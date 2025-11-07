『フェイクマミー』第5話 “薫”波瑠＆“茉海恵”川栄李奈、“智也”中村蒼と話をすることに
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第5話が7日の今夜放送される。
【写真】竜馬（向井康二）にはスカウトのメールが届く
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が東京大学卒で現在求職活動中の花村薫を演じ、薫に“ニセママ契約”を持ちかける元ヤン社長・日高茉海恵を川栄が演じる。Snow Manの向井康二や中村蒼がニセママ契約に関わる人物を演じるほか、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミ、笠松将、田中みな実らもキャスティングされている。
■第5話あらすじ
いろは（池村碧彩）の本当の母親が茉海恵（川栄李奈）であることが明らかになり、薫（波瑠）は智也（中村蒼）と再度話し合いを行っていた。すると、智也から茉海恵、いろはと直接話がしたいと提案され、4人で会うことになる。
一方「ごほう美アイス」の売れ行きが好調の中、竜馬（向井康二）の元にヘッドハンターからスカウトのメールが届く。近頃、茉海恵から頼りにされないことに不満を持っていた竜馬は心が少し揺らいでしまい、とある人物に相談をする。
そんな中、三ツ橋食品では慎吾（笠松将）がRAINBOWLABへの敵対心をあらわにし、不穏な動きを見せていた。
金曜ドラマ『フェイクマミー』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
