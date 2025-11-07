モデルの滝沢眞規子（47）が6日に放送されたフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。体型維持の習慣を明かした。

今回は前回に引き続き滝沢がゲスト出演。事前取材VTRで体型維持のためにしている習慣について「お風呂に入る前に大体同じ時間に体重計に乗って、体重増加1キロぐらいで止めるみたいな」と、毎日同じ時間に体重計に乗って確認していることを明かした。

毎日体重計に乗る理由については「やっぱり放っといて3キロぐらい増えちゃうと、やっぱり戻しにくいので」とし「1キロぐらいで上限。ちょっと増えちゃったなと思ったら、次の3〜4日で戻すみたいな」と時間をかけてベスト体重に戻しているとした。

スタジオトークでは「会食とかあると、私は我慢できないので。おいしいものは全部いただきたい。で、食べちゃって増えちゃう。なので、毎日一応体重測って。“今日増えたな”とか思うと、次の日減らすのはだんだん難しくなってきたので、3〜4日、1週間くらいを考えて調整すれば、そんなに体重維持も難しくない」と語った。

体重を戻すためにしていることについては「ウオーキングを40分だったのを1時間にするとか、もうちょっとやるとか。座らずに動き続けるとか」とし「決して痩せることがいいとも思わない。けど、自分の一番いい体重ってあるじゃないですか」などと伝えた。