来年2月15日スタートのWOWOWドラマ「北方謙三 水滸伝」の出演者が7日、一挙解禁された。

12世紀初頭の中国を舞台に、織田裕二演じる主人公が同志を率いて理不尽な権力にあらがう姿と仲間との絆を描く物語。これまでに主演の織田のほか、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠といった豪華キャストが発表されたいた。

そして今回、同志集めに奔走する僧侶・魯智深（ろちしん）役に金児憲史、九つの竜の刺青を持つ若き荒くれ者・史進（ししん）役に木村達成、特殊部隊・致死軍の総隊長・公孫勝（こうそんしょう）役に白洲迅、同じく致死軍の部隊長・石秀（せきしゅう）役に濱田龍臣、元漁師で塩の密売に携わる阮小五（げんしょうご）役に加藤清史郎、虎殺しの異名を持つ男・武松（ぶしょう）役に伊藤健太郎、塩の密売で梁山泊の資金集めを担う・盧俊義（ろしゅんぎ）役に宇梶剛士、その盧俊義に仕え、体術に優れた俊英・燕青（えんせい）役に山中柔太朗、梁山泊の頭脳である軍師・呉用（ごよう）役に野間口徹、医術を追い求める天才医師・安道全（あんどうぜん）役に金田哲、元盗人で安道全の親友・白勝（はくしょう）役に柄本時生、梁山泊の頭領の一人である宋江の弟・宋清（そうせい）役に上地雄輔、食堂と妓楼の主人・曹正（そうせい）役に和田正人、梁山湖畔の料理屋の主・朱貴（しゅき）役に高橋和也、といった、豪華キャストが解禁。経験豊富なベテランから、勢い十分の若手まで、個性豊かな出演者が集結した。

また今作は、ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」でも同時配信されることが決定。来年2月15日より、WOWOWのチャンネル「WOWOWプライム」での放送とあわせ、「WOWOWオンデマンド」、「Lemino」にて配信、視聴可能となる。