ボリュームあらわなピタピタウェア!! ユ・ヒョンジュの大胆コーデ【PHOTO】

韓国女子ゴルフ界の“ビジュアルクイーン”として知られるユ・ヒョンジュ（31）が、最新のレギンスショットでファンの視線を独占している。

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新し、「MAXCUT♡」というキャプションとともに数枚の写真を公開。健康食品ブランドの広告撮影中の姿を披露した。クロップド丈のトップスにデニムを合わせたカジュアルスタイルから、スポーティーなレギンス姿まで、多彩な魅力を見せつけている。

(写真=ユ・ヒョンジュInstagram)

特に注目を集めたのは、完璧なボディラインが際立つレギンス姿だ。長い手足とくびれの効いた“コーラ瓶スタイル”と称される抜群のプロポーションは、プロゴルファーという肩書きを超えた存在感を放っている。カメラを見つめるその眼差しはモデル顔負けのオーラを放ち、SNS上では「脚が長すぎる」「完璧な美貌」「No.1ビューティー」といった絶賛コメントが相次いだ。

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日、韓国・京畿道生まれ。身長172cmの恵まれた体格を持ち、2004年からゴルフを始めた。2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会して以降、美貌と実力を兼ね備えた“次世代スター”として注目を集めるようになった。

ツアーでは実績を積み重ねながらも、その華やかなビジュアルと抜群のスタイルで、広告モデルやテレビ出演など活動の幅を広げ、いまや“韓国で最も美しいゴルファー”の異名を持つ存在に。

今回のインスタグラム投稿でも、その魅力は健在。ゴルフ界の枠を超えて、ユ・ヒョンジュは今も多くのファンの心を掴み続けている。