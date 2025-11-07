¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù35¼þÇ¯Äù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌÊÔ¤¬¤¢¤¹ÊüÁ÷¡¡³ÆÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤âÇ®¤¤»×¤¤µ¤¹
¡¡11·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì35¼þÇ¯SP ½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£35¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·ºî3ËÜ¤È¡¢·æºîÁª1ËÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢³ÆÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤«¤éºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡ØÀ¤¤Ë¤â¡Ù¤Ç¡È¥Ü¥í¥Ü¥í¡É¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·ºî3ËÜ¤È·æºîÁª¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤òÃæ¿´¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤ËÊüÁ÷¤¬Ç÷¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀëÅÁ¹¹ð¤âÅ¸³«Ãæ¡£Åìµþ¹¾Åì¶è¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§¤Ç¤Ï11·î£¶Æü¤«¤é£³Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖÃæ¤À¤¬¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤Î8Æü¤Ë¤ÏÆ±¾ì½ê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Ëç¿ô¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî£³ËÜ¤Î´ÆÆÄ¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¡¢35¼þÇ¯¤ÎËÜÈÖÁÈ¤ÈÃ´Åö¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¢£¡Ø»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¡Ù±é½Ð¡§ÅÚÊýÀ¯¿Í
¡Ö½é´ü¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ±é½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40Ç¯50Ç¯¤ÈÂ³¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¼ç±é¤ÇÁ÷¤ë¡È¤Ò¤È¤ê¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬Å¾¤ó¤À¥²¡¼¥à¡É¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ë¥²¡¼¥à¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á°È¾¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¡¢¸åÈ¾¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¢£¡Ø¤¢¤Ê¤¿ÇîÊª´Û¡Ù±é½Ð¡§¿¢ÅÄÂÙ»Ë
¡Ö»ä¤Îµ²±¤¬³Î¤«¤Ê¤é¤Ð¡ÄÈÖÁÈ½é´ü¤Ë ¡È¤¤¤Ä¤â¤Îµ¢¤êÆ»¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿ÇîÊª´Û¡Ù¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Æ»¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤Âç¿Í¤Î¶÷ÏÃ¡¢¼Â¤Ë¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¡Á¡Ù¤é¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¡Á¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¡È¶²ÉÝ¡É¤ä¡È¼Ù°¤µ¡É¤Ê¤É¤Û¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤â¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤êÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤¬´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¿´¾ð¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ý½Ñ¤Î½©¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ê¡©¡Ë´ñÌ¯¤Ê¡ÈÇîÊª´Û¡É¤ÎÅ¸¼¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢£¡Ø¼·³¬Æ®Áè¡Ù±é½Ð¡§¥¢¥Ù¥é¥Ò¥Ç¥Î¥Ö¡ÊBABEL LABEL¡Ë
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡È¶²¤í¤·¤¤¡É¤¬¡È³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤¬ËÌ¶ËÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸÷¤êµ±¤¡¢Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î±§Ãè¤Ø´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¡Ø¼·³¬Æ®Áè¡Ù¤Ï¡ÈÈó¾ï¼±¤ÎÉü½²¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¨¤Þ¤¸¤¯¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ç°¦¤ª¤·¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤Î°ËÆ£½ß»Ë¤µ¤ó¤Î¶¯¼åÆþ¤êº®¤¸¤ëÍ£°ì¤Î´ãº¹¤·¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó¤È¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â»£±Æ´ÆÆÄ¤â¤½¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¾ðÇ®²áÂ¿¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤âÂ¨·è¤Ç¡È¼·³¬»ÔÌ±¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤¢¤Î»Ò¤Ï¼·³¬»ÔÌ±¡££·³¬¤Î´ñÀ×¤Ï´Å¤¯¤Æ¶ì¤¤¡£½Ð¸ý¤Î¤Ê¤¤£·³¬¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¤Ë¿ÆÌ©¤Ê´¶¼Õ¤ò¡×
²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡ØÀ¤¤Ë¤â¡Ù¤Ç¡È¥Ü¥í¥Ü¥í¡É¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·ºî3ËÜ¤È·æºîÁª¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤òÃæ¿´¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤ËÊüÁ÷¤¬Ç÷¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀëÅÁ¹¹ð¤âÅ¸³«Ãæ¡£Åìµþ¹¾Åì¶è¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§¤Ç¤Ï11·î£¶Æü¤«¤é£³Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖÃæ¤À¤¬¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤Î8Æü¤Ë¤ÏÆ±¾ì½ê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Ëç¿ô¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¡Ù±é½Ð¡§ÅÚÊýÀ¯¿Í
¡Ö½é´ü¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ±é½Ð¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40Ç¯50Ç¯¤ÈÂ³¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¼ç±é¤ÇÁ÷¤ë¡È¤Ò¤È¤ê¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬Å¾¤ó¤À¥²¡¼¥à¡É¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ë¥²¡¼¥à¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á°È¾¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¡¢¸åÈ¾¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¢£¡Ø¤¢¤Ê¤¿ÇîÊª´Û¡Ù±é½Ð¡§¿¢ÅÄÂÙ»Ë
¡Ö»ä¤Îµ²±¤¬³Î¤«¤Ê¤é¤Ð¡ÄÈÖÁÈ½é´ü¤Ë ¡È¤¤¤Ä¤â¤Îµ¢¤êÆ»¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿ÇîÊª´Û¡Ù¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Æ»¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤Âç¿Í¤Î¶÷ÏÃ¡¢¼Â¤Ë¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¡Á¡Ù¤é¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¡Á¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¡È¶²ÉÝ¡É¤ä¡È¼Ù°¤µ¡É¤Ê¤É¤Û¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤â¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤êÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤¬´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¿´¾ð¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ý½Ñ¤Î½©¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ê¡©¡Ë´ñÌ¯¤Ê¡ÈÇîÊª´Û¡É¤ÎÅ¸¼¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢£¡Ø¼·³¬Æ®Áè¡Ù±é½Ð¡§¥¢¥Ù¥é¥Ò¥Ç¥Î¥Ö¡ÊBABEL LABEL¡Ë
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡È¶²¤í¤·¤¤¡É¤¬¡È³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤¬ËÌ¶ËÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸÷¤êµ±¤¡¢Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î±§Ãè¤Ø´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¡Ø¼·³¬Æ®Áè¡Ù¤Ï¡ÈÈó¾ï¼±¤ÎÉü½²¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¨¤Þ¤¸¤¯¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ç°¦¤ª¤·¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤Î°ËÆ£½ß»Ë¤µ¤ó¤Î¶¯¼åÆþ¤êº®¤¸¤ëÍ£°ì¤Î´ãº¹¤·¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó¤È¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â»£±Æ´ÆÆÄ¤â¤½¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¾ðÇ®²áÂ¿¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤âÂ¨·è¤Ç¡È¼·³¬»ÔÌ±¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤¢¤Î»Ò¤Ï¼·³¬»ÔÌ±¡££·³¬¤Î´ñÀ×¤Ï´Å¤¯¤Æ¶ì¤¤¡£½Ð¸ý¤Î¤Ê¤¤£·³¬¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¤Ë¿ÆÌ©¤Ê´¶¼Õ¤ò¡×