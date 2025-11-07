文部科学省は、理系志望の高校生の割合を、現在の３割から２０４０年までに４割へ引き上げる方針を固めた。

高校で理科や数学などの教育を充実させるために３０００億円の基金を２６年度に新設することを検討する。

文科省によると、２４年の高校３年生約９５万人のうち、普通科で文系を志望する生徒は４７％を占める一方、理系は２７％にとどまる。背景には女子の理系離れや、保護者らに「理数科目は早めに捨てて偏差値を上げ、大都市の有名大に行けば安泰」などの意識があるとみられる。

経済産業省の推計によると、４０年には社会のデジタル化が進み、理数に強い専門人材が３３０万人不足する。しかし、文系が中心の事務や営業職といった人材は３２０万人余剰になると見込まれる。

文科省は、４０年までに高校の理系比率を３９％、文系を３０％にする目標を掲げる。卒業後に地域の産業を支えることが期待される工業科や商業科などの専門高校生の割合も、２４年の２０％から２６％に引き上げる。

創設する基金は、実験機器や３Ｄプリンターなどの設備投資、理数系教員増員、地域の実情に応じた公立高の再編・統合に活用することなどが想定されている。