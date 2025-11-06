なぜコーヒーで薬を飲んではいけない？ 水で服用することが推奨される理由を医師が解説

コーヒーで薬を飲むとカフェインが薬の効果を変化させてしまう事があるそうです。その他にも体に悪影響もあるのでしょうか? 薬を水で飲むべき理由や適切な服用方法について、薬剤師の鈴木さんにお伺いしました。

監修薬剤師：

鈴木 智哉（薬剤師）

星薬科大学薬学部薬学科卒業。卒業後調剤併設ドラッグストアであるスギ薬局に就職。処方箋、OTCと様々な業務を学びつつ2015年から管理薬剤師として従事。ただ説明するだけでなくプラスアルファの知識を届けられるよう日々活動。研修認定薬剤師。

編集部

なぜコーヒーで薬を飲んではいけないのですか？

鈴木さん

コーヒーで薬を飲んではいけない理由はいくつかあります。まず、最大の理由は「コーヒーにカフェインが入っていること」です。カフェインが薬の効果を強めたり弱めたりすることがあるため、コーヒーで薬を飲んではいけないと言われているのです。また、薬自体にもカフェインが入っている場合もあり、カフェインは摂りすぎると危険ですので注意が必要です。ほかにもコーヒーそのものが胃を荒らしやすいというのも薬と一緒に飲まない方がいい理由の1つです。

編集部

ノンカフェインのコーヒーであれば、薬を服用しても大丈夫でしょうか？

鈴木さん

基本的にはやめたほうがいいでしょう。薬というのは水やぬるま湯で飲むことで効果を正しく発揮できるように設計されています。薬の種類によってはグレープフルーツジュースと一緒に飲むと効果に影響が出るものもあります。

編集部

薬を飲むときに水が必要である理由について教えてください。

鈴木さん

薬を飲むとき、からだの中に入る経路としては、口から入り、食道、胃と順に進んでいきます。表面が粘膜でできている組織を通るため、水がないと途中で張り付いてしまったり粘膜を傷つけてしまったりする可能性があります。体内に正しく届かないことで効果がしっかり発揮できないこともあるので、水で服用するようにしましょう。水なしで飲めるようになっている薬（OD錠など）は大丈夫です。

※この記事はメディカルドックにて【「コーヒーで薬を飲むのは危険！」その理由を薬剤師が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。