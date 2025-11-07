国内、そして県内でも人気上昇中の「モルック」の魅力を取材しました。

木製のピン同士が当たる音と歓声が響きます。

子どもたちが楽しんでいるのは、

北欧フィンランド発祥のスポーツ「モルック」です。

この日は、諫早市の愛好家団体「ヘラクレス長崎」による体験会が開かれました。

（参加者）

「楽しかった。お父さんと一緒にできて楽しかった」

（参加者）

「初めて。初心者でもわかりやすい。とても楽しいからはまりそう」

モルックに必要な道具は、競技者が投げる「モルック」。

ターゲットとなる「スキットル」。

この2種類の木製のピンです。

2チーム以上の対戦形式で行う競技は、12本のスキットルを規定の配置に並べたあと、3.5メートル離れた場所からモルックを投げます。

複数本倒れた場合は、倒れた本数がそのまま得点に。

1本だけ倒れた場合はピンに書かれた数字が得点となり、ピッタリ50点となった方が勝者となります。

50点をオーバーした場合は、25点から再スタートです。

（ヘラクレス長崎 陣内 誠也会長）

「完全に倒れていないものは得点に入らない。完全に立っている10と11は得点にならないし、4も他のスキットルの上に立っているので得点にならない」

スキットルは倒れた場所で再び立て直すため、ゲームが進むにつれて配置が広がっていき、狙うのが難しくなります。

永田アナウンサーも今回が初挑戦。

対戦相手は「ヘラクレス長崎」の陣内会長です。

（ヘラクレス長崎 陣内 誠也会長）

「会長の意地見せてやる！」

1投目。まずはきれいに並んでいるスキットルを崩します。

会長の9点に対し、永田アナは…

（ヘラクレス長崎 大村 拓也さん）

「8点」

（永田拓巳アナウンサー）

「最初にしては…」

スタートはよかったものの、永田アナはこの後うまくコントロールできず、3投目を終えて、8対28と引き離されてしまいます。

（ヘラクレス長崎 大村 拓也さん）

「(会長は）今28点です。10、6、6、これが会長の狙い目になってくると思う。

10番をなるべく取って、3の奥に入ると会長が狙えなくなる」

会長が狙いづらくするために永田アナ、10番ピンを遠ざけるショットを試みます。

（永田拓巳アナウンサー）

「難しい」

10番ピンを倒せず。

対する陣内会長は、1本だけを倒す “技ありショット”。

着実に点数を重ねた陣内会長が、26対47と大きくリードします。

（永田拓巳アナウンサー）

「会長が残り3点。あの3を取られないようにということ」

（ヘラクレス長崎 大村 拓也さん）

「なるべく奥に出すのが一番いい」

狙いを定めた一投は…。

イメージ通り、3番のスキットルを遠ざけることに成功！。

その後 陣内会長は3番を狙うも2回連続で失敗。

3回連続で倒せなかった場合はルール上、失格となります。

（ヘラクレス長崎 大村 拓也さん）

「あそこに3本の束がある。(会長は）あそこを狙ってくるんじゃないか。先にばらしておくという手もある」

（永田拓巳アナウンサー）

「これは会長が失格ということで、いいんでしょうか？」

（ヘラクレス長崎 陣内 誠也会長）

「もう一回やります？」

（永田拓巳アナウンサー）

「今回は私の勝ち。初心者も経験者も関係なく、みんなで楽しめますね」

（ヘラクレス長崎 陣内 誠也会長）

「予選で好調だった人が本選で敗退することもあるので、それがモルックの面白いところ」

勝負を競い合う緊迫感とともに、幅広い世代が楽しめ笑顔も広がるスポーツ、モルック。

県内でも、愛好者の輪が広がっています。

（参加者）

「モルック最高！」

今週は日テレ系「カラダWEEK」。

今年のテーマは『 “夢中”で、カラダを幸せに！』です。

みなさんも健康について、考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。