【画像を見る】ストレートネック改善ストレッチをわかりやすく解説

痛みやしびれなどの体の不調……もしかすると「首」が関係しているかもしれません。島崎広彦氏の新刊『小さな町の名治療家が教える 30万人の痛みを治した首押し健康法』から一部を抜粋・再構成してご紹介します。

現代人は常に首を下げながら生きている

家庭にパソコンが普及したことから、現代人は首を下げる姿勢が常態化しました。モニターが高い位置にあったデスクトップパソコンからノート型になるとさらに目線が下がり、首が前に突き出るような姿勢が増えました。

そして、スマホの登場です。今や子供から大人まで、多くの方が長時間下を向いてスマホを見続けています。

大事な首のカーブがなくなってしまい、首の骨がまっすぐな状態で固定化してしまうことを「ストレートネック」といいます。そして、パソコン・スマホによって下向きになってしまう「スマホ首」は、ストレートネックの予備軍に他なりません。

このおそろしい首の変形が将来どんな不調につながるか、治療院での経験からお話ししたいと思います。

スマホ首は、女性・男性問わず、全世代に共通した悪い姿勢の習慣病です。なかでも若者がこれにむしばまれていることに、私はかなり心配しています。なぜかというと、スマホ首を長期間放置すると、「腕を切り落としてほしい」と言いたくなるほどの激痛が起こる頸椎症性神経根症の発症が早まったり、自律神経失調症に陥ったりするからです。

ひと言で言えば、「老化が早まる」のです。

個人差がありますが、子供の頃から外遊びを多くしていた人は目線を上げて遠くを見ることが多かったはずです。体の奥の筋肉まで鍛えられ、背骨の可動範囲も広くなっています。一方インドア派はその逆で、下向きで目の焦点を動かすことが少なくなります。筋肉は少なく、関節の可動範囲も狭く、身体機能が弱まる傾向があります。

現代は子供の頃からストレートネック

つまり昭和生まれの田舎育ちのような人たちは、子供の頃は良かった首が大人になってだんだんストレートネックになってしまう、という経過をたどっていました。

しかし私の患者さんの様子を拝見していると、「現代の若者の多くは、子供の頃からストレートネックになっている」と確信せざるを得ません。

考えられる原因のひとつは、現在の子供たちのスマホデビューが早いこと。

運動不足と下の向き過ぎのダブルパンチで、これから身長が伸びるという成長過程からすでにストレートネックになってしまっています。ストレートネックのまま成長して、その後もストレートネックのまま生きている。そんな負担の多い時間が続くのですから、体のあちこちが痛いとか、なんだか調子が悪いとか、そんな症状がどんどん若年化してしまいます。本当に若い患者さんが増えてきているのです。

最近増えている、自律神経失調症の一種である「起立性調節障害」にスマホ首が関連している可能性も否定できないでしょう。朝起きられず、不登校やひきこもりになってしまう子供・若者が増えていることは、憂慮すべき事態です。

もちろん、スマホやパソコンによるストレートネックは若者だけの問題ではなく、むしろ中高年世代にはもっと直接的に、つらい症状として現れます。もともと、長年の姿勢の悪さが蓄積して肩こり、手のしびれ、腰痛などが出やすい世代なのですが、不調になる時期が早まってしまうのです。

私たちの体調の悪さや姿勢の悪さに、スマホやパソコンが悪影響しているのは間違いありません。それなのに不調で具合が悪いときほどスマホから得られる楽しみは、苦しさを紛らわすのに最適なドラッグである、ということです。

そう、まさにドラッグ。中毒症状もあればしっかりと後遺症もあります。ストレートネックの見分け方は、首を動かせる範囲と音。ストレートネックを診断するためには、病院の整形外科で首のレントゲン写真を撮影してもらうことが確実ですが、私たち治療家は首の骨を後ろから触って、どんな位置に並んでいるかで判断します。

首の骨がすべてきれいに動けば、可動域は広い

ここでは、自分の状態を自分で見極める方法をお伝えします。

読者の皆さんに確認してほしいのは、「首を動かせる範囲がどれくらい確保できているか」と「首を動かしたときにジャリジャリと砂が挟まったような音、ゴリゴリッと骨が引っかかるような音がするかどうか」です。

首の骨がきれいに並んでいれば、骨と骨の間の関節も正常です。首の7つの骨がすべてきれいに動けば、首を動かせる範囲は広いです。

まず正面を向いて、そこから思いっきり右を向いていただきたいのですが……ちょっと待ってください！ この本を手にしている皆さんは、おそらく首も肩もガチガチに硬いだろうと想像できます。

首が悪い人がいきなり大きく首を動かすと、かえって悪化を招いてしまうので、まずは準備運動から始めましょう。

両肩を上に上げて、下げてを10回繰り返し、今度は両肩を上げたら肩甲骨同士を寄せて肩を後ろに持っていきます。そこからストンと下げる。



肩の準備運動（画像：小さな町の名治療家が教える 30万人の痛みを治した首押し健康法より抜粋）

このように肩を後ろ回転させる運動を30回ほどしてみましょう。首の主な筋肉はほとんど鎖骨や肩甲骨についているので、肩を回すと首の筋肉もほぐれていきます。

これで準備体操ができました。

首の表面の筋肉が緩んだらゆっくり右を向いてみてください。どこまで見えますか?

次に左を向いて、だいたい右側と同じぐらいの範囲が見えていますか? どこか痛むところはないですか? 腕にしびれが出ませんか?

次に上を向いて天井を見てください。顔が天井と平行になりますか? 腕のしびれが増えませんか? 首の前側がつっぱるように痛みますか? 首の後ろ側に詰まった感じが出ますか? 下を向いてみると上を向くよりも明らかに楽な感じがしたなら、それは普段から下を向く習慣が強いからです。

また正面を向いて頭を右に倒してみましょう。首の音がしませんか? 左に倒してみましょう。携帯電話を耳と肩で挟んでみましょう。両側で同じように挟んで固定できますか?

この可動範囲の確認で、首が真っ直ぐだったり、横方向に曲がっていたり、ねじれたりしていることがおよそわかります。上を向くのがきつい場合はストレートネックの可能性がとても高いです。携帯電話を片側で挟めなければ首は横方向にも曲がっています。首を動かしてジャリジャリ、ゴリゴリと音がするのであれば、すでに変形が始まっています。首押しプログラムで、毎日少しずつ首を整えていきましょう。



首のコリを改善するためのストレッチ（画像：小さな町の名治療家が教える 30万人の痛みを治した首押し健康法より抜粋）



ストレートネック改善ストレッチ（画像：小さな町の名治療家が教える 30万人の痛みを治した首押し健康法より抜粋）

首が悪いと出てくる症状

〜ストレートネックが原因の頸椎椎間板ヘルニア〜

首のレントゲン写真を拝見していると、高齢の方でも首が正常なカーブをしていると骨のつぶれが少ないです。逆にストレートネックになっていると、若年層でも骨と骨の間が狭くなり、骨の変形・とんがりが見られます。

力学的な話をしましょう。首が前側に反っているとたわみやすくなり、クッションの役目をしてくれます。頭の重さの負担を、首のクッションが絶妙に逃しているのです。しかし、首が真っ直ぐに並んでしまうと、重さは直線的にのしかかります。逃げ場がなくなり、頭の重さが首をつぶす圧力になってしまいます。首の5番、6番、7番の骨に圧力が集中するケースが多いです。

背骨は骨と骨の間に椎間板というクッションを挟んでいますが、椎間板の方が骨よりも柔らかいので、骨よりも先につぶれます。つぶされて外側に飛び出してくるのが椎間板ヘルニアです。

飛び出してきた椎間板が神経にぶつかっていくことで、痛みを引き起こす病気です。しびれも出ます。椎間板ヘルニアがまともに神経にぶつかっているときは、痛み止めの飲み薬、貼り薬はほぼ効きません。ブロック注射を神経の根本に正確に打ってもらえれば、数時間痛みから解放される程度です。そんな痛みのもとになるのがストレートネックなのです。

骨が変形すると「老化現象」と言われますが、同じ年齢でも首のカーブがある人は変形しません。若くても、ストレートネックの人は骨が変形してきています。首が変形してしまうと改善は難しいので、できるだけ早期にケアを始めてください。

椎間板の次に骨がつぶれます

だいぶ脅かせてしまいましたが、椎間板ヘルニアは自然治癒することが多いです。激痛を経験した人でも、飛び出したヘルニア部分は時間が経てば自然に吸収されます。





しかし「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ということわざがあるように、油断は禁物です。痛みがないからと安心して何もしないと、次に襲ってくるのが変形性頸椎症です。ストレートネックの負担集中は、まだ改善していないので、しっかり対処する必要があります。

椎間板の次は、骨がつぶれます。つぶれて横に広がって、先端がトゲのように尖ります。レントゲン写真を見ると、このトゲが神経に突き刺さっているのがわかります。50歳代の方によく見られる現象です。

「腕を切り落としてほしい……」と言いたくなるぐらいの激痛の場合が多いです。常に痛く、寝ていても何をしても腕の奥、背中の奥が痛くて何もできません。腕がしびれ、指先に力が入らなくなり、シャツのボタンも留めにくい。箸も使いづらい。

気力が失せ、笑顔も消えてしまいます。生きていることがつらくなる症状です。

首が整っていないと体も整わないのです。

逆に言うと、首が整うことで、それらが改善され、体の不調も改善していきます。首を整えて、健康な体を手に入れましょう。

（島崎 広彦 ： オフィス・シマザキ院長、上部頸椎カイロプラクター、あん摩マッサージ指圧師）