オリオンビールのロゴが入ったTシャツなどを販売する那覇市の土産店＝2025年9月

沖縄の戦後復興の象徴と評されるオリオンビールの関連グッズが若者を中心に人気を集めている。交流サイト（SNS）映えするロゴが支持され、2024年度のグッズ販売額は30億円と、2022年度の3倍に。2025年度も60億円を超える勢いだ。東京証券取引所上場も追い風に、ブランドの使用権でもうけるライセンス事業を新たな収益源に育てたい考えだ。（共同通信社＝石原聡美）

まだ日差しが強い9月中旬。那覇市の目抜き通り「国際通り」は「Orion」Tシャツ姿の観光客でにぎわっていた。「沖縄に来たらこれ。気分が上がる」。旅行で訪れた大学生渡辺木乃佳さん（19）＝東京都世田谷区＝は、友人とおそろいのデザインに笑顔を見せた。通りに面した土産店「海島」も繁盛する。従業員島袋友美さん（54）は「1日で50枚以上は売れる。今や売り上げの半分以上だ」と興奮した様子で話す。

関連グッズは以前から県内の土産物店や酒店で販売されていた。売り上げが飛躍的に拡大したのは、2023年に村野一社長の肝いりでライセンス事業を専門に扱う部署を設けたのがきっかけだ。

ロゴを使ったグッズ価格の10％未満をライセンス料として受け取る一方、企業側はオリオン公認を目印で証明できる仕組みを導入。提携企業は県内外の約60社まで増え、今では人気のファッションブランドやキャラクターとのコラボも展開する。土谷徳睦執行役員は「お酒を飲めない世代も購入してくれる。『沖縄＝オリオン』のイメージを崩さず、広げていきたい」と意気込む。

ライセンス事業を強化する背景には、ビールや観光に次ぐ新たなビジネスを拡大する戦略がある。米軍統治下の1957年に「沖縄ビール」として創業した同社は県民ビールとして沖縄で圧倒的なシェアを誇るが、酒類の国内市場は若者の酒離れや人口減少の影響で縮小傾向が続く。

さらに1972年の本土復帰に伴って創設された、沖縄県産ビールの酒税軽減措置が来年廃止される予定で、県内での価格面の優位性は失われる。こうした環境下で、企業価値向上や収益拡大につなげる狙いが透ける。

ライセンス事業の2024年度売上高は1億4500万円と、288億円の連結売上高と比べれば規模は小さい。だが、費用が少ない割に高い収益を得られる強みがあり、グッズ販売で県外や海外のファンを獲得し、主力商品「オリオン ザ・ドラフト」に代表される飲料の固定客を増やす青写真を描く。

村野社長は「ビールを飲めるのは20歳以上だが、Tシャツならティーンエージャーも着て街を歩ける。将来のオリオンファンにつながり、収益性とブランド拡散の双方に貢献がある」と述べ、事業の成長性に期待を示した。