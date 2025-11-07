浜田雅功、「マジで？」上本町の激安ワンコイン定食に驚き アジフライ＆ラーメン＆ごはんの「日替サービス」
ダウンタウンの浜田雅功が、8日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後3：24〜 ※関西ローカル）に出演し、歌手の三浦大知と共に大阪を代表する激安定食店に訪れる。
【動画】「緊急事態発生！」騒動となり、申し訳なさそうに三浦大知
オープニングは、相方が待つラーメン店「神座」。入店した浜田は、夢中でラーメンをすする三浦の頭をはたき、外へと連れ出す。去年のごぶごぶフェス以来の再会を喜ぶ三浦は、現在開催中の浜田の絵画展『空を横切る飛行雲』のグッズTシャツを着用。それを見た浜田は「ありがとう！」とうれしそうに笑顔を見せる。
今回は「500円で大満足！ワンコインスポットかまぼこ板ツアー」と題し、関西人が大好きな“ワンコインで満足できるグルメスポット”を巡る。ロケ先の地名が書かれた“かまぼこ板”をランダムに引き、出た地名にある“心が高鳴るグルメスポット”へと向かう。
最初に引いたのは「上本町」。やってきたのは大阪を代表する激安ワンコイン定食で有名な「キッチンもとや」。店前には行列ができており、2人は「こんなに並んでるのに申し訳ない」と言いつつ、中へ。提供されたのは名物の「日替サービス」。運ばれてきた大きなアジフライ、ラーメン、ごはんを見た浜田は「マジで？」と驚きを隠せない様子。三浦は揚げたてのアジフライに何度もうなずき、「揚げたてでおいしい。これがワンコインなのはすごい！」と感動する。
【動画】「緊急事態発生！」騒動となり、申し訳なさそうに三浦大知
オープニングは、相方が待つラーメン店「神座」。入店した浜田は、夢中でラーメンをすする三浦の頭をはたき、外へと連れ出す。去年のごぶごぶフェス以来の再会を喜ぶ三浦は、現在開催中の浜田の絵画展『空を横切る飛行雲』のグッズTシャツを着用。それを見た浜田は「ありがとう！」とうれしそうに笑顔を見せる。
最初に引いたのは「上本町」。やってきたのは大阪を代表する激安ワンコイン定食で有名な「キッチンもとや」。店前には行列ができており、2人は「こんなに並んでるのに申し訳ない」と言いつつ、中へ。提供されたのは名物の「日替サービス」。運ばれてきた大きなアジフライ、ラーメン、ごはんを見た浜田は「マジで？」と驚きを隠せない様子。三浦は揚げたてのアジフライに何度もうなずき、「揚げたてでおいしい。これがワンコインなのはすごい！」と感動する。