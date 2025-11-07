大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するマックス・マンシー選手の妻のケリーさんが、2025年11月6日、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスで行われた優勝パレード中の歓喜の写真を公開。夫婦ツーショットなどを披露した。

かっこよすぎ！サングラス姿のマンシー選手＆スタジャン姿のケリーさん

ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

優勝パレードに参加したケリーさんは、インスタグラムで「Los Angeles, thank you for the most incredible celebration!」とし、バスの上で撮影したマンシー選手とのツーショットや、家族でのショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち6枚目は、仲睦まじい様子が伝わる夫婦の1枚。カーラさんはドジャースカラーのスタジャンを着用し、カメラに向けて笑顔をみせていた。また、マンシー選手は、サングラスをかけ、優勝記念の黒いキャップと黒いスタジアムジャンパー姿で、ケリーさんに寄り添っている。

また、13枚目では、ケリーさんに加えて、大谷翔平選手の妻・真美子さん、クレイトン・カーショー投手の妻・エレンさん、キケ・ヘルナンデス選手の妻・マリアナさんとの「女神」4ショットも公開していた。