最近、何度も病院へ行ったことで警戒しているという『ささみ』くん。今日病院へ行くのは『ホルン』くんの方なのですが、パパとママの「とある」行動で自分が病院へ連れて行かれると勘違いしたようで……

あまりの察しの良さに「ささみちゃんの病院察知能力めちゃくちゃ早くてビックリ」「即座に逃げ出すささみくんに思わず笑った」とのコメントが寄せられています。

【動画：病院用のキャリーを出したママ→連れていく予定ではないネコが…勘違いして見せた『わかりやすすぎる行動』】

察しが早すぎる

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、病院へ連れて行かれると勘違いした、ささみくんの姿。

まだ外が明るいのに、カーテンを閉めてシャッターを下ろしたというパパさんとママさん。なんだかいつもと様子が違うのは、ホルンくんの健康診断のために病院へ行く準備をしていたからだそう。

しかし、おかしいと気付いたのはささみくんの方。ママさんがキャリーを取りに2階へ上がっただけで、なにかを察し、一目散に脱走したというささみくん。察しが良すぎる！！

ささみくんは、キャリーを準備しているママさんを横切って逃げていったそう。でも、ささみくんは今日は病院行かなくていいんだよー。

逃げた先は……

ささみくんが隠れた先はクローゼット。しっかり扉の閉まっていたクローゼットですが、下のスキマをくぐって入っていったといいます。

パパさんがクローゼットを開けてみると、あれいない？

よく見てみると、しまわれているペット用ベッドの上で隠れていたというささみくん。パパさんが覗いてみると、かなりの警戒中だったといいます。

なんでもささみくん、このところ病院へ行くことが多かったのだそう。確かにそれは警戒してしまうのも無理はありません。再検査の結果、緊急性は無かったとのことで、一安心。今日はお留守番なのだとか。

一方のホルンくんは？

本当に病院へ行くのはホルンくん。最初は全く気付いていなかったというホルンくんも、キャリーが運ばれてきたことで察したといいます。

必死で逃げようとしたけれど、時すでに遅し。しっかり捕まってしまって、病院へ。

病院では採血なども良い子で受けていたのだそう。健康診断の結果も問題がなかったとのことで、良かったねホルンくん。

家に帰った時には安心したのか、パパさんとママさんにいっぱい甘えていたとか。がんばったご褒美だね！

その後は、お留守番だったささみくんにも甘えていたそう。狭いところでギュウギュウにくっついている姿は、仲の良さを表しているようで和やかな気分になりました。

今日の2匹の様子には「ささみちゃん、腰を低くして逃げる姿が可愛すぎる」「こんな仲の良い兄弟見たこと無いから落ち着いて安心して観られます」などのコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ささみくんとホルンくんのほのぼのした日常がアップされています。

