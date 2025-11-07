Aぇ! group佐野晶哉、“尽くす恋愛観”に重なる夢を叶える秘訣「努力を努力と思わない」【「トリツカレ男」インタビュー後編】
【モデルプレス＝2025/11/07】映画『トリツカレ男』（11月7日公開）で主人公・ジュゼッペの声を担当したAぇ! groupの佐野晶哉（さの・まさや／23）にモデルプレスがインタビュー。前編に続く後編では、主人公・ジュゼッペの姿に共感した恋愛観や、最近“トリツカレている”趣味、そして夢を叶える秘訣などについて語ってくれた。【後編】
【写真】佐野晶哉、肉体美披露
原作は、作家・いしいしんじ氏の同名小説『トリツカレ男』（2001年刊行／2006年文庫化）。主人公の青年・ジュゼッペ（声：佐野）は「何かに夢中になると他のことが目に入らなくなる」ほど没頭してしまう性格で、街の人々から“トリツカレ男”と呼ばれている。
ある日、ジュゼッペは風船売りの女の子・ペチカ（声：上白石萌歌）に一目惚れ。彼女は心に深い悲しみを抱えており、ジュゼッペはその悲しみを知ると、ハツカネズミの相棒・シエロ（声：柿澤勇人）とともに、これまで没頭してきた様々な“技”や“知識”を駆使して、ペチカの抱える心配事を解決しようと奮闘する。
─ ジュゼッペの“好きな人のために一生懸命尽くす姿”には共感しましたか？
佐野：めっちゃ共感できます！上白石さんと『あざとくて何が悪いの？』の収録があって、そのときにも話したんですけど、僕は“尽くしたい派”なんですよ（笑）。
─ 愛されるより愛したいタイプですか？
佐野：そんな突然のKinKi Kids（DOMOTO）みたいな質問あります！？（笑）でもまさに、「愛されるよりも 愛したい真剣（マジ）で」って感じです。あそこまで自己犠牲的な恋愛の経験はないですけど、その気持ちはすごくわかります。
― 最近、“トリツカレているもの”はありますか？
佐野：カメラですね。カメラマン役を演じたことがきっかけで好きになったんですけど、なかなか手に入らないと噂のカメラを、映画で知り合ったカメラマンさんが「使わないからあげるよ」と譲ってくださって。ずっと上がったり下がったりしていたカメラ熱が、また一気に上がりました。いただいたカメラはコンパクトで持ち運びやすく、現場にも気軽に持っていけます。メンバーを撮ってみたり、マネージャーさんに自分を撮ってもらったりして楽しんでいます。
─ これまでの“トリツカレた趣味”が仕事に活きたことはありますか？
佐野：まさにカメラですね。作品とはまったく別のロケ番組で「街の風景を撮ってほしい」と言われたとき、これまでの経験が活きたなと感じました。カメラをやっていてよかったと思える瞬間でした。
─ ジュゼッペから影響を受けたことはありますか？
佐野：まだ行動には移せていないんですけど、趣味を増やしたいなとすごく感じました。ちょうど引っ越したタイミングだったので、観葉植物を買ってみたり、家具にこだわってみたりとか。ジュゼッペに出会ったからかはわかりませんが、今まであまり好きじゃなかったものにも寛容になりたいという気持ちが芽生えました。この作品を通して考え方の幅が広がったなと思います。人生を広げてくれる作品でした。
― 完成した作品を観て、2度目の声優に対するご自身の評価は？
佐野：「ここはもっとこうできたな」とか、「こう聞こえるんや」とか、いろいろ思うところはありましたし、歌ももう一回歌いたいなって気持ちになったり、いろんな感情がありました。でも試写会で作品を観て、エンドロールでAwesome City Clubさんの主題歌「ファンファーレ」が流れたとき、自然に拍手してしまって。本当にいい作品に出会えたなって心から思いました。アニメーションだったこともあって、自分の作品を観ている感覚があまりなく、すごく素直に楽しめました。
もちろん反省点もありますけど、そのときできることは全部やりきったと思います。僕が関わらせていただいたのは最後の3〜4か月くらいでしたが、5〜6年かけて準備されてきた作品だったので、無事に完成して本当によかったです。
― では、3度目の声優もやりたいですか？
佐野：やりたいですね！（近くにいたマネージャーにアピール）
― 小さい頃からミュージカルに触れてきて、今回ミュージカルアニメーションの声優を務めたことで、ミュージカルへの熱は上がりましたか？
佐野：ミュージカル熱に対してはずっと高いです。他のことも頑張りつつ、いつでも挑戦できる準備はしておきたいなと思っています。小学3年生からずっとやってきたので、準備という点では万全です！
― 佐野さんはこれまでさまざまな夢を叶えていますが、モデルプレス読者に向けて、“夢を叶える秘訣”を教えてください。
佐野：やっぱり「好きなことをやること」ですね。僕は高校で音楽科に入ったんですが、正直クラシックはあまり好きじゃなくて。周りは3歳くらいからずっと音楽をやっていて、夜遅くまで練習して努力している人たちばかりでした。そういう環境を経験して、「好きなことに出会えている人は強いな」と思ったんです。努力している自覚がある時点で、没頭して好きなことをやっている人には勝てない。だから、努力を努力と思わず、夢中になれることを見つけるのが大事だと思います。
― 素敵なお話をありがとうございました。
（modelpress編集部）
2002年3月13日生まれ、兵庫県出身。2016年8月に事務所に入所。2019年2月、Aぇ! groupのメンバーに選ばれ、2024年5月15日に「《A》BEGINNING」でCDデビュー。グループ内では、複数曲の作詞・作曲も担当している。近年の主な出演作は、ドラマ「離婚後夜」（ABC・テレビ朝日系、2024年）、ドラマ「Dr.アシュラ」（フジテレビ系、2025年）、映画『か「」く「」し「」ご「」と 「 』（2025年）など。2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」への出演が決定している。
【Not Sponsored 記事】
