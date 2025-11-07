今夜放送『ニノさん 秋の知育バトル祭SP』陸上選手＆キャスター＆Travis Japanら豪華ゲスト参戦【出演者一覧】
きょう7日午後7時放送の『ニノさんSP』では、ゲームマスター･二宮和也が仕掛ける「秋の知育バトル祭」を届ける。
【番組カット】密着してTJポーズ！笑顔をみせる松田元太＆松倉海斗＆吉澤閑也
スタジオには豪華ゲストが勢ぞろい。『チームカラダWEEK』の芳根京子は、女子100メートルハードル日本代表・中島ひとみ選手と男子400メートル本記録保持者・中島佑気ジョセフ選手の超最強アスリート2人に挟まれ「とにかく足を引っ張らないように、いっぱい応援します！」と明言する。一方、『チームキャスター』の神田愛花は、NHKの大先輩･草野満代を前に「草野さんはレジェンド。“歩くNHK”」と襟を正す。
『チームTravis Japan』の3人は二宮から「大バカ・中バカ・小バカ」と紹介されるも「今回しっかり頑張って優勝します！」と大胆発言（!?）。しかも、松田は「TJ Travis Japan Tomonori Jinnai」とこの番組『ニノさん』から生まれた“TJトラヴィスジャパン・トモノリジンナイ”を最近言わなくなった？と問われると「今日は（TJ Travis Japan Tomonori Jinnaiから）卒業しにきました！」と宣言。優勝が“トモノリジンナイ”卒業もかかる…そんな豪華ゲスト陣を『チームニノさん』は「勝ちにいきます」と忖度（そんたく）なしの真っ向勝負で迎え撃つ。果たして秋の知育バトルを制するのはどのチームか？
■出演者一覧
【MC】二宮和也
【チームニノさん】菊池風磨・陣内智則・朝日奈央・ガンバレルーヤ
【チームカラダWEEK】芳根京子・中島ひとみ・中島佑気ジョセフ
【チームキャスター】草野満代・羽鳥慎一・神田愛花
【チームTravis Japan】吉澤閑也・松田元太・松倉海斗
