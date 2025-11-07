WOWOWで26年2月15日に放送・配信がスタートする、織田裕二（57）主演の連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」の追加キャストが7日、発表された。

今回、発表されたのは総勢27人。法に背いても正義を貫き、腐敗した国家権力に立ち向かう梁山泊（りょうざんぱく）を率いる、織田演じる頭領の宋江（そうこう）、反町隆史（51）演じる、もう1人の頭領・晁蓋（ちょうがい）とともに、険しい山と湖に囲まれた自然の要塞（ようさい）梁山泊を支える主要メンバーだ。

同志集めに奔走する僧侶・魯智深（ろちしん）を金児憲史（47）、9つの竜の入れ墨を持つ若き荒くれ者・史進（ししん）を木村達成（31）が演じる。特殊部隊・致死軍の総隊長・公孫勝（こうそんしょう）を白洲迅（33）、致死軍の部隊長・石秀（せきしゅう）を濱田龍臣（25）が演じる。

元漁師で塩の密売に携わる阮小五（げんしょうご）を加藤清史郎（24）、虎殺しの異名を持つ男・武松（ぶしょう）を伊藤健太郎（28）が演じる。塩の密売で梁山泊の資金集めを担う・盧俊義（ろしゅんぎ）を宇梶剛士（63）、盧俊義に仕え、体術に優れた俊英・燕青（えんせい）をM！LK山中柔太朗（23）が演じる。梁山泊の頭脳の軍師・呉用（ごよう）を野間口徹（52）、医術を追い求める天才医師・安道全（あんどうぜん）を、はんにゃ金田哲（39）、元盗人で安道全の親友・白勝（はくしょう）を柄本時生（36）が演じる。

宋江の弟・宋清（そうせい）を上地雄輔（46）、食堂と妓楼の主人・曹正（そうせい）を和田正人（46）、梁山湖畔の料理屋の主・朱貴（しゅき）を高橋和也（56）が演じる。

天下希代のやり使い林冲（りんちゅう）を亀梨和也（39）、建国の英雄・楊業の末裔（まつえい）楊志を満島真之介（36）、楊志の伴侶・済仁美を波瑠（34）が演じることは、既に発表されている。2人に引き取られ“家族”となる少年・楊令を岩川晴（10）が演じる。原作「水滸伝」の続編「楊令伝」において、梁山泊の新たな旗を掲げる次代の主役となる存在だ。

また、ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」でも同時配信されることが決定。26年2月15日（日）から「WOWOWプライム」での放送とあわせ、「WOWOWオンデマンド」と「Lemino」（月額990円（税込）のプレミアムの契約が必要）で配信が視聴可能となる。

◆「北方謙三 水滸伝」 累計発行部数1160万部を記録する「大水滸伝」シリーズの1つ「水滸伝」全19巻を完全映像化。腐敗がはびこる乱世に、正義を信じるひとりの下級役人が立ち上がった。その名は宋江（織田裕二）。彼が記した“世直し”の書「替天行道」は、時代に抗う者たちの心を震わせる。裏社会に生きる者、軍を追われた者、すべてを捨てた者たちが、旗のもとに集結。戦う理由は違えど、志はひとつ。信じる者のため、旗のもとに集結した108人が、国家という巨大な敵に挑む、理不尽な時代を変えようとする者たちの、命を懸けた反逆の物語。