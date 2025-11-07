樹木希林さんがそれまでの芸名「悠木千帆」を改名したのは、TBSドラマ「ムー」からです。1977年4月1日に放送された特別番組「テレビ朝日誕生記念番組・わが家の友だち10チャンネル・徹子のナマナマ10時間半完全生中継」の中のオークションコーナー「にんげん縁日」で、自身の芸名「悠木千帆」を競売にかけたんですね。

「なんで名前を売ったんですか？」と問うと「大事なものだから売ったのよ」と希林さんは答えました。「へえ、そういうものなんだあ」と妙な感じを抱いた記憶があります。

久世光彦さんが演出した「ムー」「ムー一族」でご一緒した希林さんとは「富士写真フイルム フジカラー」のCMでも長く共演させていただきました。

「お正月を写そう」「写ルンです」などなど、今でも語り継がれる名シリーズ。とりわけ話題を呼んだのが80年にオンエアされた、この一編。

岸本「フジカラープリントでしたら、美しい人はより美しく、そうでない方は」

樹木「そうでない方は…」

岸本「それなりに写ります」

樹木「それなりに…」

このフレーズは視聴者の皆さんのハートをつかみ、流行語にもなりました。

あらかじめコンテをいただくのですが、希林さんとCMディレクターの川崎徹さんが、「今度こういうのどう？」「ああいうのやってみない？」などとアイデアを出し合って作っていく。「そうでない方もそれなりに」のやりとりも、そんな話し合いの中から生まれた気がします。

富士フイルムのCMの仕事は10年以上もやらせていただきました。年に何本も撮って、84年にはロケでフランス・パリにも飛びました。楽しい思い出です。

ある時、希林さんがこんなことをおっしゃいました。

「わたしたち、高樹町（西麻布）の富士フイルム本社の前を通る時は敬礼して通りましょ」

希林さんと一緒にロケバスに乗って、本社の前を通ったことがありました。もちろん2人で敬礼しましたよ。

そういえば、「ムー」や「ムー一族」はたくさんの人が脚本を書かれていました。皆さん、ペンネームを使っているから誰か分からない方もいて…。希林さんも「林南無（はやし・なむ）」という名前で何本か書かれてました。「誰が書いたか分からない時は、みんな私のところに（脚本料を）振り込んでおいて」とジョークを飛ばしていましたが（笑い）。

久世さんはこの方にも引き合わせてくださいました。脚本家の向田邦子さんです。お二人は「時間ですよ」「寺内貫太郎一家」でも仕事をしていて深い信頼関係を築いていました。

