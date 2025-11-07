モリモリ食べられる！春菊のガーリック炒め【材料】（4人分）春菊（菊菜） 1~2束ベーコン 2枚ニンニク(薄切り) 1片分サラダ油 大さじ 1粗びき黒コショウ 少々【下準備】1、菊菜は水洗いし、長さ4cmに切る。2、ベーコンは幅5mmに切る。【作り方】1、フライパンにサラダ油とニンニク、ベーコンを入れて中火にかけ、香りがたってきたら、菊菜を加えてサッと炒め合わせる。2、器に盛り、お好みで粗びき黒コショウを振る。