・５兆ドルから８・５兆ドルに引き上げることや、自動運転タクシーの運行台数を１００万台に拡大することなどを評価項目として設定し、すべて達成すると報酬は最大で１兆ドルに達する見込みだ。

マスク氏の総資産は５日時点で４７３０億ドル（約７２兆円）で世界一位だが、新たな報酬案の承認によってさらに資産額が増加する可能性がある。一方で、一部の株主は「報酬が過大だ」として反対の立場を取っており、その妥当性を巡って法廷闘争に発展するとの見方も出ている。

マスク氏は、テスラ以外にも宇宙開発企業スペースＸなど複数の企業を率いる。５月までは「政府効率化省」を率い、７月には新党の結成を表明するなど、政治への関与も強めていた。テスラの取締役会は、マスク氏を政治活動から遠ざけ、テスラの経営に専念させる狙いで巨額の報酬案を提示した。取締役会は、テスラの持続的な成長にはマスク氏のリーダーシップが不可欠だと判断している。

テスラの株主総会は２０１８年、マスク氏への５６０億ドル規模の報酬案を承認したが、一部の株主が取り消しを求めて提訴し、法廷闘争が続いている。