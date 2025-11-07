Çò½§¿×¡¢¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ÇÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎÁíÂâÄ¹Ìò¤Ë¡¡»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤é¤â½Ð±é¤Ø
¡¡2026Ç¯2·î15Æü¤è¤êWOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Çò½§¿×¡¢M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤éÁíÀª27Ì¾¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ËËþÅç¿¿Ç·²ð¡õÇÈÎÜ¤¬½Ð±é¡¡ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯2·î15Æü¤Ë·èÄê
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1160ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÊý¸¬»°¤ÎÎò»ËÂç²Ï¾®Àâ¡ØÂç¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¥·¥êー¥º¤òËÌÊý¤Î¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡ÈËÌÊýÈÇ¡É¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡ÙÁ´19´¬¤ò½é±ÇÁü²½¤¹¤ëËÜºî¡£ÉåÇÔ¤·¤¿À¤¤òÍ«¤¤¡¢Ë¡¤ËÇØ¤¤¤Æ¤Ç¤âÀµµÁ¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤¿¤Á¡É¤ÎÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¤À¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Á×¹¾Ìò¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢ÇÈÎÜ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡ÉåÇÔ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÍðÀ¤¤Ë¡¢ÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î²¼µéÌò¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÏÁ×¹¾¡£Èà¤¬µ¤·¤¿¡ÈÀ¤Ä¾¤·¡É¤Î½ñ¡ØÂØÅ·¹ÔÆ»¡Ù¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹³¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£Î¢¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¡¢·³¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¼Ô¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¡£Àï¤¦ÍýÍ³¤Ï°ã¤¨¤É¡¢»Ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£¿®¤¸¤ë¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¤¿108¿Í¤¬¡¢¹ñ²È¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÅ¨¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Èà¤é¤¬µòÅÀ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸±¤·¤¤»³¤È¸Ð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¤ÎÍ×ºÉ¡ÖÎÂ»³Çñ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¶¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¡×¡£¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤¤¡¢»Ö¤Î¤â¤È¤Ë·ëÂ«¤·¡¢µðÂç¤Ê¹ñ²È¸¢ÎÏ¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á×¹¾¤äÚê³¸¤é¤È¤È¤â¤ËÎÂ»³Çñ¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー27Ì¾¤È¡¢¤½¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£
¡¡Æ±»Ö½¸¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëÁÎÎ·¡¦Ï¥ÃÒ¿¼¡Ê¤í¤Á¤·¤ó¡ËÌò¤Ë¶â»ù·û»Ë¡¢¶å¤Ä¤ÎÎµ¤Î»ÉÀÄ¤ò»ý¤Ä¼ã¤¹Ó¤¯¤ì¼Ô¡¦»Ë¿Ê¡Ê¤·¤·¤ó¡ËÌò¤ËÌÚÂ¼Ã£À®¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ¡¦Ã×»à·³¤ÎÁíÂâÄ¹¡¦¸øÂ¹¾¡¡Ê¤³¤¦¤½¤ó¤·¤ç¤¦¡ËÌò¤ËÇò½§¡¢Æ±¤¸¤¯Ã×»à·³¤ÎÉôÂâÄ¹¡¦ÀÐ½¨¡Ê¤»¤¤·¤å¤¦¡ËÌò¤ËßÀÅÄÎ¶¿Ã¡¢¸µµù»Õ¤Ç±ö¤ÎÌ©Çä¤Ë·È¤ï¤ëïö¾®¸Þ¡Ê¤²¤ó¤·¤ç¤¦¤´¡ËÌò¤Ë²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢¸×»¦¤·¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÃË¡¦Éð¾¾¡Ê¤Ö¤·¤ç¤¦¡ËÌò¤Ë°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢±ö¤ÎÌ©Çä¤ÇÎÂ»³Çñ¤Î»ñ¶â½¸¤á¤òÃ´¤¦¡¦âº½ÓµÁ¡Ê¤í¤·¤å¤ó¤®¡ËÌò¤Ë±§³á¹ä»Î¡¢¤½¤Îâº½ÓµÁ¤Ë»Å¤¨¡¢ÂÎ½Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿½Ó±Ñ¡¦±íÀÄ¡Ê¤¨¤ó¤»¤¤¡ËÌò¤Ë»³Ãæ¡¢ÎÂ»³Çñ¤ÎÆ¬Ç¾¤Ç¤¢¤ë·³»Õ¡¦¸âÍÑ¡Ê¤´¤è¤¦¡ËÌò¤ËÌî´Ö¸ýÅ°¡¢°å½Ñ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÅ·ºÍ°å»Õ¡¦°ÂÆ»Á´¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¤¼¤ó¡ËÌò¤Ë¶âÅÄÅ¯¡¢¸µÅð¿Í¤Ç°ÂÆ»Á´¤Î¿ÆÍ§¡¦Çò¾¡¡Ê¤Ï¤¯¤·¤ç¤¦¡ËÌò¤ËÊÁËÜ»þÀ¸¡¢ÎÂ»³Çñ¤ÎÆ¬ÎÎ¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÁ×¹¾¤ÎÄï¡¦Á×À¶¡Ê¤½¤¦¤»¤¤¡ËÌò¤Ë¾åÃÏÍºÊå¡¢¿©Æ²¤Èµ¸Ï°¤Î¼ç¿Í¡¦ÁâÀµ¡Ê¤½¤¦¤»¤¤¡ËÌò¤ËÏÂÅÄÀµ¿Í¡¢ÎÂ»³¸ÐÈÊ¤ÎÎÁÍý²°¤Î¼ç¡¦¼ëµ®¡Ê¤·¤å¤¡ËÌò¤Ë¹â¶¶ÏÂÌé¤¬·èÄê¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÎÂ»³Çñ¤ò»Ù¤¨¤ë13Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÀîÅç½áºÈ¡¢Í±àË§µ¡¢À¸ÅÄÂóÇÏ¡¢ÎÓÍ¥Âç¡¢ÅèÈø¹¯»Ë¡¢»ÔÀîÃÎ¹¨¡¢Ä«°æÂçÃÒ¡¢¼ò°æÂçÀ®¡¢±É¿®¡¢²ÅÅçÎ¦¡¢ÃÓÅÄÊÙ¡¢ÉÍÅÄ³Ø¡¢¥ä¥Þ¥À¥æ¥¦¥¹¥±¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤¬¡¢¥É¥³¥â¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¤âÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£2026Ç¯2·î15Æü¤è¤ê¡¢WOWOW¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖWOWOW¥×¥é¥¤¥à¡×¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤¢¤ï¤»¡¢¡ÖWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖLemino¡×¡Ê¢¨Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡¢»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë