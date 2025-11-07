白洲迅・伊藤健太郎・M!LK山中柔太朗ら、織田裕二主演「北方謙三 水滸伝」新キャスト27人一挙解禁【一覧】
【モデルプレス＝2025/11/07】織田裕二が主演を務める2026年2月15日放送・配信開始のWOWOW×Lemino連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」より、新キャスト総勢27人が一挙解禁された。
壮大なスケールと緻密な人間描写で熱烈な支持を集める、巨匠・北方謙三の小説「水滸伝」。シリーズ累計発行部数1160万部を超える大河小説の金字塔が映像化される。連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」は、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。主人公・宋江役の織田をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠ら豪華キャストが集結。腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す。
彼らが拠点とするのは、険しい山と湖に囲まれた自然の要塞“梁山泊（りょうざんぱく）”。行き場を失った者たちが次々と集い、志のもとに結束し、巨大な国家権力へと立ち向かっていく。
このたび、宋江や晁蓋らとともに梁山泊を支える主要メンバー27人と、そのキャスト陣が一挙解禁。同志集めに奔走する僧侶・魯智深（ろちしん）役に金児憲史、九つの竜の刺青を持つ若き荒くれ者・史進（ししん）役に木村達成、特殊部隊・致死軍の総隊長・公孫勝（こうそんしょう）役に白洲迅、同じく致死軍の部隊長・石秀（せきしゅう）役に濱田龍臣、元漁師で塩の密売に携わる阮小五（げんしょうご）役に加藤清史郎、虎殺しの異名を持つ男・武松（ぶしょう）役に伊藤健太郎、塩の密売で梁山泊の資金集めを担う・盧俊義（ろしゅんぎ）役に宇梶剛士、その盧俊義に仕え、体術に優れた俊英・燕青（えんせい）役に山中柔太朗、梁山泊の頭脳である軍師・呉用（ごよう）役に野間口徹、医術を追い求める天才医師・安道全（あんどうぜん）役に金田哲、元盗人で安道全の親友・白勝（はくしょう）役に柄本時生、梁山泊の頭領の一人である宋江の弟・宋清（そうせい）役に上地雄輔、食堂と妓楼の主人・曹正（そうせい）役に和田正人、梁山湖畔の料理屋の主・朱貴（しゅきき）役に高橋和也。その他、梁山泊に集結する多彩なキャラクターたちと、それを演じる豪華キャスト総勢27人が集結した。
また本作は、ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」でも同時配信されることが決定。2026年2月15日より、WOWOWのチャンネルであるWOWOWプライムでの放送とあわせ、WOWOWオンデマンド、そしてLeminoにて配信、視聴可能となる。（modelpress編集部）
魯智深（ろちしん）／金児憲史
史進（ししん）／木村達成
公孫勝（こうそんしょう）／白洲迅
石秀（せきしゅう）／濱田龍臣
阮小五（げんしょうご）／加藤清史郎
武松（ぶしょう）／伊藤健太郎
盧俊義（ろしゅんぎ）／宇梶剛士
燕青（えんせい）／山中柔太朗
呉用（ごよう）／野間口徹
安道全（あんどうぜん）／金田哲
白勝（はくしょう）／柄本時生
宋清（そうせい）／上地雄輔
曹正（そうせい）／和田正人
朱貴（しゅき）／高橋和也
薛永（せつえい）／川島潤
時遷（じせん）／有薗芳記
阮小二（げんしょうじ）／生田拓馬
阮小七（げんしょうしち）／林優大
湯隆（とうりゅう）／嶋尾康史
陳達（ちんたつ）／市川知宏
朱武（しゅぶ）／朝井大智
楊春（ようしゅん）／酒井大成
孔明（こうめい）／栄信
孔亮（こうりょう）／嘉島陸
雷横（らいおう）／池田努
朱仝（しゅどう）／浜田学
索超（さくちょう）／ヤマダコウスケ
◆織田裕二主演「北方謙三 水滸伝」
◆白洲迅・伊藤健太郎・山中柔太朗ら新キャスト27人解禁
◆Leminoにて同時配信決定
◆キャラクー＆キャスト一覧
