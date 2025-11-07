飾らないトークとキレのあるコメントで支持を集め、11月7日（金）より東京・明治座で開幕する舞台『醉いどれ天使』にも出演する佐藤仁美さん。俳優としてドラマや映画に出演する一方、バラエティ番組でも抜群の存在感を放っています。確立されたキャラクターを持つように見える彼女ですが、長いキャリアのなかでは自分らしさを見失い、もがいた時期もあったそうで──。

【写真】「これは惚れます」12キロのダイエットに成功した7年前の佐藤さん ほか（全13枚）

バラエティ番組での「うるせぇよ」から、吹っ切れた

── 俳優として90年代から数々の作品に出演してきた佐藤仁美さんですが、今年で芸能生活30周年を迎えられました。テレビを通して、いろいろな姿を見てきたように感じますが、佐藤さん自身、これまでの長いキャリアで仕事への向き合い方はどう変化しましたか？

佐藤さん：10代後半でデビューしてからはとにかく必死で、目の前にあるものをひたすら追いかけていく、という感じでした。デビュー後は『リング』や『バトル・ロワイヤル』などの話題作品にも恵まれ順風満帆でしたが、20代後半ぐらいから仕事が減ってきて「女優としてこのまま続けていっていいのかな？」と思うようになって。

30歳を過ぎたくらいで、1年ほどまったく仕事がなくなったことがあったんです。それまでは女優ぶっていましたけど（笑）、「今さら芸能以外の仕事、できないしな…」とバラエティ番組にも挑戦。それが、ひとつの転機になりました。

失うものがなくなった状況で「もう嫌われてもいい」って、気持ちが吹っ切れたのかな。バラエティ番組で「うるせぇよ」とか、ちょっと口が悪いようなコメントもするようになったら、それが意外とウケちゃって。「あれ、みんな結構、受け入れてくれる」って思ったら、とても気が楽になったのを覚えています。

お酒好きキャラも次第に定着

── それが佐藤さんの飾らない姿だったんですね。

佐藤さん：そのころから仕事が楽しくなって、落ち込むこともなくなりました。

── カメラの前で「素を見せられる」ようになったきっかけは何かあったのですか？

佐藤さん：「役者にはムダな感情がまったくない」と気づいたときですね。というのも、飼っていた猫が死んでしまって悲しみに暮れていたときに、同時にめちゃくちゃおもしろいことが重なったことがあって。「こんなぐちゃぐちゃな感情って、なかなかない」と思って、「いまどんな顔してるんだろ」と、思わず鏡を見てしまったんです。そのとき「これって、悲しいけどうれしい報告を聞いたときの、アル・パチーノの『ゴットファーザー』ときの感情だ…！」と思って。「なるほどねぇ」と、妙に腑に落ちました。

── 一般的には悲しみに暮れる場面で笑うことは不謹慎だと思ってしまい、自分の感情には蓋をしてしまいがちです。でも自分の気持ちに正直になることは、役者としては大切なことなんですね。

佐藤さん：そうですね。だから、そこから喜怒哀楽には素直になろうと。役者にはムダな感情はないんだ、と思うようになって。「嫌われてもいいじゃん」というのもあいまって、さらに仕事が楽しくなりました。

── 自分の感情に正直になったら新しい気づきがあったのですね。

劇的ダイエットで話題になるも役作りで新たな壁が

── 飾らないトークの豪快キャラが定着してきた30代後半を経て、40歳を目前に、CMのダイエット企画では約3か月で12.2キロも減量し、話題になりました。あのくびれはとても美しかったですね。でもこれだけ短期間で成功するのはなかなか難しいと思いますが、普段からストイックなタイプなのですか？

佐藤さん：あれはもう、仕事だからストイックにやりきりました。「いろんな人を巻き込んで、期待もされたので。それは裏切れないな」と。ダイエットに成功した姿の発表と同時に情報解禁する必要があったので、ダイエット期間中はテレビの露出も減らしました。

やせていく自分を見るのはうれしくて、細身のシルエットの洋服がつい着たくなったりするんですけど。情報解禁まではオーバーサイズの洋服を用意してもらい、体型変化が目立たないようにしていました。

12キロ減に成功したころの佐藤さん

ただ、お酒ばかり飲んでいるというイメージがあったので、「やせていくけどどうしたの？病気？」と周囲に心配されないように、「ダイエットしていて病気じゃないので心配しないでください」と、軽くお知らせはしたりしていましたね。

── やせたことで、役どころに変化はありましたか？

佐藤さん：それが…役者として再ブレイクのきっかけになったドラマ『家政婦のミタ』（2011年）で演じた「嫌味なおばさん」のような役は、ふくよかだから成り立つようなところがあって。やせたらできる役がどんどん減ってきちゃったんです。やっぱり、太っているときのほうがキャラクターとしておもしろかったなっていうのはあるんですよ。だから役作りは、やせてからのほうが大変でした。

いただける役は強いキャラというより、普通の主婦役みたいになってきて。監督にも「普通っぽくやってください」と言われるんですが「普通の主婦って何だろう？」と（笑）。自分のなかで役の解釈が、逆に難しくなっちゃったんですよね。

── 体型が変わったことで、キャラが変わってしまったということですね。

佐藤さん：「おばさんキャラ」を確立させるのに10年かかったのに、やせたことでそれがリセットされ、新たなるスタート…。これはいろいろ考えていかなきゃいけないと思いました。もう、今の私には以前のようなコミカルは求められていないんだなぁ、「普通をまず探さなきゃ」と。

普通がいちばん難しい

── 行き着いた答えはありますか？

佐藤さん：まだ、模索中です。ただ、演じるために人の動きを常に観察するようになりました。こうして取材を受けている今もそうなんですけど、考えている人って上を見るなとか。細かい仕草でも、いろんな人の仕草やリアクションを見るようにしていると気づくことがあったりして。普通を演じるのが、実はいちばん難しい。おもしろいですけどね。

── 控えている舞台『醉いどれ天使』では戦後の東京が描かれ、闇市の診療所で働く美代を演じられますが、そんなふうに役作りしていらっしゃいますか？

佐藤さん：自分とは真逆のキャラクターなので、想像しながら演じています。女性らしい女性といった感じの役で、「そうよ」「イヤだわ」「ございますでしょ」などと、普段私が使わない言葉遣いをする役なんです。

舞台『醉いどれ天使』では自分とは真逆の「女性らしい女性」の役を演じる

演じるときにエセ関西弁みたいに不自然にならないように…と思っていたら、「あっ、普段遊んでいる新宿2丁目の友達の話し方と似ているかも」と（笑）。プライベートが思わぬ形で役作りに生かされて、2丁目の友達に感謝です（笑）。

…

30周年というキャリアを経てもなお、役作りに苦戦することもあるという佐藤さんですが、落ち込むことはないそう。悩むというよりも「こんな感情ってあるんだ」と自分を俯瞰して見ることで、ショックな出来事があっても引っ張られすぎないそうですが、そうした心境に達したのは30歳を超えてからだと言います。さまざまな経験を経て「何でも楽しむこと」が人生でいちばん大切だと話す佐藤さん。これからの活動がますます楽しみです。

取材・文／松崎愛香 写真提供／佐藤仁美（Instagramより）