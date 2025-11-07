『コーチ』第4話 阿久津仁愛、感情を抑えられない若手刑事【あらすじ】
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）の第4話が、きょう7日に放送される。
【場面カット】2人そろってニコリ…富永由里（木村多江）＆益山瞳（倉科カナ）
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
■第4話あらすじ
捜査一課に異動した瞳（倉科カナ）に殺人事件の一報が。現場では所轄署の若手刑事・正木（阿久津仁愛）がなぜか泣いていた。
被害者は主婦の蓮香。近隣住民の城山（赤ペン瀧川）が自宅で倒れている蓮香を発見したが、それ以外の情報はなく…。
その後も瞳が困惑するほど涙を流す正木は、感情が止められないという悩みを抱えていた。
なんとかしたい刑事課長の小田（尾美としのり）は、助っ人として同期の向井（唐沢）を呼び出す。
