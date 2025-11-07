ナイキ『AJ1“トラフグ”』発売決定 “トラヴィス・スコット”を冠した争奪戦必至のトリプルコラボモデル
東京・原宿のアパレルショップ・GOD SELECTION XXX原宿が6日、インスタグラムを更新し、『Travis Scott × FRAGMENT × Nike Air Jordan 1 Low OG SP “Sail/Military Blue”』を発売することを発表した。
【写真あり】やっぱかっこいい…中敷きはピンクの『Travis Scott × FRAGMENT × Nike Air Jordan 1 Low OG SP “Sail/Military Blue”』の全貌
同アカウントでは、「GOD SELECTION XXX原宿にて、Travis Scott × FRAGMENT × Nike Air Jordan 1 Low OG SP “Sail/Military Blue”を販売致します」「販売にあたり専用応募フォームにてオンライン事前抽選を実施いたします」と発表。販売価格は2万2330円で、販売方法は「プロフィールのURLから応募フォームより事前抽選」と発表。そのほか取扱サイズ、応募受付日時など詳細な情報が伝えられている。
アメリカ発で世界で人気を博しているラッパー、トラヴィス・スコットと藤原ヒロシ氏が主宰するデザインプロジェクト・フラグメントとナイキのトリプルコラボモデルであるこのシューズ。これまでも何度かコラボしており、“トラフグ”の愛称でも親しまれているこのモデルは毎回即完売し、高額なプレミア価格で取引されるほど人気を博している。なお、トラヴィス・スコットは今週末の8日、埼玉・ベルーナドームで来日公演を実施予定。
