事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が6日、X（旧ツイッター）を更新。シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（42）が自身のクマを巡る過去発言とクマ被害を絡めた一部ニュースサイトの記事に苦言を呈したことに賛意を示した。

宇多田は06年11月にシングル「ぼくはくま」をリリース。NHKの歌番組「みんなのうた」で放送され、これを題材とした絵本も発売された。その宇多田をめぐっては、一部ニュースサイト上で宇多田の過去発言とクマを絡めた記事が4日にアップされていた。

宇多田は「今日本で話題のクマ報道に乗っかって、私の昔の発言を引用してる週刊誌の記事が出てYahooなんかでも紹介されてるみたいで、見出しや内容読んだ人は私が『クマが可哀想で泣いてる』『ひどい！ ハンターに天罰が下ればいい』なんておっかないこと言ってると思って批判的な意見がチラホラ届いてるんだけど…」と書き出した。

続けて「私も『え？？ 十年以上前とはいえ、んなこと言うわけないよね』→念のため記事読む→『あれ？ こんなにはっきり書いてある、まさか言ったのか？！』→スタッフに確認→SNS上のランダムな人たちの過激な発言を、そうとは明記せずに私の写真の下に掲載、そのまま私の話やほんとの引用が始まる、という構成だと判明。そんな手があるんかい 本人の私でも騙されそうになったわ」と驚きの声を上げた。

そして「ネットや週刊誌の情報鵜呑みにしてるのは情報に弱い少数派が目立ってるだけだと信じてるけど、にしてもこういう世間の憤りを関係無い有名人に向けようとするのやめてほしい」と嘆いた上で「久々に本当の呟きのようなポスト おやすみなさい(:D)┼−┤バタッ」と締めくくった。

猪狩は宇多田の当該投稿を引用した上で「この手法は法律で規制されてほしいです。風評被害にも程があります」と注意喚起を行った。