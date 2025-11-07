織田裕二主演、連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』梁山泊に集いしキャスト27人一挙解禁
シリーズ累計1160万部超を誇る北方謙三の大河小説『水滸伝』を映像化した連続ドラマ『北方謙三水滸伝』。主人公・宋江を織田裕二が演じ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠ら豪華キャストが集結。腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」と「仲間との絆」を軸に、日本ドラマ史上でも“規格外”のスケールで描く。
【画像】今回発表された一部のキャストの場面写真
彼らが拠点とするのは、険しい山と湖に囲まれた自然の要塞「梁山泊（りょうざんぱく）」。行き場を失った者たちが次々と集い、志のもとに結束し、巨大な国家権力へと立ち向かっていく。宋江（織田）や晁蓋（ちょうがい／反町）らとともに梁山泊を支える主要メンバー27人のキャストが一挙解禁となった。
本作は、来年（2026年）2月15日よりWOWOW（WOWOWプライム）での放送に加え、WOWOWオンデマンドおよびドコモの映像配信サービス「Lemino」で同時配信される（※Leminoプレミアムは月額990円（税込）の契約が必要）。
■魯智深（ろちしん）：金児憲史
主人公・宋江の右腕として梁山泊の同志集めに奔走する僧侶。出会う者たちの心を次々と動かしていく。
■史進（ししん）：木村達成
強靭な肉体と猛々しい闘争心を持つも、心技ともに未完成な荒くれ者“九紋竜”。運命的な出会いを経て、苦しみながらも成長を遂げていく。
■公孫勝（こうそんしょう）：白洲迅
梁山泊においても、特に危険極まりない役割を担う特殊部隊、致死軍の総隊長。死を恐れず、暗闇に紛れて敵陣をかく乱し、奇襲を仕掛ける精鋭たちを率いる指揮官として、命を懸けて仲間を鼓舞し導く。
■石秀（せきしゅう）：濱田龍臣
心優しき致死軍隊長。公孫勝とともにいかなる危険にも立ち向かい、己の力で道を切り開く。
■阮小五（げんしょうご）：加藤清史郎
梁山泊の資金源である塩の密売・運搬に携わり、漁師として培った経験を武器に、水上でも活躍する。
■武松（ぶしょう）：伊藤健太郎
鍛え上げられた拳は、虎をも倒すほど。素手で闘って勝てる人間はいないほど強く、“虎殺し”として名を馳せる。同志集めの宋江の旅に同行し、迫り来る数々の危機から仲間を守る。
■盧俊義（ろしゅんぎ）：宇梶剛士
表の顔は大商人でありながら、裏では塩の密売（闇塩）を行い、梁山泊の経済基盤を支える。
■燕青（えんせい）：山中柔太朗（M!LK）
盧俊義の従者として梁山泊の資金作りを支える、体術の達人。
■呉用（ごよう）：野間口徹
梁山泊の軍師として優れた知略を発揮する。
■安道全（あんどうぜん）：金田哲（はんにゃ）
医術以外に興味のない偏屈な天才医師。
■白勝（はくしょう）：柄本時生
安道全の親友であり、元盗人。志は持たないが、友との絆を大切に思っており、機転や敏捷さを武器に活躍していく。
■宋清（そうせい）：上地雄輔
宋江の弟。兄の反逆計画を知らぬまま、兄弟の葛藤を背負う。
■曹正（そうせい）：和田正人
表向きには食堂と妓楼の主人でありながら、梁山泊の一員として物資の管理補給を担う“縁の下の力持ち”。人懐っこく仲間思い。
■朱貴（しゅき）：高橋和也
梁山湖畔の料理屋の主。重い病に伏せた妻を看病する誠実な人柄。宋江らとの出会いを経て、やがて梁山泊の仲間として新たな運命を歩み出す。
■薛永（せつえい）：川島潤
■時遷（じせん）：有薗芳記
■阮小二（げんしょうじ）：生田拓馬
■阮小七（げんしょうしち）：林優大
■湯隆（とうりゅう）：嶋尾康史
■陳達（ちんたつ）：市川知宏
■朱武（しゅぶ）：朝井大智
■楊春（ようしゅん）：酒井大成
■孔明（こうめい）：栄信
■孔亮（こうりょう）：嘉島陸
■雷横（らいおう）：池田努
■朱仝（しゅどう）：浜田学
■索超（さくちょう）：ヤマダコウスケ
